⚽ Se mueve el tablero del fútbol salteño

¿Será posible que un club de la «B» de Salto logre lo que parecía impensado?

Un fuerte rumor comenzó a recorrer las canchas, pasillos y grupos de WhatsApp futboleros de Salto: un equipo de la Divisional “B” estaría a punto de dar un golpe de efecto que podría cambiar por completo el panorama deportivo local.

Según trascendidos, las negociaciones estarían muy avanzadas para traer a Salto a dos ex jugadores de los grandes del fútbol uruguayo. La idea de ver juntos, en nuestra ciudad, a figuras con pasado en Peñarol y Nacional genera sorpresa, expectativa y hasta incredulidad entre hinchas y dirigentes.

La apuesta pasa por aprovechar su experiencia, su magnetismo y la posibilidad de compartir con la gente de Salto vivencias únicas de quienes supieron vestir las camisetas más pesadas del país.

Ya existen incluso previstas charlas exclusivas con los planteles de inferiores y el baby fútbol del club, donde contarán en primera persona cómo fue jugar en los grandes.

De confirmarse, no sólo se trataría de un movimiento sin precedentes para la Divisional “B”, sino también de un hecho histórico para el fútbol salteño, que vería convivir a referentes con historias en ambos equipos tradicionales de Montevideo.

Mientras tanto, el hermetismo se mantiene. Nadie quiere dar más detalles, pero en el ambiente futbolero la expectativa crece día a día.

Por ahora, la pelota está en el aire… y el secreto está bien guardado.

🥅 Saca pecho y patente de goleador

El «Colo» Moreira ahora decide para Nacional….!



«Lo que ocurre es que a veces se aprovecha lo que se plantea y estos goles tienen que ver con eso también. Situaciones de juego que se dan y que a veces son posibles de ser aprovechadas.

Cuando los goles en este caso suman a las posibilidades del equipo, no sé si hay algo mejor que eso».

Habría que recalar en esta versión renovada de Facundo Moreira.

Porque el «Colo», oriundo de Bella Unión, no solo se propone la generosidad del que marca, auxilia o anticipa. Es también, el de la pretensión ofensiva, como ante Ferro Carril en la primera fecha o como frente a Libertad por dos veces, para que Nacional vaya reconquistando sendas y descubriendo mañanas.

Porque Nacional sabe de ese mañana entre ceja y ceja: que la posición en el Campeonato Salteño le ambiente volver a ser equipo de la «A» en OFI. Esa espina quedó clavada. Y mortifica. Las heridas no siempre cierran como cuestión inmediata.

El «Colo» de Nacional tampoco está al margen de ese pensar.

«Porque de hecho lo pensamos y este inicio tiene que ver con eso también. En estas 16 fechas nos jugamos buena parte de ese futuro. Queríamos que este campeonato llegara, para ir dejando un poco de lado lo que pasó en OFI, que no dejó de dolernos. ¡Claro que nos dolió!

Y que estemos en la punta habiendo ganado ahora los dos partidos, hace al ánimo general y hace a la necesidad de ir corrigiendo.

Cuando pasó lo que pasó, en Nacional se dijo todo lo que había que decir y sabíamos que este momento tenía que llegar, para volver a responder».

Al cabo de las dos primeras fechas del Campeonato Salteño, los tres goles de Facundo Moreira en dos partidos. Una manera de convertirse por ahora en el máximo ejecutor de piolas contrarias.

No es tan habitual que esta realidad se asocie al «Colo» de Nacional. Pero la verdad es esa.

Saca pecho y tiene patente de goleador. Facundo del medio campo. ¡Y el que decide también!

–Eleazar José Silva–

🟥 El de aquella primera rueda

Para Nacional, despegue inmejorable.

Primero, ganándole a Ferro Carril 3 a 2. Después, por el mismo registro a Libertad. El que más partidos ganó. El más goleador. El único líder.

En tanto, al Nacional del año pasado en la primera rueda, no le faltaron registros a favor, aunque también padeció goleadas.

Desde la primera a la última de las once fechas:

📌 Partido Resultado Nacional 1 – Ferro Carril 1 Empate Nacional 1 – El Tanque 0 Victoria Nacional 3 – Gladiador 2 Victoria Nacional 1 – Libertad 4 Derrota Nacional 2 – Arsenal 2 Empate Nacional 1 – Ceibal 0 Victoria Nacional 2 – Saladero 1 Victoria Nacional 1 – Salto Nuevo 1 Empate Nacional 1 – Universitario 2 Derrota Nacional 3 – River Plate 5 Derrota Nacional 1 – Salto Uruguay 1 Empate