🏆 El Campeonato Salteño que llegó para jugar y 12 ilusiones viven de pie

Cuando al andar, ¡hacen caminos…!

Llegó el día. Y es la fecha que se marca. Los seis partidos de la primera fecha de la rueda inicial en la Divisional «A». Aunque tratándose del despegue, no hay partido más válido que otro, no hay dudas que Nacional y Ferro Carril es bien especial. Por la historia. Por el tiempo de los dos y porque el estadio se presta para el encendido de una mejor posibilidad a la hora de proponer.

Igualmente otras cuestiones no menores: por ejemplo, con Hindú y Sud América para sumarle al círculo mayor. Con lo que suponen Salto Uruguay, Salto Nuevo y Ceibal a la hora misma de aventurar mañanas a favor, superando el eclipse de la temporada pasada.

Arsenal pretende la continuidad en materia de protagonismo, mientras River Plate con Gladiador, expuestos antes a una saludable convicción en la Copa de OFI, a tal punto que Gladiador ascendió de categoría.

De lo que no hay dudas: cada uno de los 12 equipos de la «A» conviven con la ilusión. Es el derecho que tienen. Vital, de ellos, incanjeable.

Hacen camino al andar a partir de hoy. Son 11 fechas de la primera rueda. Una segunda rueda dividida en series (cinco fechas más) y, tras ello, los primeros ocho del Acumulado (suma de las dos tablas), con la mira puesta en los play off para determinar al Campeón Salteño.

Universitario es el monarca que sale a defender esa condición y, además, con el copete levantado en función de la conquista en el Interior. En qué medida es posible la prolongación roja en la cima o en qué medida se acumula el nuevo pretendiente, o los nuevos pretendientes. Esa también es la cuestión.

🧮 La calculadora de EL PUEBLO

⚽ Partido 📊 Probabilidad Sud América 30% Gladiador 30% Empate 40% Nacional 50% Ferro Carril 25% Empate 25% Salto Uruguay 75% Libertad 25% Empate 0% Salto Nuevo 15% Universitario 15% Empate 70% Arsenal 0% River Plate 0% Empate 100% Hindú 25% Ceibal 60% Empate 15%

❓ ¿Es posible tan solo jugar?

La prolongada espera. Hay que tener en cuenta que el Campeonato Salteño de la temporada 2024 concluyó el 9 de diciembre. Han transcurrido ocho meses. Acaso demasiado tiempo. Sud América, por ejemplo, consumó un año sin jugar. Hindú, algo menos, pero más o menos en la misma línea de postergación a la hora de ser uno más en la mecánica del fútbol.

El hecho es que la pelota en la «A» gana espacios otra vez. Con la aplicación de variantes en las leyes del juego, donde se pretende acaso disminuir el efecto de la protesta y que los arqueros no caigan en el sistemático recurso de la actuación teatral, para que el juego se paralice y el tiempo fluya.

Desde EL PUEBLO, la inquietud se vuelve pregunta: ¿es posible tan solo jugar? ¿Es posible ejercitar la misión de la suma y evitar tanto artero divisionismo, para que en este caso el fútbol se convierta en ultraje?

¡De los Directores Técnicos depende! ¡De los jugadores depende! ¡De los árbitros depende! El valor de la entrada es de 250 pesos la general y socios, en algún caso, 150 pesos. Pagar la entrada le duele a varios, pero la pagarán. En ellos también habría que pensar, hasta por una cuestión de sensibilidad.

La construcción es entre todos. En ese todo habría que creer. Y estamos creyendo, entre la convicción y la necesidad.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

📅 De cancha en cancha

Domingo 10 de agosto

Divisional Primera “A”. 1° División. Campeonato Salteño “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”

Copa Cable Visión Salto. 1° Fecha. 1° Rueda.

Campo de juego: Parque Dickinson

14:30 hrs. Sud América – Gladiador . Árbitros: Marcelo Izaguirre , Robert Ledesma , Ivo Moreira .

– . Árbitros: , , . 16:45 hrs. Nacional – Ferro Carril. Árbitros: Robert Ledesma, Johan Ghelffi, Ricardo González.

Parciales de S. América y Nacional ingresan a la tribuna España, de Gladiador y F. Carril a la Irazoqui.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

14:00 hrs. Salto Uruguay – Libertad . Árbitros: Andrés Píriz , Alexander Moreno , Danilo Urrutti .

– . Árbitros: , , . 16:15 hrs. Salto Nuevo – Universitario. Árbitros: Robert Aguirre, Mauro Melo, Jonathan Guglielmone.

Parciales de Libertad y S. Nuevo ingresan al sector norte (principal), de S. Uruguay y Universitario al sector este.

Campo de juego: Nacional

14:00 hrs. Arsenal – River Plate . Árbitros: Sebastián Hernández , Nicolás Castaño , Guillermo Araujo .

– . Árbitros: , , . 16:15 hrs. Hindú – Ceibal. Árbitros: Fernando López, José Ramallo, Gimena Rodríguez.

Parciales de R. Plate e Hindú ingresan al sector oeste, de Arsenal y Ceibal al sector este.