⚽ Salto 10 años perdió ante Tacuarembó por ONFI

La selección de Salto de 10 años (Gen. 2015) perdió 0 – 1 ante Tacuarembó ayer en el marco de la fecha inaugural de la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A” en Tacuarembó.
Los dirigidos por Jonatan Correa se medirán hoy ante Artigas por la mañana y cerrarán la serie a la tarde ante Rivera.
Recordemos que clasifican los dos primeros a la fase semifinal.
📅 Partidos
Sábado 16 de agosto – Primera Fecha
- Artigas 1 – Rivera 1
- Tacuarembó 2 – Salto 1
Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha
- 9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera
- 11:00 hs. Artigas vs Salto
Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha
- 15:30 hs. Salto vs Rivera
- 16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas
🏟️ 13 años a la cancha con la 11ª fecha
Los partidos programados por la 11ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para hoy domingo 17 de agosto son los siguientes:
Cancha de Hindú
- 9:30 hs. Almagro – Universitario
- 11:00 hs. Hindú – Gladiador
Cancha de Cerro
- 9:30 hs. Deportivo Artigas – Nacional
- 11:00 hs. Cerro – Salto Nuevo
Cancha Rufino Araujo
- 9:30 hs. Ferro Carril – River Plate
- 11:00 hs. Ceibal – Chaná
Cancha de Progreso
- 10:30 hs. Progreso – Sud América
A fijar: Saladero – Libertad
Libre: Tigre
🥅 Ganó Remeros; empataron Peñarol y Salto Uruguay
El inicio de la 11ª fecha fue el viernes a la noche.
En la oportunidad Peñarol y Salto Uruguay empataron 2 a 2, mientras que Remeros venció 4 a 1 a Salto Rowing.
📊 Posiciones 13 años
|Equipos
|Pts.
|Universitario
|27
|River Plate
|27
|Ferro Carril
|27
|Remeros
|25
|Gladiador
|21
|Progreso
|20
|Salto Uruguay
|19
|Salto Rowing
|18
|Nacional
|17
|Peñarol
|17
|Saladero
|14
|Sud América
|13
|Salto Nuevo
|12
|Chaná
|12
|Hindú
|12
|Cerro
|9
|Libertad
|7
|Tigre
|0
|Ceibal
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0
⚽ Cizaña – 18 de Julio lo mejor de la 5ª fecha del Agrario
La 5ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias se jugará hoy domingo 17 de agosto.
📍 Partidos de la 5ª fecha
Estadio Juan J. Vispo Mari
- 16:00 hs. Barrio Albisu – Defensor
Cancha de Independiente
- 15:00 hs. Cizaña – 18 de Julio
- 17:00 hs. Independiente – Tropezón
Cancha de Tropezón
- 16:00 hs. Universal – Daymán
Libre: Corralito
📊 Posiciones en Primera
🔝 Divisional “A”
|Equipos
|Pts.
|Cizaña
|8
|Universal
|6
|18 de Julio
|6
|Barrio Albisu
|6
|Independiente
|3
|Defensor
|1
🔝 Divisional “B”
|Equipos
|Pts.
|Corralito
|9
|Tropezón
|4
|Daymán
|3
🏟️ Reserva a la cancha
La 5ª fecha de la categoría Reserva se jugará el domingo 17 de agosto, con los siguientes partidos:
Cancha de Independiente
- 12:00 hs. Independiente – Tropezón
- 13:30 hs. Cizaña – 18 de Julio
Cancha Juan J. Vispo Mari
- 14:00 hs. Barrio Albisu – Defensor
Cancha de Tropezón
- 14:20 hs. Universal – Daymán
Libre: Corralito
📊 Posiciones en Reserva
🔝 Divisional “A”
|Equipos
|Pts.
|Cizaña
|6
|18 de Julio
|4
|Barrio Albisu
|4
|Universal
|3
|Independiente
|3
|Defensor
|1
🔝 Divisional “B”
|Equipos
|Pts.
|Corralito
|12
|Tropezón
|9
|Daymán
|4
⚽ Lluvia de goles: Almagro goleó y jugará la final del play off
Almagro venció 7 a 3 a El Tanque ayer a la noche en el estadio Dickinson, en el marco de los play off de la Divisional “B”. Con este resultado el equipo del Hospital jugará la final por el segundo ascenso.
En la primera parte fue Almagro el que avisó primero con un remate cruzado de Eduardo Lleme que se fue por poco afuera. Minutos después otra para Lleme, que remató frontal exigiendo la estirada del golero Baldasari.
Sobre los 28’ apareció el gol de Emiliano Rosas tras el remate cruzado de Agustín Pintos. Un minuto más tarde el propio Pintos convirtió su gol y estiró la diferencia a dos en el partido.
Ya en el cierre de la primera mitad apareció otra vez Agustín “Meko” Pintos, con el manual de contragolpe para sentenciar el tercer gol almágrense.
Sobre los 46’ penal para Almagro y roja para el defensor Javier Tabarez, Matías González cambió penal por gol para el 4 a 0 con que se cerró el primer tiempo.
El complemento comenzó con el descuento de El Tanque, a los 4’ de penal marcó Roger Galeano. Sobre los 13’ Dany Miranda definió bien y puso el segundo gol del equipo del barrio Burton. A los 17’ Roger Galeano, otra vez de penal, definió al fondo de la red para el 3 – 4.
El quinto gol de Almagro llegó a los 38’ por intermedio de Lucas Curbelo. A los 41’ Curbelo otra vez definiendo en el área rival sentenció el sexto gol del equipo del Hospital. El séptimo gol lo hizo Emiliano Rosas para cerrar el partido.
📋 Así pasó
- Campo de juego: Ernesto Dickinson
- Árbitro: Robert Aguirre (Bien)
- Asistentes: Sebastián Hernández – Cesar Loetti
🔵 Almagro (7)
Formación inicial:
Matías Domínguez, Franco Quiroga, Agustín Ustra, Matías González, Aaron Echegue, Leonardo Sisnandez, Ariel Basualdo, Octavio Sisnandez, Eduardo Lleme, Emiliano Rosas, Agustín Pintos.
También jugaron: Marcelo Muniz, Jean Lucas, Luciano Gómez, Lucas Curbelo, Fernando Domínguez.
DT: Emilio Suarez.
🟢 El Tanque (3)
Formación inicial:
Maximiliano Baldasari, Jonathan Aranda, Javier Tabarez, Darío Hernández, Juan Damacena, Matías Estegiano, Brolin Torres, Roger Galeano, Kevin Miranda, Dany Miranda, Jonathan Galeano.
También jugaron: Pablo Medina, Rodrigo Pintos.
DT: Gustavo Cardozo.
⚡ Goles
- 1T: 28’ Emiliano Rosas (A), 29’ y 43’ Agustín Pintos (A).
- 2T: 4’ y 17’ Roger Galeano (ET) ambos de penal, 13’ Dany Miranda (ET), 38’ y 41’ Lucas Curbelo (A), 44’ Emiliano Rosas (A).
🟥 Expulsados
- 1T: 46’ Javier Tabarez (ET)
- 2T: 43’ Jonathan Aranda (ET)
⭐ Mejor jugador de la cancha
Ariel Basualdo