⚽ Salto 10 años juega en Tacuarembó, con toda la 15ª fecha del Salteño

Llegó el día del debut para la selección de Salto de 10 años (generación 2015) en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A”, que se jugará entre hoy sábado 16 y mañana domingo 17 de agosto en Tacuarembó.
Los dirigidos por Jonatan Correa debutarán ante Tacuarembó hoy por la tarde, en tanto que mañana se medirán ante Artigas y cierran a la tarde ante Rivera.
Con todos los partidos de la serie (recordemos que clasifican los dos primeros a la fase semifinal), uno por uno:
📅 Sábado 16 de agosto – Primera Fecha
- 15:45 hs. Artigas vs Rivera
- 17:00 hs. Tacuarembó vs Salto
📅 Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha
- 9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera
- 11:00 hs. Artigas vs Salto
📅 Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha
- 15:30 hs. Salto vs Rivera
- 16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas
🟠 Plantel Naranjero
Repasemos los integrantes del plantel salteño de 10 años:
|Club
|Jugadores
|Nacional
|Santiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani
|Remeros
|Juan Migliaro
|Chaná
|Hiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira
|Sol de América
|Juan Márquez
|Saladero
|Bautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo
|Salto Nuevo
|Rodrigo Esteves
|Sud América
|Santiago Brizuela
|Universitario
|Benjamín Oses, Renzo Montes, Cristiano Solleiro, Benicio Barboza
DT: Jonatan Correa
AT: Maycol Rodríguez
🏟️ CAMPEONATO SALTEÑO: CON LA 15ª FECHA A LA CANCHA
Hoy sábado 16 de agosto se juega el complemento de la 15ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025, fecha que comenzó en la semana con el cruce entre Tigre y Ceibal.
Repasemos los partidos, cancha por cancha:
|Equipos
|Cancha
|Categorías
|Salto Uruguay
|Pozzi
|Cancha 1: 14 hs. 6,7,9 años
|Nacional
|–
|Cancha 2: 14 hs. 8,11,12 años
|Saladero
|Saladero
|13:30 hs. 8,9,7,11,12 años
|Deportivo Artigas
|Alfredito Honsi
|13 hs. 6,8,9,7,10,11,12 años
|Almagro
|Margot Huayek
|13 hs. 8,9,6,10,11,12 años
|Cerro
|Cerro
|13:30 hs. 8,9,7,10,11,12 años
|Salto Nuevo
|Salto Nuevo
|13:30 hs. 8,9,6,7,11,12 años
|Remeros
|Remeros
|14 hs. 6,8,10,11,12 años
|Libertad
|Liga Salteña
|14 hs. 10,8,11,12 años
|Sol de América
|Quique Rivero
|14 hs. 8,9,7,11,12 años
|Chaná
|Fátima
|13 hs. 8,9,6,7,11,12 años
|Liga Agraria
|Liga Agraria
|13 hs. 10,8,9,6,7,11,12 años
Libre: Peñarol
⚽ 13 AÑOS: MAPA DE LA 11ª FECHA DEL SALTEÑO
Los partidos programados por la 11ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para el domingo 17 de agosto son los siguientes:
Cancha de Hindú
- 9:30 hs. Almagro – Universitario
- 11:00 hs. Hindú – Gladiador
Cancha de Cerro
- 9:30 hs. Deportivo Artigas – Nacional
- 11:00 hs. Cerro – Salto Nuevo
Cancha Rufino Araujo
- 9:30 hs. Ferro Carril – River Plate
- 11:00 hs. Ceibal – Chaná
Cancha de Progreso
- 10:30 hs. Progreso – Sud América
A fijar: Saladero – Libertad
Libre: Tigre
📻 “CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES A LAS 11 HORAS POR AM 1450 RADIO ARAPEY
El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves ahora en nuevo horario, a las 11 horas. Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.
📊 Posiciones del Salteño 2025
Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025. La tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:
⚽ 7 Años
|Club
|Puntos
|Chaná
|39
|Universitario
|35
|Ferro Carril
|33
|Peñarol
|32
|Ceibal
|30
|Nacional
|29
|Salto Nuevo
|26
|Progreso
|26
|Sud América
|25
|Saladero
|23
|Remeros
|23
|River Plate
|20
|La Blanqueada
|19
|Liga Agraria
|19
|Gladiador
|17
|Deportivo Artigas
|16
|Salto Uruguay
|13
|Libertad
|12
|Sol de América
|9
|Almagro
|8
|Tigre
|4
|Cerro
|3
|Rodó
|0
|Hindú
|0
|Salto Rowing
|0
⚽ 8 Años
|Club
|Puntos
|Universitario
|42
|Nacional
|35
|Chaná
|31
|Peñarol
|29
|Salto Nuevo
|27
|Saladero
|27
|Deportivo Artigas
|25
|Ferro Carril
|22
|Salto Rowing
|22
|Gladiador
|22
|Ceibal
|22
|Sol de América
|19
|River Plate
|17
|La Blanqueada
|17
|Libertad
|16
|Progreso
|12
|Liga Agraria
|12
|Almagro
|12
|Cerro
|12
|Remeros
|11
|Sud América
|10
|Salto Uruguay
|9
|Rodó
|3
|Hindú
|3
|Tigre
|1
⚽ 9 Años
|Club
|Puntos
|Universitario
|40
|Ferro Carril
|32
|Chaná
|31
|Sol de América
|30
|Progreso
|29
|Gladiador
|29
|Peñarol
|27
|River Plate
|24
|Salto Nuevo
|24
|Sud América
|24
|Saladero
|23
|Ceibal
|19
|Nacional
|19
|Remeros
|19
|Almagro
|18
|Liga Agraria
|13
|Salto Rowing
|12
|Tigre
|12
|Deportivo Artigas
|12
|La Blanqueada
|9
|Salto Uruguay
|9
|Cerro
|6
|Rodó
|3
|Libertad
|0
|Hindú
|0
⚽ 10 Años
|Club
|Puntos
|Universitario
|36
|Chaná
|33
|Nacional
|27
|Progreso
|26
|Saladero
|24
|Remeros
|23
|Deportivo Artigas
|23
|Salto Nuevo
|23
|Gladiador
|23
|Peñarol
|20
|Libertad
|20
|Sol de América
|19
|Ferro Carril
|18
|Salto Uruguay
|17
|Sud América
|17
|Ceibal
|16
|Almagro
|15
|River Plate
|15
|Rodó
|15
|Hindú
|15
|Salto Rowing
|12
|Tigre
|11
|Liga Agraria
|6
|La Blanqueada
|0
|Cerro
|0
⚽ 11 Años
|Club
|Puntos
|Universitario
|42
|Chaná
|36
|Progreso
|31
|Ferro Carril
|31
|Saladero
|30
|Remeros
|25
|Nacional
|25
|River Plate
|24
|Sud América
|24
|Ceibal
|22
|Salto Uruguay
|19
|Libertad
|19
|Deportivo Artigas
|19
|Gladiador
|17
|Salto Rowing
|16
|La Blanqueada
|15
|Cerro
|15
|Peñarol
|13
|Almagro
|13
|Sol de América
|13
|Salto Nuevo
|8
|Hindú
|3
|Rodó
|0
|Liga Agraria
|0
|Tigre
|-2
⚽ 12 Años
|Club
|Puntos
|Universitario
|42
|Progreso
|34
|Chaná
|33
|Peñarol
|30
|Ferro Carril
|28
|Sol de América
|28
|Almagro
|26
|Nacional
|26
|Cerro
|24
|Remeros
|24
|River Plate
|23
|La Blanqueada
|21
|Ceibal
|20
|Salto Nuevo
|17
|Deportivo Artigas
|15
|Gladiador
|14
|Libertad
|13
|Liga Agraria
|11
|Salto Uruguay
|9
|Sud América
|7
|Rodó
|6
|Salto Rowing
|4
|Hindú
|4
|Saladero
|4
|Tigre
|3
⚽ 13 Años
|Club
|Puntos
|Universitario
|27
|River Plate
|27
|Ferro Carril
|27
|Remeros
|22
|Gladiador
|21
|Progreso
|20
|Salto Uruguay
|18
|Salto Rowing
|18
|Nacional
|17
|Peñarol
|16
|Saladero
|14
|Sud América
|13
|Salto Nuevo
|12
|Chaná
|12
|Hindú
|12
|Cerro
|9
|Libertad
|7
|Tigre
|0
|Ceibal
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0
🏆 Acumulado
|Club
|Puntos
|Universitario
|261
|Chaná
|217
|Ferro Carril
|192
|Progreso
|178
|Nacional
|177
|Peñarol
|164
|River Plate
|155
|Saladero
|145
|Remeros
|144
|Salto Nuevo
|137
|Gladiador
|132
|Ceibal
|129
|Sud América
|120
|Sol de América
|118
|Deportivo Artigas
|110
|Almagro
|91
|Salto Uruguay
|91
|Libertad
|85
|Salto Rowing
|83
|La Blanqueada
|78
|Cerro
|69
|Liga Agraria
|61
|Hindú
|37
|Tigre
|32
|Rodó
|27