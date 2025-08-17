⚽ Salto 10 años perdió ante Tacuarembó por ONFI

- espacio publicitario -

La selección de Salto de 10 años (Gen. 2015) perdió 0 – 1 ante Tacuarembó ayer en el marco de la fecha inaugural de la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A” en Tacuarembó.

Los dirigidos por Jonatan Correa se medirán hoy ante Artigas por la mañana y cerrarán la serie a la tarde ante Rivera.

Recordemos que clasifican los dos primeros a la fase semifinal.

📅 Partidos

Sábado 16 de agosto – Primera Fecha

Artigas 1 – Rivera 1

Tacuarembó 2 – Salto 1

Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha

9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera

11:00 hs. Artigas vs Salto

Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha

15:30 hs. Salto vs Rivera

16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas

🏟️ 13 años a la cancha con la 11ª fecha

Los partidos programados por la 11ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para hoy domingo 17 de agosto son los siguientes:

Cancha de Hindú

9:30 hs. Almagro – Universitario

11:00 hs. Hindú – Gladiador

Cancha de Cerro

9:30 hs. Deportivo Artigas – Nacional

11:00 hs. Cerro – Salto Nuevo

Cancha Rufino Araujo

9:30 hs. Ferro Carril – River Plate

11:00 hs. Ceibal – Chaná

Cancha de Progreso

10:30 hs. Progreso – Sud América

A fijar: Saladero – Libertad

Libre: Tigre

🥅 Ganó Remeros; empataron Peñarol y Salto Uruguay

El inicio de la 11ª fecha fue el viernes a la noche.

En la oportunidad Peñarol y Salto Uruguay empataron 2 a 2, mientras que Remeros venció 4 a 1 a Salto Rowing.

📊 Posiciones 13 años

Equipos Pts. Universitario 27 River Plate 27 Ferro Carril 27 Remeros 25 Gladiador 21 Progreso 20 Salto Uruguay 19 Salto Rowing 18 Nacional 17 Peñarol 17 Saladero 14 Sud América 13 Salto Nuevo 12 Chaná 12 Hindú 12 Cerro 9 Libertad 7 Tigre 0 Ceibal 0 Deportivo Artigas 0 Almagro 0

⚽ Cizaña – 18 de Julio lo mejor de la 5ª fecha del Agrario

La 5ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias se jugará hoy domingo 17 de agosto.

📍 Partidos de la 5ª fecha

Estadio Juan J. Vispo Mari

16:00 hs. Barrio Albisu – Defensor

Cancha de Independiente

15:00 hs. Cizaña – 18 de Julio

17:00 hs. Independiente – Tropezón

Cancha de Tropezón

16:00 hs. Universal – Daymán

Libre: Corralito

📊 Posiciones en Primera

🔝 Divisional “A”

Equipos Pts. Cizaña 8 Universal 6 18 de Julio 6 Barrio Albisu 6 Independiente 3 Defensor 1

🔝 Divisional “B”

Equipos Pts. Corralito 9 Tropezón 4 Daymán 3

🏟️ Reserva a la cancha

La 5ª fecha de la categoría Reserva se jugará el domingo 17 de agosto, con los siguientes partidos:

Cancha de Independiente

12:00 hs. Independiente – Tropezón

13:30 hs. Cizaña – 18 de Julio

Cancha Juan J. Vispo Mari

14:00 hs. Barrio Albisu – Defensor

Cancha de Tropezón

14:20 hs. Universal – Daymán

Libre: Corralito

📊 Posiciones en Reserva

🔝 Divisional “A”

Equipos Pts. Cizaña 6 18 de Julio 4 Barrio Albisu 4 Universal 3 Independiente 3 Defensor 1

🔝 Divisional “B”

Equipos Pts. Corralito 12 Tropezón 9 Daymán 4

⚽ Lluvia de goles: Almagro goleó y jugará la final del play off

Almagro venció 7 a 3 a El Tanque ayer a la noche en el estadio Dickinson, en el marco de los play off de la Divisional “B”. Con este resultado el equipo del Hospital jugará la final por el segundo ascenso.

En la primera parte fue Almagro el que avisó primero con un remate cruzado de Eduardo Lleme que se fue por poco afuera. Minutos después otra para Lleme, que remató frontal exigiendo la estirada del golero Baldasari.

Sobre los 28’ apareció el gol de Emiliano Rosas tras el remate cruzado de Agustín Pintos. Un minuto más tarde el propio Pintos convirtió su gol y estiró la diferencia a dos en el partido.

Ya en el cierre de la primera mitad apareció otra vez Agustín “Meko” Pintos, con el manual de contragolpe para sentenciar el tercer gol almágrense.

Sobre los 46’ penal para Almagro y roja para el defensor Javier Tabarez, Matías González cambió penal por gol para el 4 a 0 con que se cerró el primer tiempo.

El complemento comenzó con el descuento de El Tanque, a los 4’ de penal marcó Roger Galeano. Sobre los 13’ Dany Miranda definió bien y puso el segundo gol del equipo del barrio Burton. A los 17’ Roger Galeano, otra vez de penal, definió al fondo de la red para el 3 – 4.

El quinto gol de Almagro llegó a los 38’ por intermedio de Lucas Curbelo. A los 41’ Curbelo otra vez definiendo en el área rival sentenció el sexto gol del equipo del Hospital. El séptimo gol lo hizo Emiliano Rosas para cerrar el partido.

📋 Así pasó

Campo de juego: Ernesto Dickinson

Ernesto Dickinson Árbitro: Robert Aguirre (Bien)

Robert Aguirre (Bien) Asistentes: Sebastián Hernández – Cesar Loetti

🔵 Almagro (7)

Formación inicial:

Matías Domínguez, Franco Quiroga, Agustín Ustra, Matías González, Aaron Echegue, Leonardo Sisnandez, Ariel Basualdo, Octavio Sisnandez, Eduardo Lleme, Emiliano Rosas, Agustín Pintos.

También jugaron: Marcelo Muniz, Jean Lucas, Luciano Gómez, Lucas Curbelo, Fernando Domínguez.

DT: Emilio Suarez.

🟢 El Tanque (3)

Formación inicial:

Maximiliano Baldasari, Jonathan Aranda, Javier Tabarez, Darío Hernández, Juan Damacena, Matías Estegiano, Brolin Torres, Roger Galeano, Kevin Miranda, Dany Miranda, Jonathan Galeano.

También jugaron: Pablo Medina, Rodrigo Pintos.

DT: Gustavo Cardozo.

⚡ Goles

1T: 28’ Emiliano Rosas (A), 29’ y 43’ Agustín Pintos (A).

28’ Emiliano Rosas (A), 29’ y 43’ Agustín Pintos (A). 2T: 4’ y 17’ Roger Galeano (ET) ambos de penal, 13’ Dany Miranda (ET), 38’ y 41’ Lucas Curbelo (A), 44’ Emiliano Rosas (A).

🟥 Expulsados

1T: 46’ Javier Tabarez (ET)

46’ Javier Tabarez (ET) 2T: 43’ Jonathan Aranda (ET)

⭐ Mejor jugador de la cancha

Ariel Basualdo