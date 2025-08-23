⚽ Uno de los para ascender. Desde las 19.15′ es la decisión.

- espacio publicitario -

Almagro, el «de los guapos»; Saladero, y cuando el viento arrecia desde el sur.

Almagro fue segundo en la tabla general de la «B» al cabo de la segunda rueda.

fue segundo en la tabla general de la «B» al cabo de la segunda rueda. Saladero fue el tercero.

fue el tercero. En los partidos de play off, bajaron el martillo y condenaron las ilusiones de Cerro y El Tanque .

y . Por eso es que hoy desde las 19.15′ en el Parque Dickinson , es el final de la historia. Porque uno de los dos se transformará en el segundo equipo a ascender al círculo máximo.

, es el final de la historia. Porque uno de los dos se transformará en el segundo equipo a ascender al círculo máximo. Es concreto que frente a situaciones como estas, cuesta determinar la posibilidad superior desde uno o desde el otro. Simplemente porque no hay favorito en cartelera. No lo hay.

🏆 EL DESTINO PENDIENTE

En zona de play off, Almagro llegó a siete goles y Saladero por tres. O sea: ninguno de los está al margen de perspectiva de construcción y llegada, aspectos claves para el que pretenda alcanzar la recompensa de este segundo ascenso.

Almagro pudo afrontar una final ante Parque Solari, pero Parque Solari aprovechó la oferta y le reclamó los puntos a Dublín Central.

Por eso es que Almagro tiene que pasar por este meridiano. Es el último mano a mano de la temporada en la «B».

Almagro, «el de los guapos de la leyenda», según reza la tanguera letra que en el Barrio del Hospital atesoran como cuestión bien desde ellos. Casi una razón sentimental.

🌬️ NO HAY DOMINGO QUE VALGA…

Pero el Saladero de Rubén «Padilla» González y Henry Píriz está ahí nomás, bien cerquita del sueño.

El Saladero de sus vientos que arrecian, llegando desde ese sur, bien geografía propia.

Pero es verdad que más allá del pasado reciente, de lo que implicaron al paso de los 17 partidos jugados en cada caso, LA VERDAD ES HOY.

No hay domingo que valga ni lunes que llegue. Es el sábado de las decisiones.

El control de Robert Ledesma, para convertirse en el árbitro central.

En caso de empate al cabo de los 90 minutos, el alargue como opción y los penales para no descartar. Todo es posible. Simplemente.

Solo una plaza está reservada. Seguro que Saladero y Almagro la tienen en cuenta. Seguro que lo saben.

-Eleazar José Silva-

🏟️ Se van para el estadio

Divisional Primera “B”. 1° División. Campeonato Salteño “Dr. Hugo Guerra”.

FINAL DE PLAY OFF POR EL 2° ASCENSO.

Trofeos “Sr. Víctor Mendoza” y “110 años Club Peñarol”.

📅 Sábado 23 de agosto.

📍 Campo de juego: Dickinson.

🕖 19:15 hrs. Almagro – Saladero.

👨‍⚖️ Árbitros: Robert Ledesma, Marcelo Izaguirre, Fernando López.

4° Árbitro: Mauro Melo.

👉 Parciales de Almagro ingresan a la tribuna España, de Saladero a la tribuna Irazoqui.

📝 NOTA

En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se irá a un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno.

De persistir la igualdad, se definirá por tiros desde el punto de penal sistema FIFA.

🎟️ SACANDO LAS ENTRADAS

Categoría Condiciones Precio Damas y caballeros A partir de 12 años $200 Menores Hasta 11 años, con cédula e ingreso acompañado de mayor Gratis Juveniles de clubes Hasta 18 años, con cédula obligatoria, nacidos desde 01/01/2007 en adelante –

❤️ «Por el corazón que dejaste»

Chau, capitán…



«Este sábado 23 en su último partido nos toca despedir a un futbolista que no solo vistió nuestra camiseta, sino que la honró en cada partido con entrega, sacrificio y amor incondicional.

Desde su debut hasta este último encuentro, defendiste estos colores con la misma pasión que tienen los hinchas en la tribuna.

Fuiste ejemplo dentro y fuera de la cancha: compañero leal, líder silencioso y referente de lo que significa pertenecer a este club.

Tu nombre quedará escrito para siempre en nuestra historia, no solo por los goles o las jugadas memorables, sino por el corazón que dejaste en cada minuto de juego.

Este último partido no es una despedida, es un homenaje. Porque aunque cuelgues los botines, siempre serás parte de esta familia. Gracias por tanto, capitán».

(Desde Saladero Fútbol Club, en la hora esencialmente emotiva cuando se trata del capitán de tantas batallas. Para Matías será el de hoy, su último partido con la camiseta albinegra. En Saladero no se reniega de lo que fue y es: un líder auténtico. Un referente para la historia. Resultará un inolvidable, sin margen para la duda).