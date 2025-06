⚽ Nahuel, el de Ferro Carril

- espacio publicitario -

«Sabemos de esta obligación de respuesta»



«Uno imagina que todos los partidos son distintos y que ninguno es igual a otro. Tampoco podemos andar buscando resultados pasados para saber quién llega mejor. Con Universitario podrá ser un partido especial, pero con Ferro la obligación es siempre la misma. Sabemos de esta obligación de respuesta. Lo bueno es que llegamos en un momento de madurez en cuanto a la línea de fútbol que el Cuerpo Técnico pretende y, sobre todo, que el gol no ha faltado.

¿Si un trámite cambia por el hecho de jugar en piso sintético?…..y sí. Todo se hace más rápido y hay que ser preciso en el manejo de la pelota y eso de ocupar espacios libres para sacar provecho. No hablo que el empate es un buen resultado o no. Ferro va en búsqueda del mejor resultado. Y si el empate es buen resultado o no es, es lo que está por verse.»

(NAHUEL MACHADO, por esa franja del medio y por esa misión bien entendida de acoplarse y resolver en ofensiva. La distinción de un talento que tiene).

🛡️ Christian, el de Arsenal

«No es el momento de sentirse menos»

«El partido en Artigas nos demostró que Arsenal tiene carácter. Fue una manera de demostrarnos a nosotros que poner temperamento cuando hay que poner, puede hacer la diferencia. Era un partido con riesgo, porque si perdíamos, se nos iba la clasificación.

Con Nacional nos conocemos y a esta altura del campeonato después de la primera fase, cada uno sabe lo que da. No es el momento de sentirse menos y Arsenal va a plantear el partido sabiendo que la chance no deja de estar.

¿Si para nosotros jugar en el sintético es una ventaja? Es de las dudas. No es solo la condición del piso en que se juega, sino en lo que suma cada uno para ser mejor. Vamos supliendo a Echenausi, a manera de ejemplo y vamos encontrando la solución para que el gol no falte. Lo anímico cuenta siempre en el fútbol y en ese aspecto, Arsenal no da ventaja.»

(¿Cómo dejar de admitir la resonancia defensiva de CHRISTIAN LUNA en Arsenal? La tiene. La expone. El criterio del marcaje. Rueda de auxilio permanente. Nacional, el opositor. Arsenal, el del tiempo creíble también).

🏆 LIFFA Salto disputa la séptima fecha del Apertura Senior

Uno para ser líder y las amenazas que no faltan

Con el entusiasmo intacto y la competencia al rojo vivo, este sábado 14 de junio se juega la séptima fecha del Torneo Apertura Senior 2025 de la Liga de Fútbol Amateur LIFFA Salto.

Cuatro nuevos partidos darán forma a una jornada que puede empezar a marcar tendencias rumbo al tramo final del campeonato.

En esta nueva fecha, el Campus de Remeros recibirá dos encuentros:

Orso Bianco se enfrenta a La República a las 14:00 horas

se enfrenta a a las 14:00 horas Gladiador vs Deportivo VJ a las 16:00, en un duelo con serias aspiraciones

En paralelo, en la cancha de Arsenal:

La Cafetera jugará ante Liverpool F.C. a las 14:00

jugará ante a las 14:00 Remeros se medirá frente a Salto Uruguay a las 16:00

El equipo de San Isidro tendrá fecha libre.

📊 Posiciones tras 6 fechas

🥇 Equipo 🔢 Puntos 🎯 Partidos jugados VJ Seniors 13 5 La Cafetera 10 6 Gladiador 9 6 Salto Uruguay 8 6 San Isidro 8 6 La República 7 6 Remeros 4 6 Orso Bianco 3 6 Liverpool F.C. 3 5

La jornada será nuevamente registrada con cámaras VEO en alta definición.

📰 City Torque para ganar y Cerro-Plaza del 2 a 2

Prolongación ayer viernes de la nueva fecha para el Torneo Intermedio con victoria de Montevideo City Torque sobre Progreso 3 a 1, con goles de Guzmán, Núñez y Costa.

En el restante partido, Cerro y Plaza Colonia empataron 2 a 2. Barros y Otegui los goles de Plaza, en tanto Miranda y Alonso registraron para Cerro.

El jueves, había sido empate de Cerro Largo y Wanderers, con el 0 a 0 final.

Hoy sábado, para la continuidad y a las 17:30, el partido clave en el Parque Alfredo Viera:

Racing Club de Montevideo vs Nacional.