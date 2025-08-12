🏁 Nacional de Motocross tuvo su 5ª fecha en suelo salteño

- espacio publicitario -

El motocross tuvo acción en la ciudad de Salto con la 5ª fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que se corrió en la renovada pista “Néstor Bisio”, ubicada dentro del predio del Parque Autódromo Ciudad de Salto.

La fecha fue organizada por el SAC, fiscalizada por la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM) y avalada por la Unión Moto Club Salto.

🏆 Resultados por categorías

Minicross

#29 Valentino Filus #4 Guzmán Balao #77 Tarantino Dovat #24 Matheus Moline

65cc

#185 Lucas Milesi #7 Fausto Mendy #20 Jhon De Mello #42 Benjamín Suárez #295 Maximiliano Lorenzo

85cc

#56 Filipo Anselmi #7 Fausto Mendy #2 Lucas Pellejero #185 Lucas Milesi #8 Ramiro Reinhold

Promocional

#97 Julio Piñeiro #23 Theo Silva #87 Ignacio Irrazabal #10 Junior Altamar #12 Michael Barrios

125cc 2T

#246 Mariano Sánchez #56 Filipo Anselmi #10 Bautista Fassana #2 Lucas Pellejero

Master A

#291 Javier Freeda #79 Mariano Bonjour #371 Alejandro Comba #143 Diego Laborda #17 Sebastián Postiglione

Master B

#3 Wilfredo Lorenzo #295 Carlos Lorenzo #824 Daniel Bonfiglio

MX2 B

#5 Sebastián Chappuis #371 Alejandro Comba #411 Esteban Fripp #275 Juan Bonfiglio #79 Mariano Bonjour

MX2 A

#46 Alfonso Bratschi #152 Miqueas Chambon #17 Rafael Barraza #246 Mariano Sánchez

MX1

#46 Alfonso Bratschi #152 Miqueas Chambón #17 Rafael Barraza #118 Facundo Rochón