🏆 Arsenal 2 River Plate 1

Eso que llaman madurez….
Arsenal se metió entre los mejores ocho equipos del Interior y ese pasado convive aún en tiendas verdes. No es para menos. Ya tiene asegurada una plaza en la «A» del 2026.
Pero más allá de ese pasado, arrancar como arrancó este Salteño, es reflejo de la madurez que este Arsenal tiene en materia de actitud general y de resolución.
Se impuso 2 a 1 a River Plate, un gol en cada tiempo y cancelando con autoridad el principio de reacción que en más de un pasaje intentó el equipo de Ruben Bidondo. River Plate fue menos de lo supuesto y Arsenal, el que ganó desde la justicia misma.
📋 ASÍ PASÓ
Campo de juego: Nacional.
Primera fecha. Primera rueda.
Campeonato Salteño de la «A».
Árbitro central: Sebastián Alfredo Hernández (Bien).
Asistentes: Nicolás Castaño – Guillermo Araújo.
ARSENAL (2) – Martín Caffre, Juan Coelho, Christian Luna, Bruno Vera, Agustín Pereira Das Neves; Lautaro Godoy, Claudio Toriani, Richard Toriani, Santiago Sánchez; Paolo Tabárez, Emiliano Maciel. Dirección Técnica: Richard Requelme – Joaquín Burutarán.
Relevos: Rafael Paiva, Héber Eduardo Martínez, Franco Bertolini, Edward De Freitas, Leonardo Alves, Andry Bockariov, Federico Pereira.
RIVER PLATE (1) – Matías Núñez; Facundo Falcón, Rafael Peryra, Oscar Bassadone, Ivo Cechini; Nahuel González, Agustín Custodio, José González, Ramiro Machiavello; Matías Vidiella, Agustín Acevedo. Director Técnico: Ruben Bidondo.
Relevos: Thiago Silva, Antonhy Chiappini, Darwin Marchetti, Benjamín Arduino, Maximiliano Mendietta, Emiliano Aplanalp, Juan Píriz.
GOLES: 25′ Paolo Tabárez (AA). Segundo tiempo: 45′ Bruno Vera (AA); 47′ Emiliano Aplanalp (RP).
EL MEJOR DE LA CANCHA: Richard Toriani – Paolo Tabárez.
EL MEJOR DE RIVER PLATE: Agustín Custodio.
⚽ Hindú 1 Ceibal 1
Uno que definió mal y el otro que se fue cantando
El primer tiempo fue trabado, duro, enredado y Ceibal algo mejor, algo. A los 8′ el gol de Nicolás Fagúndez de tiro libre, la pelota cerrada, varios que se cruzan y se mete en el segundo palo.
De ahí descansó Ceibal. Un error en salida y el penal marcado por López a los 25 minutos, la definición de Gastón Elgarte de penal. Un par de chances de Vargas, Fagúndez con remates de afuera pero sin mucha precisión.
El segundo tiempo de Ceibal, todo de Ceibal. Velocidad en el ataque, presión más alta y varias situaciones creadas pero falto de efectividad. Hindú se aferró al empate, frenó el ritmo, durmió el partido. Ceibal lo buscó por todos lados pero no pudo concretar el gol del triunfo.
Empate con sabor a triunfo para Hindú que vuelve a la A y suma puntos.
📋 ASÍ PASÓ
Campo de juego: Nacional.
Primera fecha. Primera rueda.
Campeonato Salteño de la «A».
Árbitro central: Fernando López (Bien).
Asistentes: José Luis Ramallo – Gimena Rodríguez.
HINDÚ (1) – Ramiro Carballo, Deivid Salaberry, Nicolás Rodríguez, Emiliano Gómez, Fernando Miquelarena, Sebastián Galli, Gastón Elgarte, Lucas Piegas, Gabriel Pintos, Martín Machado, Ezequiel Erasum. Director Técnico: Maycon Rodríguez.
CEIBAL (1) – Leandro Fagúndez, Fernando Scarrone, Matías Núñez, Samir Bonasola, Mauro De Mora, Maycol Nain, Brian Santana, Kévin Colabrado, Nicolás Fagúndez, Katriel Piegas, Javier Vargas. Director Técnico: Pablo Martín Barreto.
GOLES: 8′ Nicolás Fagúndez (C); 25′ Gastón Elgarte (H).
EL MEJOR DE LA CANCHA: Nicolás Fagúndez.
EL MEJOR DE HINDÚ: Gastón Elgarte.
👴 En el Súper Sénior
Las Divisionales «A» y «B» de la Liga de Fútbol Súper Sénior disputaron la décima fecha de la primera rueda.
La victoria por mínima diferencia de Unión Don Atilio, para remarcar el protagonismo alcanzado.
Para tener en cuenta desde EL PUEBLO, los resultados generales.
📊 Con las tablas
🥇 Divisional «B» de OFI
Gigante Polancos; a un paso de ser el campeón
Polancos de Nueva Palmira derrotó a San Carlos de Colonia, 1-0, por la primera final de la Copa del Interior de Clubes Divisional B, jugando en el Profesor Alberto Suppici.
El equipo de Nueva Palmira continúa invicto en el certamen y dio un paso gigante en la tarde de ayer para consagrarse campeón.
📋 ASÍ PASÓ
Terna: Juan Manuel Rodríguez, Nicolás Azuri y Gastón Paz.
Cuarto Árbitro: Bruno Rodríguez.
Público: 1.000 personas.
SAN CARLOS (0) – Manuel Vallejo, Luciano Soria, Wilder Gotero, Gabriel Barroti, Renato Román (36′ Santiago Aguinaga), Agustín Noy (68′ Alejo Charbonier), Matías Ebre, Damián Alex, Rodrigo Pérez, Federico Coccolo, Lucas Geymonat (36′ Mateo Cedrés). DT: Bruno Capelino.
POLANCOS (1) – Víctor Martino, Iván López, Brian Ruella, Guillermo Duhalde, Eklías Oyola, Gianfranco Gay, Franco Torres, Luis Benítez, Juan Romero (70′ Nahuel Paredes), Joaquín Rovetta (81′ Marcelo Paniagua), Marcos Zubizarreta (86′ Matei Amaral). DT: Patricio Urán.
GOLES: Joaquín Rovetta a los 8 minutos para Polancos.