🌟 Crack de crack

🇺🇾 El «Pepe» del Uruguay

Ayer 28 de julio, pero de 1925, nacía Juan Alberto Schiaffino. Un nombre que, años más tarde, quedaría eternizado en las ricas páginas de la historia del fútbol uruguayo, así como del fútbol mundial, que él mismo escribió.

No solo reconocido y recordado por su participación clave en la gesta del “Maracanazo” de 1950, junto con el inolvidable gol que significó el empate parcial en la final ante Brasil, sino también por su talento inigualable dentro del campo de juego, Schiaffino es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. De hecho, la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) lo designa como el mejor jugador uruguayo de la historia.

Además de ser campeón del mundo con Uruguay, “Pepe” Schiaffino, quien se desempeñaba como volante ofensivo, también fue tres veces Campeón Uruguayo con Peñarol —1949, 1951 y 1953— y supo brillar en Europa. Concretamente, en Italia, donde fue multicampeón y se convirtió en ídolo del Milan, así como de la Roma.

En definitiva, se trata de una leyenda que enorgullece y pone en lo más alto al fútbol de nuestro país. Y el ex presidente de la República, periodista, escritor, crítico de arte y presidente honorario de Peñarol, Julio María Sanguinetti, se encargó de dejarlo claro en las palabras que impregnó en el libro “Peñarol y su gente”.

🔄 La danza de los pases

📤 Los que se van y los que vienen

Gonzalo Montes, volante de 30 años, retorna a MC Torque. Principio de acuerdo para incorporarse a filas del ciudadano, en pase a préstamo por un año y medio, con opción de compra desde Universidad de Chile. En filas celestes, militó en dos temporadas (2015/2017) y completó 19 partidos.

El club chileno, de esta manera, libera un cupo de extranjero y contrata a Sebastián Rodríguez, quien se marcha de MC Torque. En las próximas horas viajará a Santiago y se pone a la orden del entrenador argentino Gustavo Álvarez.

🏠 En su casa

Camilo Mayada se sumó al plantel franjeado que conduce Juan Manuel Olivera. El volante de 34 años, campeón uruguayo 2013/2014, firma contrato el próximo viernes.

⚫ Volante negriazul

Franco Catarozzi, la segunda alta de Liverpool. El volante de 25 años, tras dejar filas de Nacional, rescindió su vínculo con MC Torque y rápidamente acordó su incorporación al plantel que conduce Joaquín Papa.

🛡️ Defensa para Wanderers

Germán Gabriel, zaguero y lateral izquierdo, se sumó al plantel bohemio. Pase a préstamo por seis meses, con opción de compra definitiva desde La Luz.

🇨🇴 Nacional ahora se tapiza de colombianos

Julián Millán, le apunta al clásico. El zaguero sufrió un desgarro en la final del Intermedio, que lo dejó al margen de los trabajos de pretemporada. Cumple con las tareas de rehabilitación y es duda para el debut en el Clausura.

Juan Pablo Patiño, acuerdo cerrado por la compra del 70% de la ficha. El lateral izquierdo de 26 años y 1.83 mts. de altura, titular indiscutido en Once Caldas, en la presente temporada, jugó 30 partidos (siempre desde el vamos) y brindó una asistencia de gol. En las próximas horas, emprenderá viaje desde Manizales con destino a Montevideo, para firmar contrato (tres años) y ponerse a la orden de Pablo Peirano.

Hayen Palacios, 25 años y 1.86 mts. de altura, el elegido para cubrir el lateral derecho. Convenio con Athletico Paranaense, por el pase a préstamo, sin cargo, por un año, con opción de compra definitiva. El salario será abonado entre los dos clubes. En el equipo brasileño, jugó 20 partidos y anotó 3 goles en la presente temporada.

⚖️ Final de la duda

Consentimiento de los clubes; serán neutrales los que elijan las canchas

Sesión del Consejo Superior, ayer a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, y un aspecto resuelto que no es cosa menor: cuando llegue el momento de fijar los partidos para cada fecha serán los neutrales quienes tengan la potestad para determinar los escenarios en que se jueguen.

Eso no significa, claro está, que no se planteen diálogo, unificaciones, acuerdos en función de intereses y búsqueda en pro «del bien común», pero en la medida que no se concilien puntos de vista, los neutrales inclinarán la balanza. En una dirección o en otra.

🏟️ Ellos, los de la potestad

La potestad de los neutrales era cuestión incierta, pero lo de ayer fue esclarecedor. El Campeonato Salteño en la Divisional «A» despuntará el 10 de agosto con la primera fecha de la rueda inicial.

Para esa instancia, un partido será central: el que jueguen Nacional y Ferro Carril. Teniendo en cuenta la encendida resonancia que siempre sustenta el enfrentamiento de los dos, todo hace suponer que se jugará en el Parque Dickinson. A tres canchas en cada fecha y dos partidos por escenario. En la primera rueda, dos fechas se disputarán entre semana: 7 y 17 de septiembre.

🟥 La hora de Ceibal

En el Consejo Superior asimismo, la delegación de Ceibal planteó que al momento de jugarse los partidos semifinales, si hubiese empate al cabo de los partidos que se verifiquen, no se tenga en cuenta la ventaja deportiva (el equipo mejor ubicado en las 16 fechas del Acumulado), sino que se ejecuten remates desde el punto penal al cabo del segundo partido.

La pretensión de Ceibal será derivada al ámbito de las Comisiones Directivas de los Clubes y el lunes próximo los delegados votarán: avalando o rechazando.

El lunes próximo para definir los campos de juego de la fecha inicial de la primera rueda. La segunda rueda con los equipos divididos en series y tras ello, del primero al octavo, el desarrollo de los play off. Universitario ganó la última edición del Campeonato Salteño y Nacional en el escalón inmediato.

🅱️ «B» juega el sábado; el domingo será de Universitario – Río Negro

El domingo que viene (3 de agosto), para que Universitario y Río Negro de San José resuelvan la nueva edición del Campeonato del Interior de Clubes de OFI. Para ese día estaba pactada en principio la última fecha de la segunda rueda en la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol.

El hecho es que la reglamentación vigente determina que al disputarse un partido final por el Torneo de OFI, la actividad local NO PUEDE desarrollarse en horario paralelo. La opción es que en este caso, la «B» solicite aval de Universitario para afrontar su fecha en el mismo horario del juego final. Ajustado a derecho, desde la Comisión Directiva de Universitario se rechazó la posibilidad. Por lo tanto, Universitario y Río Negro de San José afrontarán «en solitario» la instancia decisiva para determinar al nuevo Campeón de OFI.

📅 Toda en el sábado

Tras la postura de Universitario (legítima en función del reglamento descrito), el punto de mira de los neutrales es que la última fecha de la segunda rueda en la «B» se dispute íntegramente el sábado 2 de agosto, con los mismos detalles.

La principal divisional de ascenso no pudo jugarla el domingo que pasó, a consecuencia del tiempo adverso: lluvia primero y canchas anegadas después. De cara al fútbol de la «B», no variará lo relativo a escenarios y horarios. Tras esa última fecha surgirá el primer equipo ascendido a la «A», mientras el segundo, al cabo de los play off, que involucrará al segundo, tercero, cuarto y quinto del Acumulado, suma de la primera y segunda rueda.

Hoy es el día en que los representantes de los clubes de la «B» se pronunciarán, pero en verdad no hay margen para la discusión o la duda: lo que no pueden el domingo, podrán el sábado.

⚽ Las razones en cancha

Con el objetivo apuntando al sábado, solo queda por aguardar si el Colegio de Árbitros ratifica las mismas ternas o caso contrario, surgen variantes. Palpitaciones en torno a la última fecha del segundo tramo. De partido en partido.

📆 Sábado 3 de agosto – Divisional «B»

Quinta y última fecha de la segunda rueda

🏟️ Escenario 🕓 Hora ⚽ Partido 👨‍⚖️ Árbitros Parque Carlos Ambrosini 13:30 Fénix vs Deportivo Artigas Mauro Melo, Danilo Urruti, Pablo Almirón 16:15 Palomar vs Cerro Rubén Ferreira, Gabriel Rodríguez, Matías Fagúndez Cancha de Nacional 13:30 El Tanque vs Saladero Robert Aguirre, Gustavo Barboza, Fernando López 16:15 Parque Solari vs Dublín Central José Carballo, Nicolás Castaño, Didier Cuello Cancha de Universitario 13:30 Peñarol vs Chaná César Loetti, Johan Guelfi, Ivo Moreira 16:15 Almagro vs Progreso Andrés Píriz, Mauricio Revuelta, Alexander Moreno

🧾 Cuestión clave

Los jugadores que la siguen o retornan a sus clubes de origen.

Es para tener en cuenta. Jugadores que fueron cedidos a clubes de la Divisional «B», pero que deben retornar a sus clubes de origen, como fecha tope el jueves 31 de julio. Hay que tener en cuenta que al nacer el mes de agosto, surge el segundo período de pases en la Liga Salteña de Fútbol.

¿Cuál es la cuestión clave a tener en cuenta? A partir del acuerdo reciente y teniendo en cuenta que la «B» no finalizaría su segunda rueda antes de la conclusión de agosto, si los jugadores que pertenecen a equipos de la «A» o de la divisional que fuera, para continuar jugando en la «B», DEBEN OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE AQUELLOS CLUBES QUE SON PROPIETARIOS DE SUS PASES.

Desde los clubes tienen que elevarse los avales correspondientes a la Liga, con la firma del jugador incluida. No son pocos los futbolistas que debieran retornar a sus clubes y en algunos casos serán hechos a consumarse. Pero en otros (¿cuántos?), la extensión aparece como posible. La semana que transcurre será reveladora. Los plazos tienen fecha de vencimiento.

🔙 Guzmán Aranda, el que vuelve a Ferro

Algunos clubes de la Divisional «B» se han valido sin dudas, de la ventaja que en este caso les confiere el reglamento: el ingreso de jugadores de otros equipos. Parque Solari por ejemplo, es un caso concreto y la consecuencia es potencial, a tal punto que si gana su partido del sábado, estará alcanzando el primer ascenso a la Divisional «A».

Pero en el caso de Parque Solari, se verá privado de la continuidad del golero Guzmán Aranda, desde el momento que se reintegrará a Ferro Carril. Es una situación concreta que impacta en Parque Solari. Es obvio que no es el único caso en esta dirección.