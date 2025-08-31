back to top
🏀 Salto U18 juega en Mercedes por OBL

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Diario EL PUEBLO digital
Comienza hoy en la ciudad de Mercedes (Soriano) el Campeonato del Litoral de Selecciones U18, con la participación de Paysandú, Salto y Soriano.

La primera ventana será hoy 31 de agosto en Mercedes, la segunda en Salto el domingo 7 de setiembre y la tercera en Paysandú el domingo 14 de setiembre.

📌 Partidos de hoy – Gimnasio de Remeros de Mercedes

  • 14:00 hs. Soriano – Salto
  • 16:00 hs. Paysandú – Salto
  • 18:00 hs. Soriano – Paysandú

🏆 Ferro Carril ganó el Preparación

En el ámbito local, Ferro Carril se adjudicó el título del Torneo Preparación 2025.

En el último juego disputado en el Polideportivo 1° Diciembre de 1912, derrotó a Círculo Sportivo por 101 a 65.

🔹 Destacados en el goleo carbonero:

  • Ramiro De los Santos: 27 puntos
  • Ángel Caballero: 16 puntos

Los dirigidos por Gastón Ferreira sumaron 9 puntos en el Preparación, con 4 triunfos y 1 derrota.

🌎 Uruguay y su balance positivo en la AmeriCup

Uruguay cayó 83-70 ante Estados Unidos en los cuartos de final de la AmeriCup disputada en Managua, Nicaragua, despidiéndose de la competencia.

El balance fue positivo para los dirigidos por Jauri, que vencieron en la serie al propio Estados Unidos y a Bahamas.

La selección celeste mostró un futuro prometedor pensando en las Eliminatorias para el próximo Mundial.

