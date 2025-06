🏆 Con la de Ferro Carril en el pecho; campeones también

- espacio publicitario -

MATEO CRESSERI, MATEO DA SILVA, MARTÍN BARCEL, NAHUEL DA SILVA, ANDRÉS ZAPIRAIN y MATÍAS RODRÍGUEZ se consagraron campeones del Torneo Apertura en categoría Sub 15 con el Club FERRO CARRIL de Salto.

El apunte en este caso proviene de colegas de Bella Unión que le ponen acento a quienes desde Bella Unión llegaron a Salto, para sumarse al plantel Sub 15 de la franja. Tanto la Sub 15 como la Sub 18, accedieron al título de Campeón del Apertura, con la Dirección Técnica de Franco Junior Aliberti y la Ayudantía de Campo de José Matías Texo.

💰 Mateo Dávila: la operación que cuesta 2.300 dólares

La Comisión Directiva de Salto Nuevo, que preside Federico Suárez, se puso en movimiento y la campaña solidaria va fluyendo. Tiene un objetivo: acumular la mayor suma de dinero posible a los efectos de hacer frente a la intervención quirúrgica a la que será sometido MATEO DÁVILA.

El delantero albiverde se integró a Progreso, para la disputa en el Torneo de la Divisional «B». Entre los meniscos y ligamentos, la situación se tornó compleja para Mateo. Cortar por el hilo más fino, es la operación que corresponde.

Desde Federico Suárez, la confesión sin más vuelta: «porque no lo dejaremos solo». Las vías están planteadas para que la campaña vaya prosperando y nada más razonable que un primer contacto con quienes son parte del mando directriz de Salto Nuevo.

En Salto Nuevo se califica de «indiferente» la actitud asumida por la dirigencia de Progreso, razón por la cual decidieron el lanzamiento de la campaña.

👴 Súper Senior: Unión Don Atilio, Vaimaca y Salto Nuevo: allá en la cima de la tablas

La nueva fecha pasó, en la Liga Salteña de Fútbol Súper Sénior.

En la Divisional «B» quien manda es Vaimaca, igualmente para sostener la condición de invicto.

En el caso de la «A», la punta a manos de Unión Don Atilio, que ha ganado todo lo que jugó. Puntaje perfecto y con la nada despreciable suma de 20 goles en 5 partidos.

Finalmente, en la «C», el líder es Salto Nuevo, llegando a 13 puntos de 15 posibles.

Para tener en cuenta la clasificación en cada una de las tres divisionales.

❄️ CUJ: Demasiado frío para jugar al fútbol

Ayer a la noche, debían jugar en cancha de Nacional, los tricolores y River Plate, en el marco de la fecha número 12 de la Divisional «A» en el Consejo Único Juvenil.

Sobre la hora 18, la decisión desde el CUJ: suspender el partido, «debido a las bajas temperaturas pronosticadas». El partido estaba pactado para la hora 19:30, con la terna de Pablo Ferreira, César Loetti y Ricardo González.

Es del caso resaltar la medida adoptada. La pasión de jugar al fútbol es una cosa, pero hacerlo en condiciones escasamente humanas, otra muy distinta.