⚽ Nacional los mira desde arriba: 6 en 6

Pasó la segunda fecha de la primera rueda en el Campeonato Salteño de la Divisional «A», con estos generales para el apunte:

Libertad 2 Nacional 3

Sud América 2 Hindú 3

Universitario 1 Arsenal 0

River Plate 1 Salto Nuevo 1

Ferro Carril 0 Salto Uruguay 0

Gladiador 0 Ceibal 0

Como consecuencia, un solo puntero: el Nacional de Torrens, mientras que la saludable sorpresa la configura Hindú, siendo segundo junto a Universitario.

Cuatro equipos en tanto observan la última colocación: Libertad, Ferro Carril, Gladiador y River Plate.

📊 En la tabla:

Equipo Pts Dif Nacional 6 +2 Hindú 4 +1 Universitario 4 +1 Sud América 3 0 Arsenal 3 0 Ceibal 2 0 Salto Nuevo 2 0 Salto Uruguay 2 0 Libertad 1 -1 Ferro Carril 1 -1 Gladiador 1 -1 River Plate 1 -1

📉 En la zona del descenso

Equipo Pts/PJ Promedio Universitario 40P/18PJ 2.222 Hindú 4P/2PJ 2.000 Nacional 32P/18PJ 1.778 River Plate 29P/18PJ 1.611 Ceibal 27P/18PJ 1.500 Sud América 3P/2PJ 1.500 Arsenal 25P/18PJ 1.389 Ferro Carril 24P/18PJ 1.333 Gladiador 23P/18PJ 1.278 Libertad 23P/18PJ 1.278 Salto Nuevo 23P/18PJ 1.278 Salto Uruguay 21P/18PJ 1.167

📅 Con la tercera que se viene

Hindú vs Arsenal

Nacional vs Salto Nuevo

Libertad vs Universitario

Sud América vs River Plate

Salto Uruguay vs Gladiador

Ceibal vs Ferro Carril

🏆 Campeonato del Interior Sub 15

El Salto perfecto de los 9 puntos

La nueva fecha que pasó, para el fútbol del Campeonato del Interior en la categoría Sub 15, con Salto alcanzando su tercera victoria consecutiva para liderar la llave.

9 puntos sobre 9 posibles.

Después de todo, cada fecha que pasa es una fecha menos.

📌 Serie “A”

Baltazar Brum – Artigas

Rivera 0 Bella Unión 0

Posiciones

Rivera 7p (9)

7p (9) Artigas 3p (0)

3p (0) Bella Unión 2p (-2)

2p (-2) Baltazar Brum 1p (-7)

📌 Serie “B”

Salto 2 Paysandú 1

Young 4 Liga Lavalleja de Salto 0

Posiciones

Salto 9p (9)

9p (9) Paysandú 6p (6)

6p (6) Young 3p (-1)

3p (-1) Liga Lavalleja de Salto 0p (-14)

📌 Serie “C”

Carmelo 2 Flores 2

Río Negro 0 Soriano 3

Posiciones

Soriano 9p (8)

9p (8) Río Negro 6p (2)

6p (2) Flores 1p (-3)

1p (-3) Carmelo 1p (-7)

📌 Serie “D”

San José 3 Ecilda Paullier 1

Federación Colonia 1 Colonia 1

Posiciones

Colonia 7p (5)

7p (5) Federación Colonia 5p (1)

5p (1) San José 4p (1)

4p (1) Ecilda Paullier 0p (-7)

📌 Serie “E”

Paso de los Toros 2 Durazno 4

Fecha Libre: Tacuarembó

Posiciones

Tacuarembó 6p (6)

6p (6) Durazno 3p (0)

3p (0) Paso de los Toros 0p (-6)

📌 Serie “F”

Tala 3 Florida 5

Pando 1 Canelones 0

Posiciones

Florida 9p (10)

9p (10) Pando 4p (-3)

4p (-3) Canelones 3p (-4)

3p (-4) Tala 1p (-3)

📌 Serie “G”

Rocha 1 Soca 3

Goles: Ismael Mendoza (R); Salvador Falconi 3 (S)

Maldonado 2 Lavalleja 1

Posiciones

Soca 7p (3)

7p (3) Maldonado 6p (1)

6p (1) Lavalleja 2p (-1)

2p (-1) Rocha 1p (-3)

📌 Serie “H”

Cerro Largo 8 Castillos 0

Treinta y Tres 10 Chuy 0

Posiciones

Treinta y Tres 9p (20)

9p (20) Cerro Largo 6p (7)

6p (7) Chuy 3p (-9)

3p (-9) Castillos 0p (-18)

👴 Liga de Fútbol Sénior

Unión Don Atilio es la oferta del gol: 6-1

La nueva fecha que pasó en el fútbol de la Liga Sénior, con un equipo que no deja de ser la síntesis del que juega y golea.

La realidad de Unión Don Atilio es esa: media docena de conversiones y la condición de líder que se prolonga.

Son todos los resultados que se produjeron y la fecha que viene también.

🏅 Polancos es el Campeón

En un encuentro que comenzó con predominio de San Carlos, Polancos lo dio vuelta.

Parecía tenerlo liquidado, pero los colonienses sobre el final lograron empatarlo y casi llegan a forzar el alargue.

Polancos, en el Evelio Isnardi, se coronó campeón de la Copa del Interior de Clubes Divisional B.

No solo fue el campeón, sino también invicto luego de 16 partidos afrontados.

POLANCOS (3): Víctor Martino, Iván López (56 Marcelo Paniagua), Brian Ruella, Matey Amaral, Eklías Oyola, Gianfranco Gay, Franco Torres, Luis Benítez, Juan Romero, Joaquín Rovetta y Marcos Zubizarreta (87 Gonzalo Vico).

DT: Patricio Urán.

SAN CARLOS (3): Manuel Vallejo, Luciano Soria, Wilder Gotero (Expulsado 53), Gabriel Barroti, Diego Cabrera (59 Santiago Aguinaga), Agustín Noy, Matías Ebre (45 Matías Caseras), Damián Alex, Rodrigo Pérez, Federico Coccolo (59 Mateo Cedrés) y Lucas Geymonat (85 Alejo Charbonier).

DT: Bruno Capelino.

Goles: Lucas Geymonat a los 26´ y Rodrigo Pérez a los 81´, Agustín Noy a los 85´ para San Carlos; Joaquín Rovetta a los 26 minutos, Marcos Zubizarreta a los 40´, Brian Ruella de penal a los 50´ para Polancos.