🎓 La adolescente ilusión a los 16 años

🟥 Bautista: el enganche que se fue de River Plate y llegó a Nacional

Se llama Juan Bautista de los Santos y tiene 16 años. Desde el Baby Fútbol en River Plate, con todo lo que supone su formación.

Ahora de última, la firma estampada para transformarse en jugador de Nacional de Montevideo. Es tri campeón salteño consecutivo con 13 años. Campeón en sub 14 año 2022, 2023 campeón en sub 14 y año 2024 campeón en sub 15 con River Plate.

Consagraciones que no le han faltado, pero sobre todo, la senda de evolución. En el caso de Juan Bautista se trata del clásico volante ofensivo, «el enganche del que todos hablamos», al decir del Director Técnico, Javier González.

Al entrenador de River no le faltan elogios para Bautista, a partir de condiciones que se fueron potenciando al paso de los años adolescentes. Pero sobre todo, un destaque que no es menor: el amparo de la familia.

Bautista la tiene y el tiempo presente irá ofreciendo señales, en un medio donde la exigencia es otra. Añoranza y adaptación, pero sobre todo, el valor implícito de la más generosa y humana ilusión.

🟢 En la Divisional «C» del Súper Sénior

🟢 Salto Nuevo: el dominante

Con 7 partidos ganados y siendo además el equipo más goleador, la punta surge para Salto Nuevo en el caso de la Divisional «C» de la Liga Súper Sénior.

Igualmente en el caso de los albiverdes, punto a favor a tener en cuenta: conserva el invicto. Es el único que no ha perdido luego de las primeras nueve fechas disputadas.

En el polo opuesto de la tabla, los 3 puntos de Almagro, con máximo registro de goles en contra: un total de 39.

Antes de la fecha que se viene, atendible el pasar revista a la «C» de los Súper.

📺 Liga de Ascenso Profesional

⚽ Tres para hoy y todos por TV

La propuesta del fútbol a través de la televisión siempre es posible. Por ejemplo en este sábado y domingo cuando se juegue una nueva fecha de la Liga de Ascenso Profesional.

Los tres partidos a través de las emisiones de VTV. En la mañana juega Artigas de Carlos Bueno, frente a Colón, que tiene la orientación técnica de Damián Santín, hijo del salteño Sergio «Bocha» Santín.

El trazado de partidos en EL PUEBLO, una manera de alentar las palpitaciones por tres.

🗓️ La Liga de Ascenso Profesional

🏆 DUODÉCIMA FECHA

📅 Sábado 26 de julio

Partido Estadio Hora Juez Televisación COLÓN vs ARTIGAS Parque Palermo 10:00 Leandro Lasso VTV PLUS URUGUAY MONTEVIDEO vs RENTISTAS Parque Palermo 15:00 Federico Modernel VTV PLUS ORIENTAL vs LA LUZ Parque Palermo 20:00 Diego Riveiro VTV PLUS

📅 Domingo 27 de julio

Partido Estadio Hora Juez Televisación FÉNIX vs CENTRAL ESPAÑOL Parque Capurro 10:00 Felipe Vikonis VTV PLUS DEPORTIVO MALDONADO vs CERRITO Estadio Burgueño (Maldonado) 11:00 Eduardo Varela — RAMPLA JUNIORS vs ATENAS Estadio Centenario 12:45 Federico Arman VTV PLUS ALBION vs TACUAREMBÓ FC Estadio Franzini 15:00 Pablo Silveira VTV PLUS