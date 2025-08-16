🏃 Salto Run: a correr a la Costanera Norte

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/su4f
Se corre hoy desde las 10 horas la 5ª fecha del Campeonato Salto Run 2025 denominado “25 años de Salto Shopping” en el Espacio Deportivo de Costanera Norte.
La prueba tendrá una distancia de 7,3 kilómetros en forma competitiva y otra de 3 kilómetros participativa.
📍 Recorrido
7,3 Km (Competitiva):
- Salida por Apolón y Saturnino Ribes.
- Giro hacia Salto Chico y Garibaldi.
- Pasa por el Salto Polo Club y sigue hasta las Cuevas de San Antonio (vuelta en U).
- Retorno por el mismo camino hasta la llegada.
3 Km (Participativa):
- Salida por Apolón y Saturnino Ribes.
- Giro hacia Salto Chico y regreso en el punto indicado sobre Saturnino Ribes.
📅 Fechas
Repasemos las fechas venideras del Campeonato Salto Run 2025:
|Fecha
|Día
|Lugar
|5ª
|17 de agosto
|Costanera Norte
|6ª
|27 de setiembre
|Salto Shopping
|7ª
|19 de octubre
|Villa España
|8ª
|16 de noviembre
|Centro
Nota: Las mismas están sujetas a modificación por imprevistos o causa de fuerza mayor.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/su4f