back to top
8.3 C
Salto
sábado, agosto 16, 2025
InicioDEPORTES

🏃 Salto Run: a correr a la Costanera Norte

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
1
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/su4f

Se corre hoy desde las 10 horas la 5ª fecha del Campeonato Salto Run 2025 denominado “25 años de Salto Shopping” en el Espacio Deportivo de Costanera Norte.

La prueba tendrá una distancia de 7,3 kilómetros en forma competitiva y otra de 3 kilómetros participativa.

📍 Recorrido

7,3 Km (Competitiva):

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • Salida por Apolón y Saturnino Ribes.
  • Giro hacia Salto Chico y Garibaldi.
  • Pasa por el Salto Polo Club y sigue hasta las Cuevas de San Antonio (vuelta en U).
  • Retorno por el mismo camino hasta la llegada.

3 Km (Participativa):

  • Salida por Apolón y Saturnino Ribes.
  • Giro hacia Salto Chico y regreso en el punto indicado sobre Saturnino Ribes.

📅 Fechas

Repasemos las fechas venideras del Campeonato Salto Run 2025:

- espacio publicitario -
Registrate y participa de increibles sorteos
FechaDíaLugar
17 de agostoCostanera Norte
27 de setiembreSalto Shopping
19 de octubreVilla España
16 de noviembreCentro

Nota: Las mismas están sujetas a modificación por imprevistos o causa de fuerza mayor.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/su4f
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Segunda fecha del Campeonato Nacional de Remo

Si no se gana hoy, «el mundo se cae encima

⚽ Barrio Albisu 3 River Plate 3