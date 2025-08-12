🍊 Naranjitos a la cancha: Salto 10 años jugará en Tacuarembó por ONFI

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ha48
La selección de Salto de 10 años (generación 2015) jugará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A” el fin de semana del 16 y 17 de agosto en Tacuarembó.
Los dirigidos por Jonatan Correa debutarán ante el local el sábado por la tarde, el domingo por la mañana se medirán ante Artigas y cerrarán la serie a la tarde ante Rivera.
Partidos, uno por uno:
Sábado 16 de agosto
- 15:45 hs. Artigas vs Rivera
- 17:00 hs. Tacuarembó vs Salto
Domingo 17 de agosto
- 9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera
- 11:00 hs. Artigas vs Salto
Tercera Fecha
- 15:30 hs. Salto vs Rivera
- 16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas
🟠 Plantel Salteño
- Nacional: Santiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani
- Remeros: Juan Migliaro
- Chaná: Hiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira
- Sol de América: Juan Márquez
- Saladero: Bautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo
- Salto Nuevo: Rodrigo Esteves
- Sud América: Santiago Brizuela
- Universitario: Benjamín Oses, Renzo Montes, Cristiano Solleiro, Benicio Barboza
DT: Jonatan Correa
AT: Maycol Rodríguez
⚽ Series en la “A”
Repasemos todas las series que se jugarán en la categoría de 10 años a nivel de la divisional “A” de ONFI:
|Serie 1
|Serie 2
|Serie 3
|Serie 4
|Serie 5
|Serie 6
|Tacuarembó, Rivera, Salto, Artigas
|Mercedes (Soriano), Piedras Blancas de Montevideo, Paysandú, Florencio Sánchez Cardona
|Dionisio Díaz (Treinta y Tres), Fundadora de Canelones, Melense (Cerro Largo), La Teja Capurro de Montevideo
|AUFI de Montevideo, Interlinearía de Canelones, Prado de Montevideo, Trinitaria de Flores
|Durazno, Maldonado, Paso Molino de Montevideo, Minuana de Lavalleja
|Colonia, Palermo de Montevideo, Regional del Sur de Las Piedras, San José
