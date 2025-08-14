⚽ Pedro Virgilio Rocha, el nuestro

- espacio publicitario -

«El extraordinario delantero de Peñarol, con cotización mundial»

Este registro fue derivado a EL PUEBLO y bien que vale la pena reproducirlo, porque calibra lo que fue Pedro Virgilio Rocha en la década de los 60.

Cuando el «Daro», nacido en Salto, fue alcanzando notable dimensión a partir de sus versiones, primero en el Campeonato Mundial de 1962 en Chile y luego en el Campeonato Mundial de 1966 en Inglaterra.

En ese entonces la revista GOLES de Argentina, para describir a Rocha, dejaba en claro que se trataba de «el extraordinario delantero de Peñarol con cotización mundial».

A renglón seguido apuntaba al interés de San Lorenzo de AFA y Barcelona de España, sumándose igualmente Independiente del hermano país.

De lo que no hay dudas es que, en la medida que surgen estos rescates periodísticos, es una manera de valorar en el tiempo al «Daro», quien fue considerado por Pelé a principios de los 70 «como el mejor volante derecho a nivel mundial».

Nada más y nada menos: Rocha, el de Salto.

🏟️ Piso flotante en Nacional: ahora «más resistencia y más calidad»

En el gimnasio de Nacional, en su momento, se procedió a colocar el piso flotante.

Tras algunos meses, donde no faltó el desarrollo de actividades deportivas, algunas situaciones surgieron, quedando en claro que no se trataba de la mejor característica.

A partir de esa comprobación, la Comisión Directiva que preside Matías Montanari, no lo pensó dos veces y ahora el escenario luce a la medida de la pretensión.

«Más resistencia y más calidad», se sostiene.

El hecho es que, a partir del próximo lunes 18, la habilitación se planteará para beneficio no solo de Nacional y sus planteles, sino para quienes son parte de los centros educativos de la zona, tanto a nivel de Educación Primaria como de Secundaria.

El paso que Nacional quería: el paso que Nacional alcanzó.

(Registro gráfico: sitio oficial de Nacional Fútbol Club)

🥅 Saben qué partido y en qué cancha – Los Súper del Fútbol

Desde el presidente Nery Cardozo a EL PUEBLO, es una manera de ir sabiendo desde ya el fútbol que se viene para la Liga Súper Sénior.

La del domingo será la décima primera fecha, ya con un campeón al cabo del primer tramo.

En la Divisional «A», los 26 puntos de Unión Don Atilio.

En la «B», el equilibrio que plantean Ceibal B y Vaimaca, los dos con 24 puntos.

Los partidos: son los que vienen.