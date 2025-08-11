⚽ Sud América 3 Gladiador 2

- espacio publicitario -

Trinidad: alguien… como él

A los 10 minutos del primer tiempo, penal para Sud América y a la hora de la ejecución no otro que Martín Lima, para establecer el 1 a 0.

Frente a la tentativa de reacción de Gladiador, el manejo a favor de Sud América, con válida respuesta táctica y la explotación de esa doble arma moral: Lima – Trinidad. Hasta que llegaría el segundo «naranja» por Trinidad, para que antes del primer tiempo, Brian Rodríguez limitara la distancia.

Los dos se alternaron en el dominio, durante ese segundo tiempo de declarada ofensiva de Gladiador, con variantes ensayadas por Rony Costa, mientras Sud América terminaría ganando por más efectivo.

- espacio publicitario -

Cuando transcurrían 35 minutos, una notable definición de Facundo Trinidad frente a la salida de Nicolás Sánchez. Le pegó impecable a esa pelota para vulnerar la pretensión de achicar margen de remate. Facundo lo hizo todo bien.

Y aunque sobre la hora Agustín Alvez Da Silva, Sud América fue el acumulador de aspectos a favor. El poder de su entrega nunca estará en juego, pero esta vez con los aciertos como parte de la misión. Tres puntazos de pique. Principio quieren las cosas. Sud América bien que lo supo. Y lo sabe.

- espacio publicitario -

¿Gladiador?… quedó con más de una deuda pendiente. Seguramente que también lo sabe.

📋 ASÍ PASÓ



Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Primera fecha. Primera rueda.

Campeonato Salteño de la Divisional «A».

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: Robert Ledesma – Ivo Moreira.

SUD AMÉRICA (3) – Nicolás Rodríguez (Cristian Argain), Nicolás Elías, Matías Medina, Gabriel Amaro, Santiago Izaguirre (Mateo Vianessi), Leonardo Araújo (Santiago Irigoyen), Brahan Asencio, Cristian Sosa, Facundo Trinidad, Martín Lima, Jorge Barrientos. Director Técnico: Marcelo Pintos.

GLADIADOR (2) – Nicolás Sánchez, Michael Izaguirre, Franco Hernández (José Henderson), Enrique Aranda, Juan De los Santos, Matías Batista, Facundo Martínez, Franco Pintos (Agustín Alvez Da Silva), Gastón Elías, Andrés Olivera (G. Henderson), Braian Rodríguez. Director Técnico: Rony Costa.

GOLES: 10′ de penal, Martín Lima (SA); 33′ Facundo Trinidad (SA); 43′ Braian Rodríguez (G).

Segundo tiempo: 35′ Facundo Trinidad (SA); 45′ de penal, Agustín Alvez Da Silva (G).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Facundo Trinidad.

EL MEJOR DE GLADIADOR: Matías Batista.

📰 La huella del gol

Partido Resultado Salto Uruguay vs Libertad 0-0 Sud América vs Gladiador 3-2 Arsenal vs River Plate 2-1 Nacional vs Ferro Carril 3-2 Salto Nuevo vs Universitario 0-0 Hindú vs Ceibal 1-1

📊 EN LA TABLA

Equipo Pts Dif Sud América 3 +1 Nacional 3 +1 Arsenal 3 +1 Hindú 1 0 Ceibal 1 0 Salto Uruguay 0 0 Libertad 0 0 Salto Nuevo 1 0 Universitario 1 0 Ferro Carril 0 -1 River Plate 0 -1 Gladiador 0 -1

📉 EN EL DESCENSO

Equipo Pts/PJ Promedio Sud América 3 P/1PJ 3.000 Universitario 35 P/17PJ 2.059 Nacional 29 P/17PJ 1.706 River Plate 28 P/17PJ 1.647 Ceibal 26 P/17PJ 1.529 Arsenal 25 P/17PJ 1.470 Ferro Carril 23 P/17PJ 1.353 Libertad 23 P/17PJ 1.353 Gladiador 22 P/17PJ 1.294 Salto Nuevo 22 P/17PJ 1.294 Salto Uruguay 20 P/17PJ 1.176

📅 LA FECHA QUE VIENE

Segunda de la primera rueda:

Libertad vs Nacional

vs Sud América vs Hindú

vs River Plate vs Salto Nuevo

vs Ferro Carril vs Salto Uruguay

vs Universitario vs Arsenal

vs Gladiador vs Ceibal