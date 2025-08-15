back to top
4.4 C
Salto
viernes, agosto 15, 2025
InicioDEPORTES

⚽ Salto 10 años juega en Tacuarembó, con toda la 15ª fecha del Salteño

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: 4 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5h65

Llegó el día del debut para la selección de Salto de 10 años (generación 2015) en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A”, que se jugará entre hoy sábado 16 y mañana domingo 17 de agosto en Tacuarembó.

Los dirigidos por Jonatan Correa debutarán ante Tacuarembó hoy por la tarde, en tanto que mañana se medirán ante Artigas y cierran a la tarde ante Rivera.

Con todos los partidos de la serie (recordemos que clasifican los dos primeros a la fase semifinal), uno por uno:

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

📅 Sábado 16 de agosto – Primera Fecha

  • 15:45 hs. Artigas vs Rivera
  • 17:00 hs. Tacuarembó vs Salto

📅 Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha

  • 9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera
  • 11:00 hs. Artigas vs Salto

📅 Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha

  • 15:30 hs. Salto vs Rivera
  • 16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas

🟠 Plantel Naranjero

Repasemos los integrantes del plantel salteño de 10 años:

ClubJugadores
NacionalSantiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani
RemerosJuan Migliaro
ChanáHiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira
Sol de AméricaJuan Márquez
SaladeroBautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo
Salto NuevoRodrigo Esteves
Sud AméricaSantiago Brizuela
UniversitarioBenjamín Oses, Renzo Montes, Cristiano Solleiro, Benicio Barboza

DT: Jonatan Correa
AT: Maycol Rodríguez

- espacio publicitario -
Registrate y participa de increibles sorteos

🏟️ CAMPEONATO SALTEÑO: CON LA 15ª FECHA A LA CANCHA

Hoy sábado 16 de agosto se juega el complemento de la 15ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025, fecha que comenzó en la semana con el cruce entre Tigre y Ceibal.

Repasemos los partidos, cancha por cancha:

EquiposCanchaCategorías
Salto UruguayPozziCancha 1: 14 hs. 6,7,9 años
NacionalCancha 2: 14 hs. 8,11,12 años
SaladeroSaladero13:30 hs. 8,9,7,11,12 años
Deportivo ArtigasAlfredito Honsi13 hs. 6,8,9,7,10,11,12 años
AlmagroMargot Huayek13 hs. 8,9,6,10,11,12 años
CerroCerro13:30 hs. 8,9,7,10,11,12 años
Salto NuevoSalto Nuevo13:30 hs. 8,9,6,7,11,12 años
RemerosRemeros14 hs. 6,8,10,11,12 años
LibertadLiga Salteña14 hs. 10,8,11,12 años
Sol de AméricaQuique Rivero14 hs. 8,9,7,11,12 años
ChanáFátima13 hs. 8,9,6,7,11,12 años
Liga AgrariaLiga Agraria13 hs. 10,8,9,6,7,11,12 años

Libre: Peñarol

⚽ 13 AÑOS: MAPA DE LA 11ª FECHA DEL SALTEÑO

Los partidos programados por la 11ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para el domingo 17 de agosto son los siguientes:

Cancha de Hindú

  • 9:30 hs. Almagro – Universitario
  • 11:00 hs. Hindú – Gladiador

Cancha de Cerro

  • 9:30 hs. Deportivo Artigas – Nacional
  • 11:00 hs. Cerro – Salto Nuevo

Cancha Rufino Araujo

  • 9:30 hs. Ferro Carril – River Plate
  • 11:00 hs. Ceibal – Chaná

Cancha de Progreso

  • 10:30 hs. Progreso – Sud América

A fijar: Saladero – Libertad
Libre: Tigre

📻 “CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES A LAS 11 HORAS POR AM 1450 RADIO ARAPEY

El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves ahora en nuevo horario, a las 11 horas. Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.

📊 Posiciones del Salteño 2025

Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025. La tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:

⚽ 7 Años

ClubPuntos
Chaná39
Universitario35
Ferro Carril33
Peñarol32
Ceibal30
Nacional29
Salto Nuevo26
Progreso26
Sud América25
Saladero23
Remeros23
River Plate20
La Blanqueada19
Liga Agraria19
Gladiador17
Deportivo Artigas16
Salto Uruguay13
Libertad12
Sol de América9
Almagro8
Tigre4
Cerro3
Rodó0
Hindú0
Salto Rowing0

⚽ 8 Años

ClubPuntos
Universitario42
Nacional35
Chaná31
Peñarol29
Salto Nuevo27
Saladero27
Deportivo Artigas25
Ferro Carril22
Salto Rowing22
Gladiador22
Ceibal22
Sol de América19
River Plate17
La Blanqueada17
Libertad16
Progreso12
Liga Agraria12
Almagro12
Cerro12
Remeros11
Sud América10
Salto Uruguay9
Rodó3
Hindú3
Tigre1

⚽ 9 Años

ClubPuntos
Universitario40
Ferro Carril32
Chaná31
Sol de América30
Progreso29
Gladiador29
Peñarol27
River Plate24
Salto Nuevo24
Sud América24
Saladero23
Ceibal19
Nacional19
Remeros19
Almagro18
Liga Agraria13
Salto Rowing12
Tigre12
Deportivo Artigas12
La Blanqueada9
Salto Uruguay9
Cerro6
Rodó3
Libertad0
Hindú0

⚽ 10 Años

ClubPuntos
Universitario36
Chaná33
Nacional27
Progreso26
Saladero24
Remeros23
Deportivo Artigas23
Salto Nuevo23
Gladiador23
Peñarol20
Libertad20
Sol de América19
Ferro Carril18
Salto Uruguay17
Sud América17
Ceibal16
Almagro15
River Plate15
Rodó15
Hindú15
Salto Rowing12
Tigre11
Liga Agraria6
La Blanqueada0
Cerro0

⚽ 11 Años

ClubPuntos
Universitario42
Chaná36
Progreso31
Ferro Carril31
Saladero30
Remeros25
Nacional25
River Plate24
Sud América24
Ceibal22
Salto Uruguay19
Libertad19
Deportivo Artigas19
Gladiador17
Salto Rowing16
La Blanqueada15
Cerro15
Peñarol13
Almagro13
Sol de América13
Salto Nuevo8
Hindú3
Rodó0
Liga Agraria0
Tigre-2

⚽ 12 Años

ClubPuntos
Universitario42
Progreso34
Chaná33
Peñarol30
Ferro Carril28
Sol de América28
Almagro26
Nacional26
Cerro24
Remeros24
River Plate23
La Blanqueada21
Ceibal20
Salto Nuevo17
Deportivo Artigas15
Gladiador14
Libertad13
Liga Agraria11
Salto Uruguay9
Sud América7
Rodó6
Salto Rowing4
Hindú4
Saladero4
Tigre3

⚽ 13 Años

ClubPuntos
Universitario27
River Plate27
Ferro Carril27
Remeros22
Gladiador21
Progreso20
Salto Uruguay18
Salto Rowing18
Nacional17
Peñarol16
Saladero14
Sud América13
Salto Nuevo12
Chaná12
Hindú12
Cerro9
Libertad7
Tigre0
Ceibal0
Deportivo Artigas0
Almagro0

🏆 Acumulado

ClubPuntos
Universitario261
Chaná217
Ferro Carril192
Progreso178
Nacional177
Peñarol164
River Plate155
Saladero145
Remeros144
Salto Nuevo137
Gladiador132
Ceibal129
Sud América120
Sol de América118
Deportivo Artigas110
Almagro91
Salto Uruguay91
Libertad85
Salto Rowing83
La Blanqueada78
Cerro69
Liga Agraria61
Hindú37
Tigre32
Rodó27

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5h65
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

🔑 ¡Este Universitario que tiene la llave del futuro!

La Sub 18 tiene toda la vía libre

Es el terno del suspenso abierto