4.4 C
Salto
viernes, agosto 15, 2025
❓ ¿La sorpresa del Colegio de Árbitros?

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
Tiempo de lectura: 3 min.
Diario EL PUEBLO digital
Matías Fagúndez, será control para Ferro Carril – Salto Uruguay

Para la Divisional «A» será la del domingo, la segunda fecha de la primera rueda y significará la reedición del más añejo clásico: el de Ferro Carril y Salto Uruguay.

El Colegio acomodó el cuerpo y generó la sorpresa, designando a Matías Fagúndez como juez central. En Gladiador y Ceibal, el turno de Robert Ledesma, mientras el artiguense Mauro Melo se va a la cancha de River Plate.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar el fútbol que se viene. Es la «A» y son las ternas.

📋 Partido a partido

Divisional Primera “A” – 1° División – Campeonato Salteño “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”Copa Cable Visión Salto – 2° Fecha – 1° Rueda.
Domingo 17 de agosto

Parque Dickinson

  • 14:30 hrs. Universitario – Arsenal. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Danilo Urrutti, Robert Ledesma.
  • 16:45 hrs. Gladiador – Ceibal. Árbitros: Robert Ledesma, Nicolás Castaño, Johan Ghelffi.
    Parciales de Universitario y Ceibal ingresan a la tribuna España; de Arsenal y Gladiador a la Irazoqui.

Parque Carlos Ambrosoni

  • 14:00 hrs. Libertad – Nacional. Árbitros: Mauro Melo, Sebastián Hernández, Alexander Moreno.
  • 16:15 hrs. River Plate – Salto Nuevo. Árbitros: Mauricio Revuelta, Diego Artave, Andrés Píriz.
    Parciales de Libertad y River Plate ingresan al sector norte (principal); de Nacional y River Plate al sector este.

Parque Luis T. Merazzi

  • 14:00 hrs. S. América – Hindú. Árbitros: José de los Santos, Didier Cuello, Jhon Asencio.
  • 16:15 hrs. Ferro Carril – S. Uruguay. Árbitros: Matías Fagúndez, Ivo Moreira, Jonathan Guglielmone.
    Parciales de Hindú y Ferro Carril ingresan al sector sur (principal); de S. América y S. Uruguay al sector este.

José de los Santos y Robert Aguirre: en la hora de la «B»

Mañana sábado, para iniciarse la primera secuencia en el marco de los play off a nivel de la Divisional «B».

Los primeros partidos y, de ganar Saladero a primera hora y Almagro a segunda, serán quienes definan en partido final quién de los dos se suma a la Divisional «A» el año próximo.

José Gabriel de los Santos a primera hora y, para el cierre, Robert Aguirre.

📋 Para saberlo bien

Divisional Primera “B” – 1° División – Campeonato Salteño “Dr. Hugo Guerra”PLAY OFF – Encuentros de Ida – Trofeos “Sr. Víctor Mendoza” y “110 años Club Peñarol”
Sábado 16 de agosto – Parque Dickinson

  • 18:30 hrs. Cerro – Saladero. Árbitros: José de los Santos, Jhon Asencio, Jonathan Guglielmone.
  • 20:45 hrs. Almagro – El Tanque. Árbitros: Robert Aguirre, Sebastián Hernández, César Loetti.
    Parciales de Cerro y Almagro ingresan a la tribuna España; de Saladero y El Tanque a la Irazoqui.

💲 El valor de las entradas

  • Entradas damas y caballeros (a partir de 12 años): $ 200
  • Menores de hasta 11 años ingresan gratis (presentar cédula e ingresar con mayor a cargo)
  • Entrada de juveniles (hasta 18 años) de clubes: deberán ir con cédula y acompañados; nacidos desde el 01/01/2007 en adelante.

🏟️ CUJ “A”, Sub 15 y Sub 18 – 6° Fecha – Torneo Clausura

Viernes de primera acción; ¡hay que ponerse a jugar!

La nueva fecha para el fútbol de la «A» en el Consejo Único Juvenil despunta hoy viernes, con un único partido en el complejo de Universitario. En los días siguientes, la continuidad pactada para ir completando la sexta fecha del Torneo Clausura.

📅 Viernes 15 de agosto – Universitario

  • 21:00 hrs. Universitario – Ceibal – Sub 18 – Árbitros: Matías Fagúndez, Diego Artave, Catalina Fernández.

📅 Sábado 16 de agosto

Progreso

  • 18:30 hrs. Salto Uruguay – Progreso – Sub 15 – Árbitros: Cristian Massaroni, Andrés Píriz, Lorena Machiavello.
  • 20:30 hrs. Sub 18 – Árbitros: Andrés Píriz, Cristian Massaroni, Lorena Machiavello.

Arsenal

  • 14:00 hrs. Arsenal – R. Plate – Sub 18 – Árbitros: Diego Artave, Gabriel Rodríguez, Edgar Artave.

Nacional

  • 18:30 hrs. Nacional – F. Carril – Sub 18 – Árbitros: Nicolás Castaño, Pablo Sena, Ignacio Vargas.

Gladiador

  • 16:30 hrs. Gladiador – Chaná – Sub 18 – Árbitros: Gabriel Rodríguez, Diego Artave, Edgar Artave.

📅 Martes 19 de agosto

Arsenal

  • 19:30 hrs. Arsenal – R. Plate – Sub 15 – Árbitros: Cristian Massaroni, Alexander Moreno, Lorena Machiavello.

Nacional

  • 19:30 hrs. Nacional – F. Carril – Sub 15 – Árbitros: Gimena Rodríguez, Pablo Sena, Andrés Píriz.

Gladiador

  • 19:45 hrs. Gladiador – Chaná – Sub 15 – Árbitros: José Carballo, Jhon Asencio, Luciana Pereira.

📅 Miércoles 20 de agosto – Universitario

  • 21:00 hrs. Universitario – Ceibal – Sub 15 – Árbitros: César Loetti, Sebastián Hernández, Danilo Urrutti.
