domingo, agosto 17, 2025
⚽ Salto 10 años perdió ante Tacuarembó por ONFI

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
La selección de Salto de 10 años (Gen. 2015) perdió 0 – 1 ante Tacuarembó ayer en el marco de la fecha inaugural de la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A” en Tacuarembó.

Los dirigidos por Jonatan Correa se medirán hoy ante Artigas por la mañana y cerrarán la serie a la tarde ante Rivera.

Recordemos que clasifican los dos primeros a la fase semifinal.

📅 Partidos

Sábado 16 de agosto – Primera Fecha

  • Artigas 1 – Rivera 1
  • Tacuarembó 2 – Salto 1

Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha

  • 9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera
  • 11:00 hs. Artigas vs Salto

Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha

  • 15:30 hs. Salto vs Rivera
  • 16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas

🏟️ 13 años a la cancha con la 11ª fecha

Los partidos programados por la 11ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para hoy domingo 17 de agosto son los siguientes:

Cancha de Hindú

  • 9:30 hs. Almagro – Universitario
  • 11:00 hs. Hindú – Gladiador

Cancha de Cerro

  • 9:30 hs. Deportivo Artigas – Nacional
  • 11:00 hs. Cerro – Salto Nuevo

Cancha Rufino Araujo

  • 9:30 hs. Ferro Carril – River Plate
  • 11:00 hs. Ceibal – Chaná

Cancha de Progreso

  • 10:30 hs. Progreso – Sud América

A fijar: Saladero – Libertad
Libre: Tigre

🥅 Ganó Remeros; empataron Peñarol y Salto Uruguay

El inicio de la 11ª fecha fue el viernes a la noche.
En la oportunidad Peñarol y Salto Uruguay empataron 2 a 2, mientras que Remeros venció 4 a 1 a Salto Rowing.

📊 Posiciones 13 años

EquiposPts.
Universitario27
River Plate27
Ferro Carril27
Remeros25
Gladiador21
Progreso20
Salto Uruguay19
Salto Rowing18
Nacional17
Peñarol17
Saladero14
Sud América13
Salto Nuevo12
Chaná12
Hindú12
Cerro9
Libertad7
Tigre0
Ceibal0
Deportivo Artigas0
Almagro0

⚽ Cizaña – 18 de Julio lo mejor de la 5ª fecha del Agrario

La 5ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias se jugará hoy domingo 17 de agosto.

📍 Partidos de la 5ª fecha

Estadio Juan J. Vispo Mari

  • 16:00 hs. Barrio Albisu – Defensor

Cancha de Independiente

  • 15:00 hs. Cizaña – 18 de Julio
  • 17:00 hs. Independiente – Tropezón

Cancha de Tropezón

  • 16:00 hs. Universal – Daymán

Libre: Corralito

📊 Posiciones en Primera

🔝 Divisional “A”

EquiposPts.
Cizaña8
Universal6
18 de Julio6
Barrio Albisu6
Independiente3
Defensor1

🔝 Divisional “B”

EquiposPts.
Corralito9
Tropezón4
Daymán3

🏟️ Reserva a la cancha

La 5ª fecha de la categoría Reserva se jugará el domingo 17 de agosto, con los siguientes partidos:

Cancha de Independiente

  • 12:00 hs. Independiente – Tropezón
  • 13:30 hs. Cizaña – 18 de Julio

Cancha Juan J. Vispo Mari

  • 14:00 hs. Barrio Albisu – Defensor

Cancha de Tropezón

  • 14:20 hs. Universal – Daymán

Libre: Corralito

📊 Posiciones en Reserva

🔝 Divisional “A”

EquiposPts.
Cizaña6
18 de Julio4
Barrio Albisu4
Universal3
Independiente3
Defensor1

🔝 Divisional “B”

EquiposPts.
Corralito12
Tropezón9
Daymán4

⚽ Lluvia de goles: Almagro goleó y jugará la final del play off

Almagro venció 7 a 3 a El Tanque ayer a la noche en el estadio Dickinson, en el marco de los play off de la Divisional “B”. Con este resultado el equipo del Hospital jugará la final por el segundo ascenso.

En la primera parte fue Almagro el que avisó primero con un remate cruzado de Eduardo Lleme que se fue por poco afuera. Minutos después otra para Lleme, que remató frontal exigiendo la estirada del golero Baldasari.

Sobre los 28’ apareció el gol de Emiliano Rosas tras el remate cruzado de Agustín Pintos. Un minuto más tarde el propio Pintos convirtió su gol y estiró la diferencia a dos en el partido.

Ya en el cierre de la primera mitad apareció otra vez Agustín “Meko” Pintos, con el manual de contragolpe para sentenciar el tercer gol almágrense.

Sobre los 46’ penal para Almagro y roja para el defensor Javier Tabarez, Matías González cambió penal por gol para el 4 a 0 con que se cerró el primer tiempo.

El complemento comenzó con el descuento de El Tanque, a los 4’ de penal marcó Roger Galeano. Sobre los 13’ Dany Miranda definió bien y puso el segundo gol del equipo del barrio Burton. A los 17’ Roger Galeano, otra vez de penal, definió al fondo de la red para el 3 – 4.

El quinto gol de Almagro llegó a los 38’ por intermedio de Lucas Curbelo. A los 41’ Curbelo otra vez definiendo en el área rival sentenció el sexto gol del equipo del Hospital. El séptimo gol lo hizo Emiliano Rosas para cerrar el partido.

📋 Así pasó

  • Campo de juego: Ernesto Dickinson
  • Árbitro: Robert Aguirre (Bien)
  • Asistentes: Sebastián Hernández – Cesar Loetti

🔵 Almagro (7)

Formación inicial:
Matías Domínguez, Franco Quiroga, Agustín Ustra, Matías González, Aaron Echegue, Leonardo Sisnandez, Ariel Basualdo, Octavio Sisnandez, Eduardo Lleme, Emiliano Rosas, Agustín Pintos.

También jugaron: Marcelo Muniz, Jean Lucas, Luciano Gómez, Lucas Curbelo, Fernando Domínguez.
DT: Emilio Suarez.

🟢 El Tanque (3)

Formación inicial:
Maximiliano Baldasari, Jonathan Aranda, Javier Tabarez, Darío Hernández, Juan Damacena, Matías Estegiano, Brolin Torres, Roger Galeano, Kevin Miranda, Dany Miranda, Jonathan Galeano.

También jugaron: Pablo Medina, Rodrigo Pintos.
DT: Gustavo Cardozo.

⚡ Goles

  • 1T: 28’ Emiliano Rosas (A), 29’ y 43’ Agustín Pintos (A).
  • 2T: 4’ y 17’ Roger Galeano (ET) ambos de penal, 13’ Dany Miranda (ET), 38’ y 41’ Lucas Curbelo (A), 44’ Emiliano Rosas (A).

🟥 Expulsados

  • 1T: 46’ Javier Tabarez (ET)
  • 2T: 43’ Jonathan Aranda (ET)

⭐ Mejor jugador de la cancha

Ariel Basualdo

