back to top
11 C
Salto
lunes, agosto 18, 2025
InicioDEPORTES

⚽ Nacional los mira desde arriba: 6 en 6

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
0
Tiempo de lectura: 3 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ka68

Pasó la segunda fecha de la primera rueda en el Campeonato Salteño de la Divisional «A», con estos generales para el apunte:

Libertad 2 Nacional 3
Sud América 2 Hindú 3
Universitario 1 Arsenal 0
River Plate 1 Salto Nuevo 1
Ferro Carril 0 Salto Uruguay 0
Gladiador 0 Ceibal 0

Como consecuencia, un solo puntero: el Nacional de Torrens, mientras que la saludable sorpresa la configura Hindú, siendo segundo junto a Universitario.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Cuatro equipos en tanto observan la última colocación: Libertad, Ferro Carril, Gladiador y River Plate.

📊 En la tabla:

EquipoPtsDif
Nacional6+2
Hindú4+1
Universitario4+1
Sud América30
Arsenal30
Ceibal20
Salto Nuevo20
Salto Uruguay20
Libertad1-1
Ferro Carril1-1
Gladiador1-1
River Plate1-1

📉 En la zona del descenso

EquipoPts/PJPromedio
Universitario40P/18PJ2.222
Hindú4P/2PJ2.000
Nacional32P/18PJ1.778
River Plate29P/18PJ1.611
Ceibal27P/18PJ1.500
Sud América3P/2PJ1.500
Arsenal25P/18PJ1.389
Ferro Carril24P/18PJ1.333
Gladiador23P/18PJ1.278
Libertad23P/18PJ1.278
Salto Nuevo23P/18PJ1.278
Salto Uruguay21P/18PJ1.167

📅 Con la tercera que se viene

Hindú vs Arsenal
Nacional vs Salto Nuevo
Libertad vs Universitario
Sud América vs River Plate
Salto Uruguay vs Gladiador
Ceibal vs Ferro Carril

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos

🏆 Campeonato del Interior Sub 15

El Salto perfecto de los 9 puntos

La nueva fecha que pasó, para el fútbol del Campeonato del Interior en la categoría Sub 15, con Salto alcanzando su tercera victoria consecutiva para liderar la llave.

9 puntos sobre 9 posibles.

Después de todo, cada fecha que pasa es una fecha menos.

📌 Serie “A”

Baltazar Brum – Artigas
Rivera 0 Bella Unión 0

Posiciones

  • Rivera 7p (9)
  • Artigas 3p (0)
  • Bella Unión 2p (-2)
  • Baltazar Brum 1p (-7)

📌 Serie “B”

Salto 2 Paysandú 1
Young 4 Liga Lavalleja de Salto 0

Posiciones

  • Salto 9p (9)
  • Paysandú 6p (6)
  • Young 3p (-1)
  • Liga Lavalleja de Salto 0p (-14)

📌 Serie “C”

Carmelo 2 Flores 2
Río Negro 0 Soriano 3

Posiciones

  • Soriano 9p (8)
  • Río Negro 6p (2)
  • Flores 1p (-3)
  • Carmelo 1p (-7)

📌 Serie “D”

San José 3 Ecilda Paullier 1
Federación Colonia 1 Colonia 1

Posiciones

  • Colonia 7p (5)
  • Federación Colonia 5p (1)
  • San José 4p (1)
  • Ecilda Paullier 0p (-7)

📌 Serie “E”

Paso de los Toros 2 Durazno 4
Fecha Libre: Tacuarembó

Posiciones

  • Tacuarembó 6p (6)
  • Durazno 3p (0)
  • Paso de los Toros 0p (-6)

📌 Serie “F”

Tala 3 Florida 5
Pando 1 Canelones 0

Posiciones

  • Florida 9p (10)
  • Pando 4p (-3)
  • Canelones 3p (-4)
  • Tala 1p (-3)

📌 Serie “G”

Rocha 1 Soca 3
Goles: Ismael Mendoza (R); Salvador Falconi 3 (S)

Maldonado 2 Lavalleja 1

Posiciones

  • Soca 7p (3)
  • Maldonado 6p (1)
  • Lavalleja 2p (-1)
  • Rocha 1p (-3)

📌 Serie “H”

Cerro Largo 8 Castillos 0
Treinta y Tres 10 Chuy 0

Posiciones

  • Treinta y Tres 9p (20)
  • Cerro Largo 6p (7)
  • Chuy 3p (-9)
  • Castillos 0p (-18)

👴 Liga de Fútbol Sénior

Unión Don Atilio es la oferta del gol: 6-1

La nueva fecha que pasó en el fútbol de la Liga Sénior, con un equipo que no deja de ser la síntesis del que juega y golea.

La realidad de Unión Don Atilio es esa: media docena de conversiones y la condición de líder que se prolonga.

Son todos los resultados que se produjeron y la fecha que viene también.

🏅 Polancos es el Campeón

En un encuentro que comenzó con predominio de San Carlos, Polancos lo dio vuelta.

Parecía tenerlo liquidado, pero los colonienses sobre el final lograron empatarlo y casi llegan a forzar el alargue.

Polancos, en el Evelio Isnardi, se coronó campeón de la Copa del Interior de Clubes Divisional B.

No solo fue el campeón, sino también invicto luego de 16 partidos afrontados.

POLANCOS (3): Víctor Martino, Iván López (56 Marcelo Paniagua), Brian Ruella, Matey Amaral, Eklías Oyola, Gianfranco Gay, Franco Torres, Luis Benítez, Juan Romero, Joaquín Rovetta y Marcos Zubizarreta (87 Gonzalo Vico).
DT: Patricio Urán.

SAN CARLOS (3): Manuel Vallejo, Luciano Soria, Wilder Gotero (Expulsado 53), Gabriel Barroti, Diego Cabrera (59 Santiago Aguinaga), Agustín Noy, Matías Ebre (45 Matías Caseras), Damián Alex, Rodrigo Pérez, Federico Coccolo (59 Mateo Cedrés) y Lucas Geymonat (85 Alejo Charbonier).
DT: Bruno Capelino.

Goles: Lucas Geymonat a los 26´ y Rodrigo Pérez a los 81´, Agustín Noy a los 85´ para San Carlos; Joaquín Rovetta a los 26 minutos, Marcos Zubizarreta a los 40´, Brian Ruella de penal a los 50´ para Polancos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ka68
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

¡Ferro está de moda!

Copa Uruguay con ellos: Arsenal aquí y Ferro allá

Liga de las Colonias Agrarias: Mapa de la 7ª Fecha del...