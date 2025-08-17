🌩️ La tormenta del sur

- espacio publicitario -

Cerro resistió el primer tiempo, incluso se fue ganando 1 a 0 con gol de Luis Leguísamo sobre el final.

Pero en la recta complementaria, todo cambió. Saladero fue la practicidad bien entendida, las variantes lo potenciaron de mitad de cancha hacia arriba, supo de sentido práctico para resolver y Cerro terminó encandilado, sin reacción y lejos de la posibilidad de equilibrio.

El partido siempre mostró equilibrio en el inicio, persistencia ofensiva en ambos, con menos brillo técnico de Saladero, incluso sin que la pelota llegase con claridad a espacios de ofensiva.

Cuando se inició el segundo tiempo, Saladero alteró la actitud y los procedimientos generales, dejando en el vestuario la limitación del arranque, para transformarse en una auténtica tormenta de ofensiva.

Volteó oposiciones, creó desnivel territorial y en los metros finales se alistó a una ocurrencia goleadora que fue letal. El 3 a 1 determina su avance a la final por el segundo ascenso. La legítima justicia de esa imposición ante el Cerro que empezó bien y terminó mal.

📋 Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson

Parque Ernesto Dickinson Partido: Zona de play off – Segunda fase

Zona de play off – Segunda fase Torneo: Divisional «B»

Divisional «B» Árbitro central: José Gabriel de los Santos (Correcto)

José Gabriel de los Santos (Correcto) Asistentes: John Asencio – Jonathan Guglielmone

Saladero (3): Agustín Cardona, Daniel Da Silva, Mauricio Da Rosa, Mateo de los Santos, Antony de los Santos, Hernán Sena, Gustavo Fernández, Nicolás Tomás, Cristian Centurión, Lucas Píriz, Jonathan Lúquez.

Suplentes: José Luis Píriz, Pablo Lima, Marcelo Píriz, Valentín Ramos, Juan Gracés, Tomás Cardozo.

Cerro (1): Ezequiel Pizarro, Jonathan Lemos, Miguel Barrios, Juan Moreira, Sergio Maidana, Kévin Sosa, Alberto Segundo, Ramiro Rodríguez, Luis Leguísamo, Ezequiel Ramírez, Gonzalo Marteluna.

Suplentes: Cristian de los Santos, Ignacio Moreira, Thiago Galbarini, Jonathan Reina, Sebastián Menéndez, Diego Benítez, Elías Cabrera.

Goles:

43’ Luis Leguísamo (C)

2T: 18’ Daniel Da Silva (S), 20’ Hernán Sena (S), 25’ Jonathan Lúquez (S)

Mejor jugador de la cancha: Hernán Sena – Jonathan Lúquez – Tomás Cardozo

Mejor de Cerro: Ramiro Rodríguez

🏆 Campeonato del Interior de Selecciones

⚽ El doblete salteño: 4-0 y 2-1; ¡emperador clásico!

Los dos partidos fueron jugados en el Parque Dickinson ayer a la tarde, en el marco de la nueva fecha del Torneo del Interior de Selecciones, tanto a nivel Sub 14 como en Sub 15.

Fue clásico con Salto y Paysandú en escena.

En el preliminar de Sub 14, Salto se impuso 4 a 0, con goles de Agustín González, Santiago Martínez, Horacio Echagüe y Deiby Ortelli.

En categoría Sub 15, la victoria de Salto ante la “blanca” fue 2 a 1, con goles de Thiago Aquino y Valentino Ugolino, mientras Santino Curbelo anotó para Paysandú.

En Sub 14, Young tuvo fecha libre.

Tabla de posiciones Sub 14:

Salto 6

6 Paysandú 3

3 Young 0

En el restante partido de Sub 15, Young goleó 4 a 0 a Pueblo Lavalleja con goles de Aparicio Vanzini, Matheo Dungey, Joaquín González y Brandon Tejeira.

Tabla de posiciones Sub 15:

Salto 9 (líder)

🏟️ En el Comercial

La de ayer fue la 13ª fecha de la primera rueda, con estos resultados:

Delta 11 Seven 24 FC 1

Olimpo 1 Pistoleros 0

Dale Verde 5 Burton 1

Deportivo VJ 3 La Resaka 1

Villa España 1 La Academia 1

⚽ Las razones desde la «C»

🔝 San Eugenio, Huracán, Paso del Bote: una trilogía viene de punta

La tercera fecha de la Divisional “C” dejó a tres equipos en lo más alto: San Eugenio, Huracán y Paso del Bote, todos con victorias.

En un escalón abajo, Club de Pesca FC suma 4 puntos producto de un empate y una victoria. Tres equipos permanecen sin puntaje.

Para el apunte estadístico, los cuatro goles de Barcelona fueron convertidos por un solo jugador: Lucas Chaparro.

📅 Partido a partido

Barcelona 4 – Quinta Avenida-Treinta y Tres 0

San Eugenio 3 – Tigre 1

Huracán 2 – Santa Rosa 0

Paso del Bote 1 – Albion 0

Club de Pesca 2 – Rodó 0

Lazareto 3 – Florida 1

📊 Tabla de posiciones

San Eugenio , Huracán y Paso del Bote 3

, y 3 Club de Pesca 4

4 Barcelona , Florida , Albion y Lazareto 3

, , y 3 Santa Rosa 1

1 Rodó, Tigre y Quinta Avenida-Treinta y Tres 0

📅 Tercera fecha

Huracán vs Barcelona

Florida vs Albion

Lazareto vs Quinta Avenida-Treinta y Tres

Paso del Bote vs Santa Rosa

San Eugenio vs Club de Pesca

Rodó vs Tigre

🌍 2-1: San José cayó en Paraguay pero tendrá la revancha en casa

Por la Copa San Isidro de Curuguaty, partido de ida:

Paraguarí 2 (Montiel y Quintana) – San José 1 (Benítez en contra).

Ibarra erró un penal para el local. La revancha será el sábado 30 en el Casto Martínez Laguarda.

En el caso de San José, es el actual Campeón del Interior, por lo que adquirió ese derecho.

📋 Así pasó

Campo de juego: Estadio Municipal de Carapeguá

Estadio Municipal de Carapeguá Árbitros (UFI): Victorino Brites, Sebastián Díaz, Jorge Sánchez

Victorino Brites, Sebastián Díaz, Jorge Sánchez Público: 2.300 personas

Liga de Paraguarí (2): Fabián Morán, Raúl Alvarenga (73’ Diego Giménez), Víctor Benítez, Oscar Ramírez, Fabio Bernal, Miguel Rojas, Richard García (73’ Cristhian Pino), Alan Redes (65’ Isaías Ibarra), Alberto Montiel, Armando Quintana (85’ Luis Lezcano), Carlos Junior Alonso.

DT: Juan Ángel Arce

San José (1): Francisco Paredes, Fabricio Martínez, Braian Roccati (91’ Ronaldo Barrios), Sergio Gómez, Guzmán Montero (45’ Diego De Los Santos), Gianfranco Rodríguez, Mateo Antúnez, Brahyan Poses (63’ Julio Rodríguez), Enzo Cabrera (45’ Facundo Porley), Nahuel Fagián, Juan Manuel Alonso.

DT: Hebert Noya

Goles:

17’ Armando Quintana (Paraguarí)

35’ Alberto Montiel (Paraguarí)

75’ Víctor Benítez en contra (San José)