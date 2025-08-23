En la hora de la 7ª fecha del Clausura
Hoy sábado, para iniciarse la nueva fecha en la Divisional «A» del Consejo Único Juvenil, son los dos primeros partidos de una secuencia que se prolongará mañana domingo, martes y miércoles de la semana que viene.
Los partidos pactados y cancha por cancha.
📅 7ª Fecha – Torneo Clausura
📌 Sábado 23 de agosto
Campo de juego: Nacional
- 16 hrs. Nacional – Ceibal. Sub 18. Árbitros: Sebastián Hernández, Jhon Asencio, Ivo Moreira.
Campo de juego: Parque Julio Pozzi
- 16 hrs. Uruguay – Arsenal. Sub 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Mauro Melo, Fernando López.
📌 Domingo 24 de agosto
Campo de juego: Universitario
- 16 hrs. Chaná – Universitario. Sub 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Gimena Rodríguez, Alexander Moreno.
📌 Martes 26 de agosto
Campo de juego: Arsenal
- 19:30 hrs. Arsenal – R. Plate. Sub 15. Árbitros: Cristian Massaroni, Alexander Moreno, Lorena Machiavello.
Campo de juego: Nacional
- 19:30 hrs. Nacional – F. Carril. Sub 15. Árbitros: Gimena Rodríguez, Pablo Sena, Andrés Píriz.
Campo de juego: Gladiador
- 19:45 hrs. Gladiador – Chaná. Sub 15. Árbitros: José Carballo, Jhon Asencio, Luciana Pereira.
📌 Miércoles 27 de agosto
Campo de juego: Universitario
- 20:30 hrs. Universitario – Ceibal. Sub 15. Árbitros: César Loetti, Sebastián Hernández, Danilo Urrutti.
⚽ En la «C»
Segunda fecha del Torneo Clausura – Consejo Único Juvenil.
📌 Sábado 23 de agosto
Campo de juego: Almagro
- 13:00 hrs. Almagro – Palomar. Sub 15. Árbitros: Juan Suárez, Pablo Almirón, Andreina Amaro.
- 15:00 hrs. Sub 18. Árbitros: Pablo Almirón, Juan Suárez, Andreina Amaro.
Campo de juego: Tomás Green
- 13:30 hrs. S. Nuevo – Tigre. Sub 18. Árbitros: Jonathan Lemes, José de los Santos, Stephanie Cardozo.
- 15:30 hrs. Sub 15. Árbitros: José de los Santos, Jonathan Lemes, Stephanie Cardozo.
Campo de juego: Cerro
- 13:30 hrs. Libertad – D. Central. Sub 15. Árbitros: Danilo Urrutti, Cristian Massaroni, Lorena Machiavello.
- 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Cristian Massaroni, Danilo Urrutti, Lorena Machiavello.
👩🦰 Fútbol Femenino
Dos para mañana y uno para el martes
El fútbol femenino de la Liga Salteña, para jugar mañana domingo, los dos primeros partidos de la séptima fecha del Torneo Clausura. El restante juego, postergado para el martes 26 de agosto.
- Domingo en el Parque Julio Pozzi, a la hora 10, Salto Uruguay – Ceibal, con terna arbitral de Jonathan Lemes, Pablo Almirón y Luciana Pereira.
- A la misma hora en campo de juego de Universitario, el local y Ferro Carril: Gabriel Rodríguez, Lorena Machiavello y Catalina Fernández.
- El martes 26, cierre con Peñarol – Fénix, a las 20 hrs. en cancha de los aurinegros. Terna arbitral: Juan Suárez, Jonathan Guglielmone y Stephanie Cardozo.
El costo de las entradas a partir de los 12 años es de 120 pesos.
🏟️ Liga Salteña de Fútbol Comercial
Con la primera fecha de la segunda rueda
Más allá del fútbol que propone la Liga Salteña de Fútbol con el Consejo Único Juvenil y los partidos de Salto y Young por el Campeonato del Interior, es tiempo hoy sábado para la primera fecha de la segunda rueda en la Liga Comercial.
Tres partidos en el complejo de Universitario y tres restantes en campo de juego del Atlético Arsenal.
En Universitario
- Hora 14: Olimpo vs Barrio Burton
- Hora 16: La Cafetera vs Delta FC
- Hora 18: La Mecánica vs Pistoleros
En Arsenal (2)
- Hora 14: Villa España vs La República
- Hora 16: Dale Verde vs Deportivo VJ 24 horas
- Hora 18: La Resaka vs La Academia