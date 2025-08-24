🌱 Sembrando fútbol en la Agraria

- espacio publicitario -

La 6ª fecha del Campeonato Agrario proseguirá hoy con tres partidos. La misma dio inicio ayer a la noche con el juego entre Universal de San Antonio y Tropezón en el estadio Vispo Mari.

📅 Así van los partidos

Domingo 24 de agosto

📍 Estadio Juan J. Vispo Mari

16:00 hs. 18 de Julio – Barrio Albisu

📍 Cancha de Daymán

16:00 hs. Daymán – Corralito

📍 Cancha de Tropezón

16:00 hs. Defensor – Independiente

Libre: Cizaña

📊 Posiciones en Primera

🅰 Divisional “A”

Equipos Pts. Cizaña 11 Universal 9 Barrio Albisu 9 Independiente 6 18 de Julio 6 Defensor 1

🅱 Divisional “B”

Equipos Pts. Corralito 9 Tropezón 4 Daymán 3

🏟 Reserva a la cancha

Por su parte, la 6ª fecha de la categoría Reserva prosigue de la siguiente manera:

📍 Cancha Juan J. Vispo Mari

14 hs. 18 de Julio – Barrio Albisu

📍 Cancha de Daymán

14:20 hs. Daymán – Corralito

📍 Cancha de Tropezón

14:20 hs. Defensor – Independiente

Libre: Cizaña

📊 Posiciones en Reserva

🅰 Divisional “A”

Equipos Pts. 18 de Julio 7 Independiente 6 Cizaña 6 Universal 6 Barrio Albisu 5 Defensor 2

🅱 Divisional “B”

Equipos Pts. Corralito 12 Tropezón 9 Daymán 4

⚽ Almagro sentenció en el suplementario y es de la «A»

Almagro venció 3 a 2 a Saladero ayer a la noche en el estadio Dickinson, en el marco de la final del play off de la Divisional “B”.

El partido finalizó igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario. En el segundo chico del suplementario apareció la diferencia para el equipo del Hospital, que ahora es de Primera “A” tras obtener el segundo ascenso.

En la primera parte, Almagro se puso rápidamente en ventaja a los 10’ con una buena definición de Marcelo Muniz, que colocó la pelota entre el palo y el golero Cardona, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Lo igualó Saladero a los 19’ por intermedio de Lucas Piriz, que aprovechó un rebote en el palo para mandarla al fondo de la red. El remate de pelota parada inicial había sido de Jonathan Luquez.

Sobre los 31’, Almagro se puso en ventaja nuevamente: otra vez Muniz, con su olfato goleador, sentenció con un remate cruzado.

Pero ya en el tiempo adicional de la primera mitad apareció Mateo de los Santos, que aprovechó un rebote del golero Domínguez para sentenciar el 2 a 2 transitorio.

El complemento fue el polo opuesto del primero, con pocas llegadas claras sobre los arcos, por eso el partido terminó igualado a 2.

En el segundo chico del tiempo suplementario llegó el tercer gol de Almagro por intermedio de Franco Quiroga, de cabeza. Fue el gol del ascenso para los del Hospital.

✍️ José Luis Toriani

📌 Así pasó

Campo de juego: Ernesto Dickinson

Ernesto Dickinson Árbitro: Robert Ledesma (Bien)

Robert Ledesma (Bien) Asistentes: Marcelo Izaguirre – Fernando López

🟦 Almagro (3)

Matías Domínguez, Franco Quiroga, Agustín Ustra, Matías González, Aaron Echegue, Leonardo Sisnandez, Nahuel de los Santos, Octavio Sisnandez, Marcelo Muniz, Eduardo Lleme, Agustín Pintos.

También jugaron: Lucas Curbelo, Luciano Gómez, Juan Lucas, David Vallejos, Fernando Domínguez.

DT: Emilio Suarez

🟥 Saladero (2)

Agustín Cardona, Daniel Da Silva, Mauricio Da Rosa, Mateo de los Santos, Anthony de los Santos, Hernán Sena, Gustavo Fernández, Pablo Lima, Cristian Centurión, Lucas Piriz, Jonathan Luquez.

También jugaron: Tomás Cardozo, Nicolás Tomas, Juan Graces.

DT: Marcelo Pérez

⚽ Goles

1T: 10’ y 31’ Marcelo Muniz (A), 19’ Lucas Piriz (S), 47’ Mateo de los Santos (S)

(A), 19’ (S), 47’ (S) 2T Suplementario: 8’ Franco Quiroga (A)

🌟 Mejor jugador de la cancha

Marcelo Muniz

⚽ Universitario – Ferro Carril partidazo en 13 años

Se juega la 12ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años hoy domingo 24 de agosto en varias canchas.

Se destaca el partido entre uno de los punteros del campeonato, Universitario (el otro es River Plate) y Ferro Carril, que viene tercero en el torneo.

📍 Partidos – Fecha 12

Cancha de Universitario

9:30 hs. Progreso – Cerro

11:00 hs. Universitario – Ferro Carril

Cancha de Remeros

9:30 hs. Salto Nuevo – Remeros

11:00 hs. Gladiador – Deportivo Artigas

Cancha de Saladero

9:30 hs. Chaná – Libertad

11:00 hs. Saladero – Hindú

Cancha Tomas Green

9:30 hs. Tigre – Ceibal

11:00 hs. River Plate – Peñarol

Cancha Julio Pozzi

9:30 hs. Nacional – Almagro

11:00 hs. Salto Uruguay – Sud América

Libre: Salto Rowing

📊 Posiciones – 13 años

Equipo Pts. Universitario 30 River Plate 30 Remeros 28 Ferro Carril 27 Gladiador 24 Progreso 23 Salto Uruguay 20 Nacional 20 Salto Rowing 18 Peñarol 18 Saladero 14 Sud América 13 Salto Nuevo 13 Chaná 13 Hindú 12 Cerro 10 Libertad 7 Ceibal 1 Tigre 0 Deportivo Artigas 0 Almagro 0

🇺🇾 Salto Sub 13 Femenina juega en Rivera – 30 y 31 de agosto

La selección de Salto femenina de 13 años (Gen. 2012) jugará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A” en Rivera los días sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Rivales de serie: Artigas, Tacuarembó y Rivera (local).

Cuerpo técnico: Diego Da Silva (DT) – Mauro Texeira (AT).

Plantel seleccionado:

Jugadora Club Francesca Mussetti Universitario Naiara Robledo Universitario Ruth Pereira El Tanque Fernanda Llovet El Tanque Guadalupe Gularte El Tanque Nayla Lima Ceibal Faustina Cavani Nacional Victoria Mattos Nacional Sofía Ordeix Nacional Zoe Silvestri Salto Uruguay Mía Choy Universitario Alfonsina Cavani Universitario Paolina Martínez Universitario Luisana Ríos Nacional Clara Mezzera Remeros

👧 Baby Femenino – Hoy en Aldeas Infantiles

La actividad del baby femenino para hoy domingo 24 de agosto se realizará en cancha de Aldeas Infantiles SOS, únicamente en la categoría de 13 años.

Partidos:

14:30 hs. La Celeste – Ceibal

15:40 hs. Universitario – Nacional

16:50 hs. El Tanque – Salto Uruguay