⚽ Salto 10 años juega en Tacuarembó, con toda la 15ª fecha del Salteño

- espacio publicitario -

Llegó el día del debut para la selección de Salto de 10 años (generación 2015) en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI divisional “A”, que se jugará entre hoy sábado 16 y mañana domingo 17 de agosto en Tacuarembó.

Los dirigidos por Jonatan Correa debutarán ante Tacuarembó hoy por la tarde, en tanto que mañana se medirán ante Artigas y cierran a la tarde ante Rivera.

Con todos los partidos de la serie (recordemos que clasifican los dos primeros a la fase semifinal), uno por uno:

- espacio publicitario -

📅 Sábado 16 de agosto – Primera Fecha

15:45 hs. Artigas vs Rivera

17:00 hs. Tacuarembó vs Salto

📅 Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha

9:45 hs. Tacuarembó vs Rivera

11:00 hs. Artigas vs Salto

📅 Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha

15:30 hs. Salto vs Rivera

16:45 hs. Tacuarembó vs Artigas

🟠 Plantel Naranjero

Repasemos los integrantes del plantel salteño de 10 años:

Club Jugadores Nacional Santiago Souza, Valentín Morales, Salvador Cavani Remeros Juan Migliaro Chaná Hiaan Paiz, Lautaro Britos, Felipe Oxandabarat, Axel Pereira Sol de América Juan Márquez Saladero Bautista Cardozo, Gerónimo Fernández, Darwin Cardozo Salto Nuevo Rodrigo Esteves Sud América Santiago Brizuela Universitario Benjamín Oses, Renzo Montes, Cristiano Solleiro, Benicio Barboza

DT: Jonatan Correa

AT: Maycol Rodríguez

- espacio publicitario -

🏟️ CAMPEONATO SALTEÑO: CON LA 15ª FECHA A LA CANCHA

Hoy sábado 16 de agosto se juega el complemento de la 15ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025, fecha que comenzó en la semana con el cruce entre Tigre y Ceibal.

Repasemos los partidos, cancha por cancha:

Equipos Cancha Categorías Salto Uruguay Pozzi Cancha 1: 14 hs. 6,7,9 años Nacional – Cancha 2: 14 hs. 8,11,12 años Saladero Saladero 13:30 hs. 8,9,7,11,12 años Deportivo Artigas Alfredito Honsi 13 hs. 6,8,9,7,10,11,12 años Almagro Margot Huayek 13 hs. 8,9,6,10,11,12 años Cerro Cerro 13:30 hs. 8,9,7,10,11,12 años Salto Nuevo Salto Nuevo 13:30 hs. 8,9,6,7,11,12 años Remeros Remeros 14 hs. 6,8,10,11,12 años Libertad Liga Salteña 14 hs. 10,8,11,12 años Sol de América Quique Rivero 14 hs. 8,9,7,11,12 años Chaná Fátima 13 hs. 8,9,6,7,11,12 años Liga Agraria Liga Agraria 13 hs. 10,8,9,6,7,11,12 años

Libre: Peñarol

⚽ 13 AÑOS: MAPA DE LA 11ª FECHA DEL SALTEÑO

Los partidos programados por la 11ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para el domingo 17 de agosto son los siguientes:

Cancha de Hindú

9:30 hs. Almagro – Universitario

11:00 hs. Hindú – Gladiador

Cancha de Cerro

9:30 hs. Deportivo Artigas – Nacional

11:00 hs. Cerro – Salto Nuevo

Cancha Rufino Araujo

9:30 hs. Ferro Carril – River Plate

11:00 hs. Ceibal – Chaná

Cancha de Progreso

10:30 hs. Progreso – Sud América

A fijar: Saladero – Libertad

Libre: Tigre

📻 “CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES A LAS 11 HORAS POR AM 1450 RADIO ARAPEY

El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves ahora en nuevo horario, a las 11 horas. Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.

📊 Posiciones del Salteño 2025

Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025. La tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números:

⚽ 7 Años

Club Puntos Chaná 39 Universitario 35 Ferro Carril 33 Peñarol 32 Ceibal 30 Nacional 29 Salto Nuevo 26 Progreso 26 Sud América 25 Saladero 23 Remeros 23 River Plate 20 La Blanqueada 19 Liga Agraria 19 Gladiador 17 Deportivo Artigas 16 Salto Uruguay 13 Libertad 12 Sol de América 9 Almagro 8 Tigre 4 Cerro 3 Rodó 0 Hindú 0 Salto Rowing 0

⚽ 8 Años

Club Puntos Universitario 42 Nacional 35 Chaná 31 Peñarol 29 Salto Nuevo 27 Saladero 27 Deportivo Artigas 25 Ferro Carril 22 Salto Rowing 22 Gladiador 22 Ceibal 22 Sol de América 19 River Plate 17 La Blanqueada 17 Libertad 16 Progreso 12 Liga Agraria 12 Almagro 12 Cerro 12 Remeros 11 Sud América 10 Salto Uruguay 9 Rodó 3 Hindú 3 Tigre 1

⚽ 9 Años

Club Puntos Universitario 40 Ferro Carril 32 Chaná 31 Sol de América 30 Progreso 29 Gladiador 29 Peñarol 27 River Plate 24 Salto Nuevo 24 Sud América 24 Saladero 23 Ceibal 19 Nacional 19 Remeros 19 Almagro 18 Liga Agraria 13 Salto Rowing 12 Tigre 12 Deportivo Artigas 12 La Blanqueada 9 Salto Uruguay 9 Cerro 6 Rodó 3 Libertad 0 Hindú 0

⚽ 10 Años

Club Puntos Universitario 36 Chaná 33 Nacional 27 Progreso 26 Saladero 24 Remeros 23 Deportivo Artigas 23 Salto Nuevo 23 Gladiador 23 Peñarol 20 Libertad 20 Sol de América 19 Ferro Carril 18 Salto Uruguay 17 Sud América 17 Ceibal 16 Almagro 15 River Plate 15 Rodó 15 Hindú 15 Salto Rowing 12 Tigre 11 Liga Agraria 6 La Blanqueada 0 Cerro 0

⚽ 11 Años

Club Puntos Universitario 42 Chaná 36 Progreso 31 Ferro Carril 31 Saladero 30 Remeros 25 Nacional 25 River Plate 24 Sud América 24 Ceibal 22 Salto Uruguay 19 Libertad 19 Deportivo Artigas 19 Gladiador 17 Salto Rowing 16 La Blanqueada 15 Cerro 15 Peñarol 13 Almagro 13 Sol de América 13 Salto Nuevo 8 Hindú 3 Rodó 0 Liga Agraria 0 Tigre -2

⚽ 12 Años

Club Puntos Universitario 42 Progreso 34 Chaná 33 Peñarol 30 Ferro Carril 28 Sol de América 28 Almagro 26 Nacional 26 Cerro 24 Remeros 24 River Plate 23 La Blanqueada 21 Ceibal 20 Salto Nuevo 17 Deportivo Artigas 15 Gladiador 14 Libertad 13 Liga Agraria 11 Salto Uruguay 9 Sud América 7 Rodó 6 Salto Rowing 4 Hindú 4 Saladero 4 Tigre 3

⚽ 13 Años

Club Puntos Universitario 27 River Plate 27 Ferro Carril 27 Remeros 22 Gladiador 21 Progreso 20 Salto Uruguay 18 Salto Rowing 18 Nacional 17 Peñarol 16 Saladero 14 Sud América 13 Salto Nuevo 12 Chaná 12 Hindú 12 Cerro 9 Libertad 7 Tigre 0 Ceibal 0 Deportivo Artigas 0 Almagro 0

🏆 Acumulado

Club Puntos Universitario 261 Chaná 217 Ferro Carril 192 Progreso 178 Nacional 177 Peñarol 164 River Plate 155 Saladero 145 Remeros 144 Salto Nuevo 137 Gladiador 132 Ceibal 129 Sud América 120 Sol de América 118 Deportivo Artigas 110 Almagro 91 Salto Uruguay 91 Libertad 85 Salto Rowing 83 La Blanqueada 78 Cerro 69 Liga Agraria 61 Hindú 37 Tigre 32 Rodó 27