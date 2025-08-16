🏁 Velocidad en Tierra en Mercedes

- espacio publicitario -

Hoy domingo 17 de agosto se llevará a cabo la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de Velocidad en Tierra en la pista del Polideportivo de Mercedes, en el departamento de Soriano.

Ayer fue turno de los entrenamientos y las clasificaciones en cada una de las categorías. En tanto que hoy domingo desde las 9 horas en adelante, las carreras.

Las categorías invitadas serán la Hasta 200cc 4T, 125cc Libre y Vale Todo.

La entrada tendrá un precio de 300 pesos uruguayos.

🏍️ Pilotos uruguayos en el Motocross de Brasil

La séptima fecha del campeonato brasilero de Motocross, denominado MX1 GP Brasil a partir de este año, se corrió el fin de semana del 16 y 17 de agosto en la pista del Parque 2 Rodas en la ciudad de Brumadinho, estado de Minas Gerais en Brasil.

La pista, como es habitual en dicho país, era de una larga extensión con mesetas grandes y chicas, saltos al vacío, olas, saltos en curva, entre otras cosas.

Uruguay estuvo representado por:

#100 Felipe Díaz , que corrió el Latinoamericano de YZ125cc Blu Cru .

, que corrió el . #146 Germán Bratschi, piloto oficial del equipo 595 KTM Racing.

🏆 Copa de Plata en Nuevo Berlín a fin de agosto

Los días 30 y 31 de agosto se correrá la Copa de Plata en la ciudad de Nuevo Berlín, departamento de Río Negro.

La pista se encuentra ubicada en la curva 9 del Acceso Norte. Dicho evento tendrá pilotos de los cinco regionales que buscarán meterse en el podio para clasificar de forma directa a las Finales Nacionales de Mecánica Nacional.

El sábado habrá un entrenamiento y la clasificación a partir de la hora 13, y el domingo desde las 9 en adelante las carreras.

Habrá cinco cantinas y la entrada tendrá un costo de 300 pesos uruguayos.