⚽ Richard Requelme, el DT. Y este Arsenal de la resonancia histórica.

- espacio publicitario -

requelme (1).jpg

Para el presidente de Arsenal, Juan José Guarino, «no solo importa el factor-fútbol o lo estrictamente deportivo. Importa que se responda como base, como estructura de mando, donde quede en claro qué es lo que se pretende. No podemos pensar lo contrario: tenemos un Cuerpo Técnico como queríamos, sin descartar ni mucho menos del análisis lo que en su momento significó Jorge Noboa«.

Para el Gerente Deportivo de Arsenal, Mario Maximiliano Summers, «esto de Arsenal no se define como la búsqueda de un resultado deportivo o de un campeonato. Se trata de contemplar toda una serie de aspectos que hacen a lo institucional. El mejoramiento que apunta a la formación del deportista, porque en esto del fútbol no todo pasa por la pelota. Pasa por el entorno, por la logística, por ir potenciando todo el fútbol juvenil. Pero no hay dudas que este presente hace al estímulo general».

- espacio publicitario -

🧠 Richard, entonces… es él

Por los tantos equipos que Richard Requelme jugó. Por tantos técnicos que seguro disfrutó y seguro que fue acumulando conceptos, hasta que el turno del Director Técnico golpearía la puerta. Y aquí está. Es el DT de Arsenal. Este del sorprendente avance a los Cuartos de Final del Campeonato del Interior jugando en la «A».

Los 4 puntos frente a Nacional sobre 6 posibles.

sobre 6 posibles. Los 5 goles a Nacional .

. El 3 a 1 que se abrocha en la historia.

La respuesta de un equipo con solidaridad expresa… «porque en esto del fútbol, se trata de ir midiendo lo que uno tiene y siente que puede. Nunca pensamos menos con respecto a Nacional, sobre todo por el nivel de jugadores que tiene. Pero también había que creer en lo nuestro. Y si terminamos con un par de juveniles en cancha, si incluso pudimos ser parte de una diferencia mayor porque chances no faltaron, uno aprueba lo hecho, pero además aparece este compromiso inmediato. Ser uno de los mejores ocho del Interior… ¿cómo no nos va a estimular?»

- espacio publicitario -

🔮 Los rumbos del mañana

La semana que va discurriendo en el caso de Arsenal, después de haber desplazado a Nacional. El operativo apunta al juego de ida en San Carlos. Pero más allá de lo que viene, ese Arsenal que pasó.

El que se quedó con todas las valoraciones.

El que dejó en claro que a veces la figura es el equipo y, al fin de cuentas, esa característica planteada a fuego. La cooperativa está funcionando. Claramente.

🏆 Arsenal, el de la resonancia histórica

Ahí está y ese es.

Se propuso desde la autoestima. No vacila. Se potencia creíble.

El 3 a 1 que no pasa de largo. Que se queda ahí, como iluminando. Como imantando.

Es acaso una señal de tiempo presente. Aunque Richard no invoque la palabra campeón.

Pero es uno de los mejores ocho equipos del Interior, y entonces, ¿pecaría de vanidoso ese sueño si al fin de cuentas, atreverse también es una consigna que no se negocia?

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🚫 Claudio Toriani no juega; será sábado de la partida

El Pinar es un balneario de la ciudad de la Costa en el departamento de Canelones. Limita al oeste con el balneario de Solymar, al sur con el Río de la Plata y al este con el arroyo Pando. A ese lugar viaja el sábado sobre las 13 horas el plantel de Atlético Arsenal.

Al día siguiente con proa a San Carlos y desde las 17 horas su partido ante Libertad de San Carlos. Una ausencia en relación al equipo que batió a Nacional: no jugará Claudio Toriani, desde el momento que la sanción es automática por acumulación de tarjetas amarillas.

A esta altura de la semana, es obvio que el sustituto ya es parte de la decisión de Richard Requelme. Para Arsenal un tema no menor: podrá reaparecer Emiliano Maciel, luego de la sanción de un partido.

🧑‍⚖️ «B»: los que van a arbitrar

📋 Árbitros – Primera fecha de la segunda rueda – Divisional «B»

Partido Árbitros Fénix – Saladero Mauricio Revuelta, Pablo Ferreira, Guillermo Araujo Deportivo Artigas – Parque Solari Andrés Píriz, Alexander Moreno, Lorena Machiavello Palomar – Chaná Robert Aguirre, César Loetti, José Ramallo Almagro – Peñarol José Carballo, Danilo Urrutti, Nicolás Castaño El Tanque – D. Central Mauro Melo, Ricardo González, Gustavo Barboza Progreso – Cerro Marcelo Izaguirre, José de los Santos, Diego Artave

🥉 Huracán y Sol de América en final del tercer ascenso

Ayer a la noche, para la definición surgida desde la Liga de Fútbol Sala, ahora que se viene el partido final para determinar quién es el tercer ascendido a la Divisional «A». Será el domingo 29 a las 20:30 cuando se enfrenten Huracán y Sol de América en el Polideportivo de Ferro Carril.

En caso de finalizar empatado, se resolverá con tiros desde el punto penal. Sol de América ganó la liguilla, luego del 17 a 13 sobre Huracán.

Ya ascendieron a la «A», Universitario y Arsenal.