4.4 C
Salto
domingo, agosto 24, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADES

🌱 Sembrando fútbol en la Agraria

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Tiempo de lectura: 4 min.
Diario EL PUEBLO digital
La 6ª fecha del Campeonato Agrario proseguirá hoy con tres partidos. La misma dio inicio ayer a la noche con el juego entre Universal de San Antonio y Tropezón en el estadio Vispo Mari.

📅 Así van los partidos

Domingo 24 de agosto

📍 Estadio Juan J. Vispo Mari

  • 16:00 hs. 18 de Julio – Barrio Albisu

📍 Cancha de Daymán

  • 16:00 hs. Daymán – Corralito

📍 Cancha de Tropezón

  • 16:00 hs. Defensor – Independiente

Libre: Cizaña

📊 Posiciones en Primera

🅰 Divisional “A”

EquiposPts.
Cizaña11
Universal9
Barrio Albisu9
Independiente6
18 de Julio6
Defensor1

🅱 Divisional “B”

EquiposPts.
Corralito9
Tropezón4
Daymán3

🏟 Reserva a la cancha

Por su parte, la 6ª fecha de la categoría Reserva prosigue de la siguiente manera:

📍 Cancha Juan J. Vispo Mari

  • 14 hs. 18 de Julio – Barrio Albisu

📍 Cancha de Daymán

  • 14:20 hs. Daymán – Corralito

📍 Cancha de Tropezón

  • 14:20 hs. Defensor – Independiente

Libre: Cizaña

📊 Posiciones en Reserva

🅰 Divisional “A”

EquiposPts.
18 de Julio7
Independiente6
Cizaña6
Universal6
Barrio Albisu5
Defensor2

🅱 Divisional “B”

EquiposPts.
Corralito12
Tropezón9
Daymán4

⚽ Almagro sentenció en el suplementario y es de la «A»

Almagro venció 3 a 2 a Saladero ayer a la noche en el estadio Dickinson, en el marco de la final del play off de la Divisional “B”.

El partido finalizó igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario. En el segundo chico del suplementario apareció la diferencia para el equipo del Hospital, que ahora es de Primera “A” tras obtener el segundo ascenso.

En la primera parte, Almagro se puso rápidamente en ventaja a los 10’ con una buena definición de Marcelo Muniz, que colocó la pelota entre el palo y el golero Cardona, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Lo igualó Saladero a los 19’ por intermedio de Lucas Piriz, que aprovechó un rebote en el palo para mandarla al fondo de la red. El remate de pelota parada inicial había sido de Jonathan Luquez.

Sobre los 31’, Almagro se puso en ventaja nuevamente: otra vez Muniz, con su olfato goleador, sentenció con un remate cruzado.

Pero ya en el tiempo adicional de la primera mitad apareció Mateo de los Santos, que aprovechó un rebote del golero Domínguez para sentenciar el 2 a 2 transitorio.

El complemento fue el polo opuesto del primero, con pocas llegadas claras sobre los arcos, por eso el partido terminó igualado a 2.

En el segundo chico del tiempo suplementario llegó el tercer gol de Almagro por intermedio de Franco Quiroga, de cabeza. Fue el gol del ascenso para los del Hospital.

✍️ José Luis Toriani

📌 Así pasó

  • Campo de juego: Ernesto Dickinson
  • Árbitro: Robert Ledesma (Bien)
  • Asistentes: Marcelo Izaguirre – Fernando López

🟦 Almagro (3)

Matías Domínguez, Franco Quiroga, Agustín Ustra, Matías González, Aaron Echegue, Leonardo Sisnandez, Nahuel de los Santos, Octavio Sisnandez, Marcelo Muniz, Eduardo Lleme, Agustín Pintos.

También jugaron: Lucas Curbelo, Luciano Gómez, Juan Lucas, David Vallejos, Fernando Domínguez.

DT: Emilio Suarez

🟥 Saladero (2)

Agustín Cardona, Daniel Da Silva, Mauricio Da Rosa, Mateo de los Santos, Anthony de los Santos, Hernán Sena, Gustavo Fernández, Pablo Lima, Cristian Centurión, Lucas Piriz, Jonathan Luquez.

También jugaron: Tomás Cardozo, Nicolás Tomas, Juan Graces.

DT: Marcelo Pérez

⚽ Goles

  • 1T: 10’ y 31’ Marcelo Muniz (A), 19’ Lucas Piriz (S), 47’ Mateo de los Santos (S)
  • 2T Suplementario: 8’ Franco Quiroga (A)

🌟 Mejor jugador de la cancha

Marcelo Muniz

⚽ Universitario – Ferro Carril partidazo en 13 años

Se juega la 12ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años hoy domingo 24 de agosto en varias canchas.

Se destaca el partido entre uno de los punteros del campeonato, Universitario (el otro es River Plate) y Ferro Carril, que viene tercero en el torneo.

📍 Partidos – Fecha 12

Cancha de Universitario

  • 9:30 hs. Progreso – Cerro
  • 11:00 hs. Universitario – Ferro Carril

Cancha de Remeros

  • 9:30 hs. Salto Nuevo – Remeros
  • 11:00 hs. Gladiador – Deportivo Artigas

Cancha de Saladero

  • 9:30 hs. Chaná – Libertad
  • 11:00 hs. Saladero – Hindú

Cancha Tomas Green

  • 9:30 hs. Tigre – Ceibal
  • 11:00 hs. River Plate – Peñarol

Cancha Julio Pozzi

  • 9:30 hs. Nacional – Almagro
  • 11:00 hs. Salto Uruguay – Sud América

Libre: Salto Rowing

📊 Posiciones – 13 años

EquipoPts.
Universitario30
River Plate30
Remeros28
Ferro Carril27
Gladiador24
Progreso23
Salto Uruguay20
Nacional20
Salto Rowing18
Peñarol18
Saladero14
Sud América13
Salto Nuevo13
Chaná13
Hindú12
Cerro10
Libertad7
Ceibal1
Tigre0
Deportivo Artigas0
Almagro0

🇺🇾 Salto Sub 13 Femenina juega en Rivera – 30 y 31 de agosto

La selección de Salto femenina de 13 años (Gen. 2012) jugará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A” en Rivera los días sábado 30 y domingo 31 de agosto.

Rivales de serie: Artigas, Tacuarembó y Rivera (local).
Cuerpo técnico: Diego Da Silva (DT)Mauro Texeira (AT).

Plantel seleccionado:

JugadoraClub
Francesca MussettiUniversitario
Naiara RobledoUniversitario
Ruth PereiraEl Tanque
Fernanda LlovetEl Tanque
Guadalupe GularteEl Tanque
Nayla LimaCeibal
Faustina CavaniNacional
Victoria MattosNacional
Sofía OrdeixNacional
Zoe SilvestriSalto Uruguay
Mía ChoyUniversitario
Alfonsina CavaniUniversitario
Paolina MartínezUniversitario
Luisana RíosNacional
Clara MezzeraRemeros

👧 Baby Femenino – Hoy en Aldeas Infantiles

La actividad del baby femenino para hoy domingo 24 de agosto se realizará en cancha de Aldeas Infantiles SOS, únicamente en la categoría de 13 años.

Partidos:

  • 14:30 hs. La Celeste – Ceibal
  • 15:40 hs. Universitario – Nacional
  • 16:50 hs. El Tanque – Salto Uruguay
