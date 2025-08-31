back to top
⚽ Mientras Universitario-Hindú no pasa de largo

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
0
Tiempo de lectura: 2 min.
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wu6l

🔥 Súper «A»: Gladiador con Ferro Carril y Ceibal-Salto Uruguay… ¡vuela todo!

Es la cuarta fecha de la primera rueda en la «A», con Nacional sumando 7 puntos para convertirse en único puntero, aunque Universitario con 4, computa un juego menos.

En la «A», no hay vueltas: cada fecha va toldando la situación de incertidumbre, porque después de todo, no son pocos los que se afilan. Tienen derecho y algún o algunos, razones también.

Después de la segunda rueda, los ocho mejores avanzan a los play off. A partir de la introducida variante en el sistema de disputa, todo es posible en materia de proyección, aún los que por ahora encienden dudas como Ceibal, Salto Uruguay y Salto Nuevo. De los tres, ninguno ha ganado.

En el Parque Carlos Ambrosoni, un dobletazo perfecto con Salto Uruguay-Ceibal y River Plate-Nacional. A cualquiera de los dos habría que apuntarle, pero el preliminar es un tema serio.

Registrate y participa de increibles sorteos

Tanto como Gladiador y Ferro Carril en el Parque Dickinson, porque los dos llegan después de vencer. Arriman la bocha y además Gladiador, con un reclamo pendiente frente a Sud América.

Es súper fecha, porque nadie reniega de esa trascendencia que surge en función de la propia tabla de posiciones. Ni qué hablar, por ejemplo, el Universitario-Hindú, para rematar la doble propuesta del Merazzi.

Hindú es una caja de sorpresa. Sus 5 puntos se transforman en canto de ilusión. Y alerta con River Plate, con Arsenal. Están ahí. No tan lejanos. No tan distantes.

Como para suponer bien, que volará todo. Es cierto que no son pocos los que se afilan. Tienen derecho y razones también.

🧮 La calculadora de EL PUEBLO

Partido% Local% Visita% Empate
Salto Nuevo vs Libertad50%30%20%
Gladiador vs Ferro Carril30%70%00%
Arsenal vs Sud América10%10%80%
Universitario vs Hindú05%05%90%
Salto Uruguay vs Ceibal40%30%30%
River Plate vs Nacional15%75%10%

🏟️ A la cancha

4ª Fecha – 1ª Rueda – Domingo 31 de agosto

Campo de juego: Parque Dickinson

  • 14:30 hrs. Salto Nuevo – Libertad.
    Árbitros: Andrés Píriz, Didier Cuello, Nicolás Castaño.
  • 16:45 hrs. Gladiador – Ferro Carril.
    Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ricardo González, Robert Aguirre.
    Parciales de Salto Nuevo y Ferro Carril ingresan a la tribuna España, de Libertad y Gladiador a la Irazoqui.

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi

  • 14:00 hrs. Arsenal – Sud América.
    Árbitros: Matías Fagúndez, Jonathan Guglielmone, Cristian Massaroni.
  • 16:15 hrs. Universitario – Hindú.
    Árbitros: Alfredo Hernández, José Ramallo, Fernando López.
    Parciales de Arsenal y Universitario ingresan al sector sur (principal), de Sud América e Hindú al sector norte.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

  • 14:00 hrs. Salto Uruguay – Ceibal.
    Árbitros: Robert Ledesma, Mauro Melo, Danilo Urrutti.
  • 16:15 hrs. River Plate – Nacional.
    Árbitros: Mauro Melo, Robert Ledesma, Gimena Rodríguez.
    Parciales de Salto Uruguay y River Plate ingresan al sector norte (principal), de Ceibal y Nacional al sur.

📊 En la tabla

EquipoPtsDif.
Nacional7(+2)
Hindú5(+1)
Ferro Carril4(+1)
Universitario4(+1)
River Plate4(0)
Arsenal4(0)
Gladiador4(0)
Salto Nuevo3(0)
Sud América3(0)
Ceibal2(-1)
Salto Uruguay2(-1)
Libertad1(-1)

📉 Puntos y promedios – Mirando el fondo

EquipoPts/PJPromedio
Universitario40P/18PJ2.222
Nacional33P/19PJ1.727
Hindú5P/3PJ1.667
River Plate32P/19PJ1.684
Ferro Carril27P/19PJ1.421
Ceibal27P/19PJ1.421
Gladiador26P/19PJ1.368
Arsenal26P/19PJ1.368
Libertad23P/18PJ1.278
Salto Nuevo24P/19PJ1.263
Salto Uruguay21P/19PJ1.105
Sud América3P/3PJ1.000
