martes, 12 de agosto de 2025
7.7 C
Salto
🍊 Naranjitos a la cancha: Salto 10 años jugará en Tacuarembó por ONFI

Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ha48

La selección de Salto de 10 años (generación 2015) jugará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A” el fin de semana del 16 y 17 de agosto en Tacuarembó.
Los dirigidos por Jonatan Correa debutarán ante el local el sábado por la tarde, el domingo por la mañana se medirán ante Artigas y cerrarán la serie a la tarde ante Rivera.

Partidos, uno por uno:

Sábado 16 de agosto

  • 15:45 hs. Artigas vs Rivera
  • 17:00 hs. Tacuarembó vs Salto

Domingo 17 de agosto

  • 9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera
  • 11:00 hs. Artigas vs Salto

Tercera Fecha

  • 15:30 hs. Salto vs Rivera
  • 16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas

🟠 Plantel Salteño

  • Nacional: Santiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani
  • Remeros: Juan Migliaro
  • Chaná: Hiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira
  • Sol de América: Juan Márquez
  • Saladero: Bautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo
  • Salto Nuevo: Rodrigo Esteves
  • Sud América: Santiago Brizuela
  • Universitario: Benjamín Oses, Renzo Montes, Cristiano Solleiro, Benicio Barboza

DT: Jonatan Correa
AT: Maycol Rodríguez

⚽ Series en la “A”

Repasemos todas las series que se jugarán en la categoría de 10 años a nivel de la divisional “A” de ONFI:

Serie 1Serie 2Serie 3Serie 4Serie 5Serie 6
Tacuarembó, Rivera, Salto, ArtigasMercedes (Soriano), Piedras Blancas de Montevideo, Paysandú, Florencio Sánchez CardonaDionisio Díaz (Treinta y Tres), Fundadora de Canelones, Melense (Cerro Largo), La Teja Capurro de MontevideoAUFI de Montevideo, Interlinearía de Canelones, Prado de Montevideo, Trinitaria de FloresDurazno, Maldonado, Paso Molino de Montevideo, Minuana de LavallejaColonia, Palermo de Montevideo, Regional del Sur de Las Piedras, San José
