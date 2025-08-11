back to top
lunes, 11 de agosto de 2025
6.8 C
Salto
DEPORTES

⚽ Sud América 3 Gladiador 2

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
0
Tiempo de lectura: 2 min.
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/790k

Trinidad: alguien… como él

A los 10 minutos del primer tiempo, penal para Sud América y a la hora de la ejecución no otro que Martín Lima, para establecer el 1 a 0.

Frente a la tentativa de reacción de Gladiador, el manejo a favor de Sud América, con válida respuesta táctica y la explotación de esa doble arma moral: LimaTrinidad. Hasta que llegaría el segundo «naranja» por Trinidad, para que antes del primer tiempo, Brian Rodríguez limitara la distancia.

Los dos se alternaron en el dominio, durante ese segundo tiempo de declarada ofensiva de Gladiador, con variantes ensayadas por Rony Costa, mientras Sud América terminaría ganando por más efectivo.

Cuando transcurrían 35 minutos, una notable definición de Facundo Trinidad frente a la salida de Nicolás Sánchez. Le pegó impecable a esa pelota para vulnerar la pretensión de achicar margen de remate. Facundo lo hizo todo bien.

Y aunque sobre la hora Agustín Alvez Da Silva, Sud América fue el acumulador de aspectos a favor. El poder de su entrega nunca estará en juego, pero esta vez con los aciertos como parte de la misión. Tres puntazos de pique. Principio quieren las cosas. Sud América bien que lo supo. Y lo sabe.

¿Gladiador?… quedó con más de una deuda pendiente. Seguramente que también lo sabe.

📋 ASÍ PASÓ


Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.
Primera fecha. Primera rueda.
Campeonato Salteño de la Divisional «A».
Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Bien).
Asistentes: Robert LedesmaIvo Moreira.

SUD AMÉRICA (3)Nicolás Rodríguez (Cristian Argain), Nicolás Elías, Matías Medina, Gabriel Amaro, Santiago Izaguirre (Mateo Vianessi), Leonardo Araújo (Santiago Irigoyen), Brahan Asencio, Cristian Sosa, Facundo Trinidad, Martín Lima, Jorge Barrientos. Director Técnico: Marcelo Pintos.

GLADIADOR (2)Nicolás Sánchez, Michael Izaguirre, Franco Hernández (José Henderson), Enrique Aranda, Juan De los Santos, Matías Batista, Facundo Martínez, Franco Pintos (Agustín Alvez Da Silva), Gastón Elías, Andrés Olivera (G. Henderson), Braian Rodríguez. Director Técnico: Rony Costa.

GOLES: 10′ de penal, Martín Lima (SA); 33′ Facundo Trinidad (SA); 43′ Braian Rodríguez (G).
Segundo tiempo: 35′ Facundo Trinidad (SA); 45′ de penal, Agustín Alvez Da Silva (G).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Facundo Trinidad.
EL MEJOR DE GLADIADOR: Matías Batista.

📰 La huella del gol

PartidoResultado
Salto Uruguay vs Libertad0-0
Sud América vs Gladiador3-2
Arsenal vs River Plate2-1
Nacional vs Ferro Carril3-2
Salto Nuevo vs Universitario0-0
Hindú vs Ceibal1-1

📊 EN LA TABLA

EquipoPtsDif
Sud América3+1
Nacional3+1
Arsenal3+1
Hindú10
Ceibal10
Salto Uruguay00
Libertad00
Salto Nuevo10
Universitario10
Ferro Carril0-1
River Plate0-1
Gladiador0-1

📉 EN EL DESCENSO

EquipoPts/PJPromedio
Sud América3 P/1PJ3.000
Universitario35 P/17PJ2.059
Nacional29 P/17PJ1.706
River Plate28 P/17PJ1.647
Ceibal26 P/17PJ1.529
Arsenal25 P/17PJ1.470
Ferro Carril23 P/17PJ1.353
Libertad23 P/17PJ1.353
Gladiador22 P/17PJ1.294
Salto Nuevo22 P/17PJ1.294
Salto Uruguay20 P/17PJ1.176

📅 LA FECHA QUE VIENE

Segunda de la primera rueda:

  • Libertad vs Nacional
  • Sud América vs Hindú
  • River Plate vs Salto Nuevo
  • Ferro Carril vs Salto Uruguay
  • Universitario vs Arsenal
  • Gladiador vs Ceibal
