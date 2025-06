⚽ Los Súper del Fútbol

- espacio publicitario -

🔥 Unión Don Atilio es de película: 6 a 0

La tercera fecha que pasó en el fútbol de los Súper Sénior, con Unión Don Atilio en la Divisional «A» para acreditar la tercera imposición consecutiva. Implica que es puntero exclusivo, con 10 goles a favor y ninguno en contra. Remeros B goleó a Racing y se metió en la segunda posición, mientras Círculo Policial y Fénix alcanzaron el registro de 6 puntos. En la Divisional «B» manda Treinta y Tres, mientras Salto Nuevo hace lo propio en la «B».

Los partidos se jugaron y los resultados al día. Una manera de tener en claro este tiempo, del Fútbol Súper Sénior.

🛡️ Serie «B» de la Divisional «A»

⚠️ Arsenal está obligado a no perder en Artigas

La verdad sea dicha. Por ahora lo de Arsenal es parte de débil respuesta, a tal punto que de 15 potenciales unidades solo rescató 6. En función de ese registro, Pirata Juniors de Artigas sostiene chance después de su victoria ante Peñarol por 1 a 0. En la última fecha de la Serie «B» en la Divisional «A», Pirata Juniors vs Arsenal y Ferro Carril vs Peñarol.

Ferro Carril quedó clasificado y Peñarol de Rivera quedó como único equipo eliminado. Arsenal por lo menos debe rescatar un empate en la frontera. De perder, al margen de la segunda fase. La obligación para el equipo en manos de Richard Requelme es concreta.

En la Divisional «A», la última fecha con Nacional vs Estudiantes de Tacuarembó y Estudiantil de Paysandú vs Universitario.

🏆 Salto Fútbol Club, para ganar y sumar también

La nueva fecha que pasó en el Torneo de Apertura de Juveniles, con Salto Fútbol Club siendo uno más en la fecha que pasó. En Sub 17, Racing de Sayago se impuso a Salto 3 a 2. En Sub 19, la victoria de Salto por 2 a 0. A la hora del enfrentamiento en Sub 15, imposición de Racing por 2 a 0. A la hora de la Sub 14, Salto para vencer 1 a 0, mientras que finalmente en Sub 16, el empate en 2 a 2.

Por lo tanto, dos resultados a favor para cada uno y el restante juego empatado.

El próximo fin de semana en tanto, Salto Fútbol Club debutará (categoría de mayores) en la presente edición de la Divisional «C», la que jugó la primera fecha. En la llave de Salto:

🗓️ Resultados – Primera fecha Divisional «C» Huracán Buceo 2 – Terremoto 0 Durazno 4 – Deutscher 1 Potencia 5 – Parque del Plata 0 Bella Italia 1 – Bella Vista 0

🟡⚫ Peñarol con Racing; ¿titánico el duelo?

Luego de finalizar segundo en la fase de grupo de la Copa Libertadores, por debajo de Vélez Sarsfield —por diferencia de goles—, Peñarol ya conoce a su rival de octavos de final y se trata de otro equipo argentino: Racing de Avellaneda (Argentina).

El equipo de Diego Aguirre tendrá un duro desafío por delante, ya que enfrentará a uno de los mejores equipos del continente, que el año pasado se consagró campeón de la Copa Sudamericana y que sueña con conquistar su segunda Libertadores en esta temporada, tras finalizar primero en su grupo con 13 unidades cosechadas.

Peñarol comenzará la serie como local, en el Campeón del Siglo, y deberá viajar a Argentina para jugar la vuelta, en el Cilindro de Avellaneda.

🏆 Copa Libertadores de América 2025

🎯 Octavos de Final

Peñarol vs Racing de Avellaneda

Partido de ida: Campeón del Siglo , entre el 12 y 14 de agosto .

, entre el . Partido de vuelta: Cilindro de Avellaneda (Argentina), entre el 19 y 21 de agosto.

🔵⚪ Central Córdoba como oponente

🦁 Cerro Largo, el equipo del Interior: ¡orgullo!

También se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde Cerro Largo también enfrentará a un equipo argentino: Central Córdoba. La ida se jugará en Argentina, el 16 de julio, en el Estadio Único Madre de Ciudades; la vuelta, en el Estadio Centenario, el 23 de julio.

Si el conjunto aracahán logra avanzar, se medirá en los octavos de final ante otro equipo argentino: Lanús. Cerro Largo, por continuar la épica. Un equipo del Interior del Uruguay en este caso, razón de bien entendido orgullo.

🏆 Copa Sudamericana 2025

🎯 Play Offs

CERRO LARGO vs CENTRAL CÓRDOBA (ARGENTINA)