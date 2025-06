⚽ Matías Trindade saca turno; Torrens lo mueve a Nacional

- espacio publicitario -

-Compleja la semana para Nacional, más allá de la autocrítica siempre válida. Al fin de cuentas, el equipo se quedó sin respuesta en los partidos ante Arsenal y no por nada, de 6 puntos rescató solo uno. La eliminación consumada respecto al Campeonato del Interior, aunque ahora surgen dos partidos claves también, estando en juego el mantenimiento en la «A» o la pérdida de categoría.

Será el domingo a las 15:30 en cancha de los tricolores, cuando llegue y se oponga el actual Campeón del Interior, Porongos de Trinidad.

La ausencia de Matías Morales, expulsado en el segundo juego ante Arsenal, y la chance abierta para que Matías Trindade ingrese en el once de arranque. Hoy es el día en que Alejandro Torrens podrá expedirse sobre quienes ingresarán jugando, pero ES UN HECHO que el DT establecerá más de una variante. Cosa real que hubo jugadores MUY POR DEBAJO del nivel habitual. Por eso Torrens moverá a Nacional, tentando un nivel de producción que le ponga fin al estancamiento.

Tanto en defensa como en zona media, los desniveles existieron. Las interrogantes son puntuales y no escasean, mientras que desde el banco surgen opciones como en el caso de Nicolás Arbiza.

Ayer entrenaron y hoy también. Porongos está ahí nomás. Cerca del horizonte.

🤫 El DT del silencio

🗣️ «No hablo»

«Ha sido una semana difícil. Es una semana difícil. Estamos tratando de digerir una situación que no esperábamos. Se dijo lo que se tenía que decir, pero ahora surge otro objetivo. A él hay que apuntar con la mejor energía posible. Pero más allá de esto, no digo nada más. No es momento para decir una palabra más. A veces decir más, es un riesgo que no hay que tomar. La semana que viene podré ampliar, podré hablar. Pero ahora prefiero el silencio. Creo que tengo ese derecho».

-Desde HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS, una manera de dejar en claro el porqué esta vez de una actitud con recortes. Las que el propio Director Técnico de Nacional se impuso. Se mezclan en su caso dos cuestiones de esencia: el orientador que es… y el hincha que es.

La ilusión campeona expuesta a las manos vacías. La realidad lo golpea al DT. Inevitablemente.

😠 Sebastián Piastri a «cara e’ perro»

💬 «Estoy caliente»

Los años que va sumando SEBASTIÁN PIASTRI en la Comisión Directiva de Nacional. En la función que sea… pero está. No deja de estar. Después de todo, es la humana y deportiva obsesión-objetivo por Nacional. Pero además, no se guarda lo que piensa. Suele darle vuelo a su libertad de pensamiento.

Por eso, ayer al mediodía en «La trastienda del fútbol» de Radio Arapey, con la frontalidad de siempre, cuando se trata de sintetizar el juicio básico después de lo ocurrido:

«Sí. Estoy caliente», disparó el directivo, «porque además nos dijimos lo que había que decir. Fue diálogo abierto. Con los integrantes del Cuerpo Técnico, con los jugadores. Todos tenemos una responsabilidad. A nosotros también nos cabe la culpa y si hay que tenerla la asumimos. Éramos favoritos y había que ganar, porque la apuesta existía. Y entonces, ¿cómo voy a estar caliente? Sí: estoy caliente».

🏆 Porongos, rival;

👑 el cuatro veces rey…

Centro Recreativo Porongos Fútbol Club de Trinidad, claramente no es un rival más, en el tránsito 2025 de Nacional. Se trata del actual Campeón del Interior. En la pasada edición alcanzó la máxima gloria, tras vencer a Melo Wanderers.

La apuesta de Porongos fue real, sumando a Diego Godín y Gonzalo «Chori» Castro. Los ex profesionales fueron determinantes para la consagración de Porongos, que se titulaba por cuarta vez como Campeón del Interior. Antes lo fue en 1988, 1994 y 1995.

Desde EL PUEBLO, cabe ir al rescate de quienes se titularon en lo que va transcurriendo del nuevo siglo, apareciendo los nombres de Ferro Carril primero y de Universitario después.

🏆 Campeones del Interior – Siglo XXI

🗓️ Año 🏆 Club Campeón 2000 Ituzaingó 2001 Atenas 2002 Atlético Florida 2003 Wanderers (Artigas) 2004 Wanderers (Artigas) 2005 Wanderers (Artigas) 2006 Libertad (San Carlos) 2007 San Jacinto 2008 Atlético Fernandino 2009 Ferro Carril 2010 Nacional (Nueva Helvecia) 2011 Ferro Carril 2012 Central 2013 San Carlos 2014 Central 2015 Wanderers (Artigas) 2016 18 de Julio (Porvenir) 2017 Central 2018 Bella Vista (Paysandú) 2019 Lavalleja (Minas) 2020 No se disputó (pandemia COVID-19) 2021 Central 2022 Central 2023 Universitario 2024 Porongos