🏆 Nacional de Nueva Helvecia, el de la nueva cita

- espacio publicitario -

馃敶 Aqu铆 est谩 el negocio rojo: desde Fornaroli… 隆agit谩ndose campe贸n!

-El campe贸n rojo.

El campe贸n salte帽o, Universitario.

El de tantas instancias, con soles iluminando.

No por nada viene ganando lo que ha ganado y no por nada alcanza esta condici贸n de ser uno de los mejores ocho equipos del Interior.

De 煤ltima elimin贸 a Ferro Carril. Gan贸 en casa primero y rescat贸 el punto de visitante despu茅s.

Se va al bajo Litoral, all谩 en Nueva Helvecia (Colonia), para enfrentar al Nacional local.

Jugar de visitante puede implicar un paso al frente, porque de hecho est谩 obligando al local a establecer un sentido de b煤squeda real en materia ofensiva.

Y cuando el local propone, pero no sit煤a perfiles de desnivel, es cuando el equipo visitante puede sorprender.

De eso se trata. Esa es la cuesti贸n clave.

La toma gr谩fica de Vicente Massarino de EL PUEBLO, tiene su grado de elocuencia a la hora del amparo.

Porque ah铆 est谩 Valent铆n Fornaroli y con el delantero en escena, la comprobaci贸n es una: el poder ofensivo capaz de habilitarse.

Una raz贸n de negocio, porque bien que Fornaroli suele manejar el dictado de su vers谩til y generosa gravitaci贸n.

- espacio publicitario -

Cuando la acci贸n lo ampara, el Universitario (el Campe贸n), es potencial agitador de sus propiedades generales, porque adem谩s aplica la madurez de su repertorio.

Que a veces se expone a tregua o que no siempre se vuelve confiable, pero en los momentos de crisis (que puede tenerlo como cualquier 芦hijo de vecino禄), aparece la se帽al que fuese.

Junior Rodr铆guez, Jonathan Jorge, George Dos Santos, Gast贸n Barrientos, Octavio Pintos… los sostenes de la estructura.

No son los 煤nicos. Con Universitario siempre se puede aguardar la respuesta 芦cooperativista禄. Es cosa buena.

- espacio publicitario -

Aunque el negocio rojo puede instalarse desde ah铆.

Desde ese Valent铆n.

El arte cuando fecunda, es un arte aplaudible.

Como esa gambeta. Como ese querer.

Frente a Ferro Carril que pas贸 o Nacional de Nueva Helvecia que llega.

Hasta que las agitaciones pueden prolongar sus verdades. Verdades no tan comunes.

Desde la impronta roja. Desde ese campe贸n.

-ELEAZAR JOS脡 SILVA-

馃 芦Tener la cabeza fuerte y que el grupo no falle禄

Ser谩 hoy s谩bado a las 17 horas en el escenario donde Nacional de Nueva Helvecia oficia de local.

Universitario frente a esta nueva opci贸n, trat谩ndose del partido de ida por Cuartos de Final.

El entrenamiento rojo final, a los efectos de ajustar cuestiones inherentes a ese plano general, porque Alejandro Irigoyen, el DT, es de los que admite que:

鈥淟os detalles a veces te definen un partido. O una clasificaci贸n.鈥

Para el estratega no faltan aspectos a favor:

鈥淐omo esto de tener la cabeza fuerte y que el grupo no falle. Porque m谩s all谩 de lo futbol铆stico, lo mental tiene su cuota. No es f谩cil ganar ni es f谩cil avanzar.

Arrancamos 32 y quedamos 8. Somos uno de esos 8 equipos. Nos cabe una responsabilidad y un compromiso.

No soy de los que var铆a tanto la integraci贸n de un partido a otro, porque en el caso de Universitario existe una base de jugadores que todos sabemos cu谩l es.

Pero siempre es posible modificar lo que no est谩 bien o lo que puede ser mejor a partir de otra opci贸n en el puesto que sea.

Tenemos conocimientos sobre Nacional de Nueva Helvecia, pero siempre es concreto que ning煤n partido se asemeja a otro.

Ah铆 est谩 de 煤ltima lo que nos pas贸 con Ferro Carril. Vamos sabiendo qu茅 tenemos que hacer. Ese es el fin.鈥

馃殌 芦La chance no puede pasar de largo禄

鈥淣o puedo negarlo. En Universitario me siento bien.

Creo que desde un primer momento, uno sabe cu谩ndo puede encajar humanamente en un plantel y, sobre todo, servir a los fines del t茅cnico.

Para eso vine. Tampoco es f谩cil ser titular en Universitario, por lo que significa el plantel. Por los jugadores que lo integran.

Entonces cuando la chance surge, no puede pasar de largo. Hablo de aprovecharla.

驴Los tres goles hasta el momento y ser quien suma m谩s goles en Universitario?

Y bueno… hace al est铆mulo y a las ganas que aumentan tambi茅n como consecuencia de una respuesta personal.

Pero si la respuesta personal no influye en el equipo, uno se puede llegar a preguntar para qu茅 vale.

Este es un momento especial para el campeonato. 驴So帽ar ser campe贸n?

Y de repente querer ser campe贸n queda mejor.

Si estamos entre los ocho, 驴c贸mo no perseguir ese fin?鈥

-GABRIEL DE SOUZA.

El que lleg贸 de River Plate.

El que se sum贸 este a帽o al Universitario Campe贸n Salte帽o.

El 芦Gaby禄 de la r谩faga ofensiva.

El deleite hecho canto. Ese lenguaje… de gol y gol.