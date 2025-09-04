En el umbral del Mundial 2026

- espacio publicitario -

🔥 La llama está viva… Uruguay!

Habrá cuatro partidos desde las 20:30 horas, incluyendo Uruguay ante Perú en el Centenario. Brasil y Chile van a las 21:30 en el Maracaná. Desde las 20:30 horas se enfrentarán Colombia y Bolivia en el Roberto Meléndez de Barranquilla; Uruguay ante Perú en el Centenario; Paraguay ante Ecuador en los Defensores del Chaco de Asunción y Argentina con Venezuela en el Monumental de Buenos Aires.

Todo se completará a las 21:30 horas cuando Brasil reciba a Chile en el Maracaná de Río de Janeiro, para terminar de asegurar su lugar mundialista.

Argentina, ya clasificada, lidera la tabla de posiciones con 35 puntos y tiene 10 de ventaja sobre Ecuador y Brasil, que son escoltas. Por detrás se ubican Uruguay y Paraguay (24), Colombia (22) y Venezuela (18). La Vinotinto se encuentra en zona de repechaje con 18. Por debajo, Bolivia tiene 17, Perú 12 y Chile 10. Lo de hoy para Uruguay es clave, para asegurar el pasaje al Mundial del año próximo.

La celeste en manos de Marcelo Bielsa, sin dilaciones, por los tres puntos, ante un Perú necesitado de dos victorias para tentar ser la selección que acuda al repechaje. Dos bajas esenciales en filas de los incaicos: sin Lapadula y sin Paolo Guerrero.

⚽ LA DE HOY

📆 Jueves 4 de septiembre. Fecha número 17

⚽ COLOMBIA vs BOLIVIA

Hora: 20:30

Árbitros: Darío Herrera, Cristian Navarro y Pablo González (terna argentina).

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG).

VAR: Héctor Paletta (ARG). AVAR: Jorge Baliño (ARG).

Estadio: Roberto Meléndez de Barranquilla.

⚽ URUGUAY vs PERÚ

Hora: 20:30

Árbitros: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (terna argentina).

Cuarto árbitro: Yael Falcon (ARG).

VAR: Silvio Trucco (ARG). AVAR: Nicolás Lamolina (ARG).

Estadio: Centenario de Montevideo.

⚽ PARAGUAY vs ECUADOR

Hora: 20:30

Árbitros: Raphael Claus, Danilo Manis y Rafael Alves (terna de Brasil).

Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA).

VAR: Rodolpho Toski (BRA). AVAR: Pablo Goncalves (BRA).

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción.

⚽ ARGENTINA vs VENEZUELA

Hora: 20:30

Árbitros: Piero Maza, Claudio Urrutia y José Retamal (terna de Chile).

Cuarto árbitro: José Cabero (CHI).

VAR: Juan Lara (CHI). AVAR: Edson Cisternas (CHI).

Estadio: Monumental de Buenos Aires.

⚽ BRASIL vs CHILE

Hora: 21:30

Árbitros: Alexis Herrera, Lubin Torrealba y Alberto Ponte (Terna de Venezuela).

Cuarto Árbitro: Alejandro Velázquez (VEN).

VAR: Ángel Arteaga (VEN). AVAR: Yorman Delgado (VEN).

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

📊 En la tabla

Pos Equipo J G P A GF GC +/- Pts

1 Argentina 16 11 2 3 28 9 +19 35

2 Ecuador 16 7 7 2 13 5 +8 25

3 Brasil 16 7 4 5 21 16 +5 25

4 Uruguay 16 6 6 4 19 12 +7 24

5 Paraguay 16 6 6 4 13 10 +3 24

6 Colombia 16 5 7 4 19 15 +4 22

7 Venezuela 16 4 6 6 15 19 -4 18

8 Bolivia 16 5 2 9 16 32 -16 17

9 Perú 16 2 6 8 6 17 -11 12

10 Chile 16 2 4 10 9 24 -15 10

🏟️ Bielsa no los oculta:

🗺️ estos once celestes

Marcelo Bielsa se inclinó por colocar a Guillermo Varela, a la derecha, y a Joaquín Piquerez, a la izquierda, en los laterales. Se trata de dos expertos en las respectivas posiciones, quienes además sobremanera se destacan en la actualidad en el competitivo fútbol brasileño.

A su vez, se registran los esperados y anhelados retornos de Sergio Rochet, a la custodia del arco, y de Federico Valverde, el encargado de portar el brazalete de capitán.

El once uruguayo será integrado por Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre (foto) y Brian Rodríguez.

⚙️ ACCIÓN PARA RESOLVER

Por otra parte, el entrenador este miércoles por la tarde realizó un entrenamiento específico en lo táctico con los restantes futbolistas que integran el plantel, a los que se sumaron los juveniles sparring. El seleccionador argentino, de remera negra y calzado deportivo de color blanco, llevó la voz de mando en la práctica de fútbol, en la que se pudo observar participando activamente a Santiago Mele, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Santiago Bueno, Matías Viña, Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Rodrigo Zalazar, Ignacio Laquintana, Darwin Núñez y Federico Viñas, luciendo chalecos blancos en la cancha número 4 de césped natural. A su frente, Franco Israel, José Luis Rodríguez, Cristian Olivera, Kevin Amaro y los juveniles, vistiendo chalecos naranjas.

Diego “Ruso” Pérez, colaboró con el cuerpo técnico y Jorge Giordano, observó con atención el movimiento de los jugadores, desde un costado del campo.

🏁 El Clausura de la sexta fecha

Mañana viernes, para iniciarse la sexta fecha del Campeonato profesional, que tiene en Peñarol al nuevo puntero, tras los resultados de la pasada secuencia. Peñarol batió a Racing y Cerro Largo cayó a manos de Wanderers, ahora con la orientación técnica de Daniel Carreño. Mientras Nacional lidera la tabla anual, con ventaja de cuatro puntos sobre Peñarol.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar el calendario.

🏆 CAMPEONATO URUGUAYO 2025

⚽ TORNEO CLAUSURA. Sexta fecha.

📅 Viernes 5 de septiembre.

🏟️ DEFENSOR SPORTING-JUVENTUD

Estadio: Franzini. Hora: 20:00.

📆 SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

⚽ WANDERERS-DANUBIO

Parque Viera. Hora: 15:30.

⚽ PEÑAROL-PLAZA COLONIA

Estadio: Campeón del Siglo. Hora: 18:00.

⚽ BOSTON RIVER-RIVER PLATE

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 20:30.

📆 DOMINGO 7 DE SETIEMBRE

⚽ CERRO-CERRO LARGO

Estadio: Tróccoli. Hora: 11:00.

⚽ PROGRESO-MIRAMAR MISIONES

Parque Paladino. Hora: 15:30.

⚽ NACIONAL-RACING

Gran Parque Central. Hora: 18:00.

⚽ MC TORQUE-LIVERPOOL

Cancha: Parque Viera. Hora: 20:30.

🗺️ Con la «C»

📆 Ayer sesionó la Divisional «C» de la Liga Salteña de Fútbol y pactó la quinta fecha de la primera rueda.

📅 Sábado 6 de septiembre.

🏟️ CANCHA DE UNIVERSITARIO

Hora: 13:45. Lazareto vs Barcelona.

Hora: 16:00. Florida vs San Eugenio.

🏟️ PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora: 13:45. Huracán vs Club de Pesca.

Hora: 16:00. Santa Rosa vs Albion.

🏟️ PARQUE TOMÁS GREEN

Hora: 13:45. Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Rodó.

Hora: 16:00. Tigre vs Paso del Bote.