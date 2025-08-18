⚽ Nacional los mira desde arriba: 6 en 6

Pasó la segunda fecha de la primera rueda en el Campeonato Salteño de la Divisional «A», con estos generales para el apunte:
Libertad 2 Nacional 3
Sud América 2 Hindú 3
Universitario 1 Arsenal 0
River Plate 1 Salto Nuevo 1
Ferro Carril 0 Salto Uruguay 0
Gladiador 0 Ceibal 0
Como consecuencia, un solo puntero: el Nacional de Torrens, mientras que la saludable sorpresa la configura Hindú, siendo segundo junto a Universitario.
Cuatro equipos en tanto observan la última colocación: Libertad, Ferro Carril, Gladiador y River Plate.
📊 En la tabla:
|Equipo
|Pts
|Dif
|Nacional
|6
|+2
|Hindú
|4
|+1
|Universitario
|4
|+1
|Sud América
|3
|0
|Arsenal
|3
|0
|Ceibal
|2
|0
|Salto Nuevo
|2
|0
|Salto Uruguay
|2
|0
|Libertad
|1
|-1
|Ferro Carril
|1
|-1
|Gladiador
|1
|-1
|River Plate
|1
|-1
📉 En la zona del descenso
|Equipo
|Pts/PJ
|Promedio
|Universitario
|40P/18PJ
|2.222
|Hindú
|4P/2PJ
|2.000
|Nacional
|32P/18PJ
|1.778
|River Plate
|29P/18PJ
|1.611
|Ceibal
|27P/18PJ
|1.500
|Sud América
|3P/2PJ
|1.500
|Arsenal
|25P/18PJ
|1.389
|Ferro Carril
|24P/18PJ
|1.333
|Gladiador
|23P/18PJ
|1.278
|Libertad
|23P/18PJ
|1.278
|Salto Nuevo
|23P/18PJ
|1.278
|Salto Uruguay
|21P/18PJ
|1.167
📅 Con la tercera que se viene
Hindú vs Arsenal
Nacional vs Salto Nuevo
Libertad vs Universitario
Sud América vs River Plate
Salto Uruguay vs Gladiador
Ceibal vs Ferro Carril
🏆 Campeonato del Interior Sub 15
El Salto perfecto de los 9 puntos
La nueva fecha que pasó, para el fútbol del Campeonato del Interior en la categoría Sub 15, con Salto alcanzando su tercera victoria consecutiva para liderar la llave.
9 puntos sobre 9 posibles.
Después de todo, cada fecha que pasa es una fecha menos.
📌 Serie “A”
Baltazar Brum – Artigas
Rivera 0 Bella Unión 0
Posiciones
- Rivera 7p (9)
- Artigas 3p (0)
- Bella Unión 2p (-2)
- Baltazar Brum 1p (-7)
📌 Serie “B”
Salto 2 Paysandú 1
Young 4 Liga Lavalleja de Salto 0
Posiciones
- Salto 9p (9)
- Paysandú 6p (6)
- Young 3p (-1)
- Liga Lavalleja de Salto 0p (-14)
📌 Serie “C”
Carmelo 2 Flores 2
Río Negro 0 Soriano 3
Posiciones
- Soriano 9p (8)
- Río Negro 6p (2)
- Flores 1p (-3)
- Carmelo 1p (-7)
📌 Serie “D”
San José 3 Ecilda Paullier 1
Federación Colonia 1 Colonia 1
Posiciones
- Colonia 7p (5)
- Federación Colonia 5p (1)
- San José 4p (1)
- Ecilda Paullier 0p (-7)
📌 Serie “E”
Paso de los Toros 2 Durazno 4
Fecha Libre: Tacuarembó
Posiciones
- Tacuarembó 6p (6)
- Durazno 3p (0)
- Paso de los Toros 0p (-6)
📌 Serie “F”
Tala 3 Florida 5
Pando 1 Canelones 0
Posiciones
- Florida 9p (10)
- Pando 4p (-3)
- Canelones 3p (-4)
- Tala 1p (-3)
📌 Serie “G”
Rocha 1 Soca 3
Goles: Ismael Mendoza (R); Salvador Falconi 3 (S)
Maldonado 2 Lavalleja 1
Posiciones
- Soca 7p (3)
- Maldonado 6p (1)
- Lavalleja 2p (-1)
- Rocha 1p (-3)
📌 Serie “H”
Cerro Largo 8 Castillos 0
Treinta y Tres 10 Chuy 0
Posiciones
- Treinta y Tres 9p (20)
- Cerro Largo 6p (7)
- Chuy 3p (-9)
- Castillos 0p (-18)
👴 Liga de Fútbol Sénior
Unión Don Atilio es la oferta del gol: 6-1
La nueva fecha que pasó en el fútbol de la Liga Sénior, con un equipo que no deja de ser la síntesis del que juega y golea.
La realidad de Unión Don Atilio es esa: media docena de conversiones y la condición de líder que se prolonga.
Son todos los resultados que se produjeron y la fecha que viene también.
🏅 Polancos es el Campeón
En un encuentro que comenzó con predominio de San Carlos, Polancos lo dio vuelta.
Parecía tenerlo liquidado, pero los colonienses sobre el final lograron empatarlo y casi llegan a forzar el alargue.
Polancos, en el Evelio Isnardi, se coronó campeón de la Copa del Interior de Clubes Divisional B.
No solo fue el campeón, sino también invicto luego de 16 partidos afrontados.
POLANCOS (3): Víctor Martino, Iván López (56 Marcelo Paniagua), Brian Ruella, Matey Amaral, Eklías Oyola, Gianfranco Gay, Franco Torres, Luis Benítez, Juan Romero, Joaquín Rovetta y Marcos Zubizarreta (87 Gonzalo Vico).
DT: Patricio Urán.
SAN CARLOS (3): Manuel Vallejo, Luciano Soria, Wilder Gotero (Expulsado 53), Gabriel Barroti, Diego Cabrera (59 Santiago Aguinaga), Agustín Noy, Matías Ebre (45 Matías Caseras), Damián Alex, Rodrigo Pérez, Federico Coccolo (59 Mateo Cedrés) y Lucas Geymonat (85 Alejo Charbonier).
DT: Bruno Capelino.
Goles: Lucas Geymonat a los 26´ y Rodrigo Pérez a los 81´, Agustín Noy a los 85´ para San Carlos; Joaquín Rovetta a los 26 minutos, Marcos Zubizarreta a los 40´, Brian Ruella de penal a los 50´ para Polancos.