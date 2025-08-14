⚽ Salto Uruguay contra Libertad: Gladiador contra Sud América

- espacio publicitario -

🧙 En el reino de la protesta: la Liga es una «caza de brujas»

Ya viene desde los dos últimos años en la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol, con la protesta como eje permanente de situaciones que afloran y tribunales que después deciden.

Dublín Central se transformó en el blanco predilecto: perdió puntos «a lo loco», sin que en su interna se resolviera una auténtica crisis a este nivel.

De última, en el segundo tramo de la Divisional «B», Parque Solari «se paró en los pedales» para dejarlo patas arriba a Dublín Central, mientras Almagro saboreó el desencanto de una final que no fue: el reclamo de puntos a manos de Parque Solari vació de contenido esa posibilidad.

📜 La nueva realidad

Ahora aparece la Divisional «A» y en la semana que transcurre se alimentó el fuego en dos direcciones: Salto Uruguay le reclama los puntos a Libertad y Gladiador a Sud América.

Cabe recordar que Salto Uruguay y Libertad empataron 0 a 0, y que Sud América batió 3 a 2 a Gladiador.

Resta saber en qué medida prosperan las denuncias y si los puntos ganados en la cancha cambian o no de dueño. Es lo que está por verse.

🔍 Lo que es… es

Lo de «caza de brujas» tiene asidero en la «A». La lupa no falta a los efectos de descubrir transgresiones al reglamento.

Salto Uruguay comprobó que hubo jugadores que llegaron a Libertad con el trámite realizado en la Liga Salteña, pero sin que los mismos se oficializaran.

En Salto Uruguay parece sostenerse que hubo omisión administrativa de la Liga, «desde el momento que no se integraron los pases a las planillas que corresponden, para que todo fuese tan oficial como definitivo, sin que quede lugar para la duda».

Lo cierto es que Salto Uruguay capitalizó esa hendija: algunos jugadores que llegaron para Libertad continúan perteneciendo a sus anteriores equipos.

Se puntualizó a cronistas de EL PUEBLO que «Libertad realizó todo lo que debía hacer, pero en la Liga no se le dio los trámites respectivos».

🥅 Gonzalo Trindade, el de Sud América

🚫 Jugador con sanción vigente que fue incluido en el formulario pero no jugó

La victoria de Sud América frente a Gladiador se transformó en impacto en sí mismo.

Hay que tener en cuenta que Sud América llegaba desde la «B» y que Gladiador terminó siendo uno de los mejores cuatro equipos de la Divisional «B» de la Copa de OFI. No por nada ascendió a la Divisional «A».

Fue 3 a 2 a favor de la IASA, pero ahora la victoria puede descubrir el signo de interrogación para tenerse en cuenta.

Gladiador decidió reclamar los puntos ante Sud América desde el momento que el jugador Gonzalo Trindade fue incluido en el formulario del partido con el número 16, habiendo sido expulsado en la última fecha del 2024 en la Divisional «B» frente a San Rosa.

En Sud América van a esgrimir un descargo puntual, desde el momento que Trindade no fue parte del juego en los 90 minutos, por lo que Sud América no pretendió sacar una ventaja deportiva.

La historia de la Liga en los últimos años registra alguna situación más o menos similar y, sin embargo, los equipos denunciados no perdieron los puntos en el Tribunal después de haberlos ganado en la cancha.

Es obvio que Gladiador apuntará en dirección contraria, estableciendo que quien tiene una sanción pendiente no puede ser incluido en el formulario. Que no haya jugado en el partido, para Gladiador, es otra historia, pero a Sud América no lo exime de transgresión.

🏆 Copa Uruguay, con Universitario en casa

⚽ Que se venga Wanderers, que lo espera un campeón

Finalmente, la programación confeccionada para los partidos que se vienen en el marco de la Copa Uruguay en sus primeras fases y tras los primeros partidos ya disputados.

A nivel de equipos salteños, Arsenal ya debutó y fue eliminado por Oriental de La Paz.

Llegará el turno para Universitario, quien debutará el martes 26 de agosto frente a Wanderers de Montevideo en el Parque Juan José Vispo Mari, desde la hora 20:30.

Se trata de un solo partido y, en caso de empate al cabo de los 90 minutos, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.

📅 Sumando partidos

En esa semana, igualmente, los partidos entre el vicecampeón del Interior, Río Negro de San José ante Peñarol de Montevideo: será el 27 de agosto en el estadio «Casto Martínez Laguarda».

Ese mismo día, el juego de San Carlos de San Carlos (Maldonado) ante Tacuarembó Fútbol Club.

Finalmente, el 28 de agosto, en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, Atenas de Tala ante Racing Club de Montevideo.

Si de Universitario se trata, no hay que descartar que se adelante su partido por la tercera fecha del Campeonato Salteño: viernes o sábado. El rival será Ceibal.

Universitario y Wanderers se enfrentaron en la edición 2022, con victoria bohemia en el Parque Dickinson por 3 a 1. Wanderers, con la Dirección Técnica de Alejandro Apud.

🏀 Moviendo la pelota

📅 Jueves 14 de agosto

Primera Femenino – Hora 19

Juventus vs Universitario

Primera División Masculino – Hora 21

Juventus vs Universitario

vs Círculo vs Salto Uruguay

📅 Formativas U12 – Tercera fecha – Viernes 15 de agosto

Escuelita – Hora 18:15

Nacional vs Ferro

Mini U12 (Partido amistoso) – Hora 19:30

Nacional vs Ferro

Primera División – Viernes 15 de agosto – Hora 21:15

Nacional vs Ferro Carril