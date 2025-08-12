🍊 Naranjitos a la cancha: Salto 10 años jugará en Tacuarembó por ONFI

- espacio publicitario -

La selección de Salto de 10 años (generación 2015) jugará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A” el fin de semana del 16 y 17 de agosto en Tacuarembó.

Los dirigidos por Jonatan Correa debutarán ante el local el sábado por la tarde, el domingo por la mañana se medirán ante Artigas y cerrarán la serie a la tarde ante Rivera.

Partidos, uno por uno:

Sábado 16 de agosto

15:45 hs. Artigas vs Rivera

17:00 hs. Tacuarembó vs Salto

Domingo 17 de agosto

9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera

11:00 hs. Artigas vs Salto

Tercera Fecha

15:30 hs. Salto vs Rivera

16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas

🟠 Plantel Salteño

Nacional: Santiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani

Santiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani Remeros: Juan Migliaro

Juan Migliaro Chaná: Hiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira

Hiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira Sol de América: Juan Márquez

Juan Márquez Saladero: Bautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo

Bautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo Salto Nuevo: Rodrigo Esteves

Rodrigo Esteves Sud América: Santiago Brizuela

Santiago Brizuela Universitario: Benjamín Oses, Renzo Montes, Cristiano Solleiro, Benicio Barboza

DT: Jonatan Correa

AT: Maycol Rodríguez

⚽ Series en la “A”

Repasemos todas las series que se jugarán en la categoría de 10 años a nivel de la divisional “A” de ONFI:

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Tacuarembó, Rivera, Salto, Artigas Mercedes (Soriano), Piedras Blancas de Montevideo, Paysandú, Florencio Sánchez Cardona Dionisio Díaz (Treinta y Tres), Fundadora de Canelones, Melense (Cerro Largo), La Teja Capurro de Montevideo AUFI de Montevideo, Interlinearía de Canelones, Prado de Montevideo, Trinitaria de Flores Durazno, Maldonado, Paso Molino de Montevideo, Minuana de Lavalleja Colonia, Palermo de Montevideo, Regional del Sur de Las Piedras, San José