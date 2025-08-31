⚽ Mientras Universitario-Hindú no pasa de largo

- espacio publicitario -

🔥 Súper «A»: Gladiador con Ferro Carril y Ceibal-Salto Uruguay… ¡vuela todo!

Es la cuarta fecha de la primera rueda en la «A», con Nacional sumando 7 puntos para convertirse en único puntero, aunque Universitario con 4, computa un juego menos.

En la «A», no hay vueltas: cada fecha va toldando la situación de incertidumbre, porque después de todo, no son pocos los que se afilan. Tienen derecho y algún o algunos, razones también.

Después de la segunda rueda, los ocho mejores avanzan a los play off. A partir de la introducida variante en el sistema de disputa, todo es posible en materia de proyección, aún los que por ahora encienden dudas como Ceibal, Salto Uruguay y Salto Nuevo. De los tres, ninguno ha ganado.

En el Parque Carlos Ambrosoni, un dobletazo perfecto con Salto Uruguay-Ceibal y River Plate-Nacional. A cualquiera de los dos habría que apuntarle, pero el preliminar es un tema serio.

Tanto como Gladiador y Ferro Carril en el Parque Dickinson, porque los dos llegan después de vencer. Arriman la bocha y además Gladiador, con un reclamo pendiente frente a Sud América.

Es súper fecha, porque nadie reniega de esa trascendencia que surge en función de la propia tabla de posiciones. Ni qué hablar, por ejemplo, el Universitario-Hindú, para rematar la doble propuesta del Merazzi.

Hindú es una caja de sorpresa. Sus 5 puntos se transforman en canto de ilusión. Y alerta con River Plate, con Arsenal. Están ahí. No tan lejanos. No tan distantes.

Como para suponer bien, que volará todo. Es cierto que no son pocos los que se afilan. Tienen derecho y razones también.

—Eleazar José Silva—

🧮 La calculadora de EL PUEBLO

Partido % Local % Visita % Empate Salto Nuevo vs Libertad 50% 30% 20% Gladiador vs Ferro Carril 30% 70% 00% Arsenal vs Sud América 10% 10% 80% Universitario vs Hindú 05% 05% 90% Salto Uruguay vs Ceibal 40% 30% 30% River Plate vs Nacional 15% 75% 10%

🏟️ A la cancha

4ª Fecha – 1ª Rueda – Domingo 31 de agosto

Campo de juego: Parque Dickinson

14:30 hrs. Salto Nuevo – Libertad .

Árbitros: Andrés Píriz , Didier Cuello , Nicolás Castaño .

. Árbitros: , , . 16:45 hrs. Gladiador – Ferro Carril.

Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ricardo González, Robert Aguirre.

Parciales de Salto Nuevo y Ferro Carril ingresan a la tribuna España, de Libertad y Gladiador a la Irazoqui.

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi

14:00 hrs. Arsenal – Sud América .

Árbitros: Matías Fagúndez , Jonathan Guglielmone , Cristian Massaroni .

. Árbitros: , , . 16:15 hrs. Universitario – Hindú.

Árbitros: Alfredo Hernández, José Ramallo, Fernando López.

Parciales de Arsenal y Universitario ingresan al sector sur (principal), de Sud América e Hindú al sector norte.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

14:00 hrs. Salto Uruguay – Ceibal .

Árbitros: Robert Ledesma , Mauro Melo , Danilo Urrutti .

. Árbitros: , , . 16:15 hrs. River Plate – Nacional.

Árbitros: Mauro Melo, Robert Ledesma, Gimena Rodríguez.

Parciales de Salto Uruguay y River Plate ingresan al sector norte (principal), de Ceibal y Nacional al sur.

📊 En la tabla

Equipo Pts Dif. Nacional 7 (+2) Hindú 5 (+1) Ferro Carril 4 (+1) Universitario 4 (+1) River Plate 4 (0) Arsenal 4 (0) Gladiador 4 (0) Salto Nuevo 3 (0) Sud América 3 (0) Ceibal 2 (-1) Salto Uruguay 2 (-1) Libertad 1 (-1)

📉 Puntos y promedios – Mirando el fondo

Equipo Pts/PJ Promedio Universitario 40P/18PJ 2.222 Nacional 33P/19PJ 1.727 Hindú 5P/3PJ 1.667 River Plate 32P/19PJ 1.684 Ferro Carril 27P/19PJ 1.421 Ceibal 27P/19PJ 1.421 Gladiador 26P/19PJ 1.368 Arsenal 26P/19PJ 1.368 Libertad 23P/18PJ 1.278 Salto Nuevo 24P/19PJ 1.263 Salto Uruguay 21P/19PJ 1.105 Sud América 3P/3PJ 1.000