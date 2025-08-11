⚽ Las “Guapas” de Ceibal perdieron 0 – 1 ante Litoral de Paysandú por OFI.

- espacio publicitario -

Ceibal perdió 0 – 1 ante Litoral de Paysandú ayer a la tarde en el Parque Rufino Araujo en el marco del partido de ida por la Cuarta Fase de la 23ª Copa Nacional de Clubes Femenino de OFI.

Las ceibaleñas, dirigidas por Sergio “Pitufo” Olivera, formaron con el siguiente once inicial: Martina Anton, Soledad Pintos, Martina Ferrari, Victoria Mintegui, Ruth Acosta, Adelina Forni, Paulina Bordenave, Noemí Lima, Sarah Arregui, Ana Ferreira, Winndy Carbajal.

Ahora las Guapas deberán ir a Paysandú para dar vuelta la historia y buscar el boleto clasificatorio ante un rival importante dentro del fútbol femenino del interior como lo es el equipo de Litoral.

📊 Otros resultados

En el inicio de esta Cuarta Fase fue victoria de visitante de Arachanas de Melo por 2 a 0 sobre Ituzaingó de Maldonado en el Parque San Rafael fernandino .

por 2 a 0 sobre en el . Por su parte, River Plate de San José y Nacional de Florida empataron a 1 ayer en su partido de ida de Cuarta Fase. El juego se disputó en la cancha del Club Nacional de Florida.

Vale señalar que clasifican a la instancia semifinal del torneo de OFI los ganadores de cada una de las tres llaves de esta Cuarta Fase y el mejor perdedor de las tres.

⚽ Fútbol Juvenil

Salto Sub 15 venció 5 a 0 a Juan A. Lavalleja por OFI.

La selección de Salto Sub 15 venció 5 a 0 a Juan A. Lavalleja ayer de visitante en el marco de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Selecciones de OFI.

Los goles fueron convertidos por Martín Barcel en dos oportunidades, Thiago Aquino y Valentino Ugolino en dos oportunidades.

La “Salteñita”, que venía de ganarle 3 a 0 a Young también de visitante, lidera la serie con 6 puntos.

Vale señalar que la selección de Salto Sub 14 tuvo libre, ya que la liga de Lavalleja no tiene dicha categoría.

📅 Repasemos los partidos que se vienen para ambas selecciones de Salto en primera fase:

Categoría Fecha Partido Sub 14 Tercera Fecha Salto – Paysandú Cuarta Fecha Salto – Young Quinta Fecha Paysandú – Salto Sexta Fecha Libre Sub 15 Tercera Fecha Salto – Paysandú Cuarta Fecha Salto – Young Quinta Fecha Paysandú – Salto Sexta Fecha Libre

🏆 Divisional “A”: Libertad (0) – Salto Uruguay (0)

❄️ El “Lobo” y el “Decano” terminaron bajo cero

Libertad y Salto Uruguay empataron sin goles ayer a primera hora en el estadio Carlos Ambrosoni en el marco de la 1ª fecha de la Divisional “A”.

El partido tuvo un trámite parejo, predominó la marca y fueron escasas las llegadas claras sobre los arcos.

En el segundo tiempo, el que insinuó algo más fue el equipo de Cien Manzanas, pero sin poder concretar en la red adversaria.

📋 Así pasó

Campo de juego: Ambrosoni.

Árbitro: Andrés Piriz (Bien).

Asistentes: Alexander Moreno – Danilo Urruti.

🏟 Equipo Jugadores LIBERTAD (0) Jorge Noboa, Jorge Pintos, Johan Colombo, Cristian Albez, Anthony Ferron, Germán Stabile, Walter Silva, Santiago Chaparro, Carlos Suárez, Edgard Pereira, Eros Cortez. DT: Fabricio Martínez. SALTO URUGUAY (0) Joaquín González, Walter Campos, Maycol Martínez, Facundo Texis, Lucas Silva, Joaquín Aguirre, Lucas Alvez, Cristian Rodríguez, Javier Álvarez, Facundo Machado, Flavio Cabrera. DT: Rodolfo Aguirre.

Mejor jugador de la cancha: Cristian Albez.

⚽ Nacional 3 Ferro Carril 2

🔥 La porfiada tentación

IMG-20250810-WA0085.jpg

Ferro Carril se fue ganando al cabo del primer tiempo, porque después del gol de Morales a los 14′, llegó el empate de Vera primero y el desnivel por Bueno a los 37′.

Al segundo no le faltó condimento del rescatable, cuando Elbio Blanco Grieves disparó un latigazo de cuarenta metros. Del impacto en el travesaño, a ese Bueno que recogió, para que el golpe de cabeza resultara inapelable.

Al generoso arranque de Nacional, sobre todo en variantes, al Ferro de la progresiva reacción, más que en lo táctico en la actitud y sobre todo, porque Natanel Tabárez se volcó sobre la extrema, archivando el rol de punta por el medio, donde la libertad de movimientos se limita y el espacio a favor se torna inexistente. El riverense necesita disponer de espacios, para que prospere la aceleración.

Pero está claro que Nacional debería reconvertirse y en las modificaciones de Alejandro Torrens, el poder de circulación de pelota fue superior. Enzo Zapata fue combatiente táctico y el «Nico» Arbiza expuso la saludable propiedad del que capitaliza el callejón liberado. Nahuel De León concedió demasiada ventaja por el lateral zurdo. Nacional se volvió porfiada tentación.

🎯 CON LA FANTASÍA JUSTA…

Había que ganar por ahí. Por ahí desniveló. Por ahí penetró. Y porque además, Agustín Suárez recuperó algo (por lo menos algo) de la versión original 2024, cuando de cada maniobra, el encendido propio de quien revela la fantasía justa y la eficacia vital.

En los 78′ de la recta complementaria, cuando Facundo Moreira define en el segundo palo. En los 13′ cuando Agustín mide el centro, otra vez tentado por la chance. Había que sacarle la viruta al piso. Y lo hizo.

Nacional debía ejercer autoridad, para el control de la pelota primero y el tendido de ataque después. Y lo hizo. El equipo debía mejorar la composición defensiva. Y lo hizo.

Cuando en los 32′, la reacción desmedida de Juan Viera, cuando la agresión se consumó, cuando la roja también a Enzo González, cuando el partido se desmadró al santo botón, el ingreso de Franco González en la trinchera trico. El «Chino» fue adaptador-líder, para que el complemento con Nicolás Cáceres funcionara sin más trámite.

El ingreso de Nahuel Machado en Ferro. La pelota sin llegarle a Dalton Bueno. La porfiada tentación de Nacional otra vez, para que mandara su estricto sentido de la presión, porque eso a Ferro pasó a dolerle demasiado.

Ferro empujó. Nacional clausuró vías generales y, a partir de ese mecanismo en los 15′ finales, prolongó el objetivo ganador de ese 3 a 2 apretado, pero a su manera. Al cabo, frente a determinados partidos, más allá de lo variable o no en materia de matices, el querer que puede y la tentación que se asocia al destino. Es el destino que Nacional pretendió. No hay tantas razones para discutir lo contrario.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

📋 Así pasó

futbolcancha (8) (2).jpg

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Primera fecha. Primera rueda.

Torneo Salteño. Divisional «A».

Árbitro central: Robert Ledesma (Bien).

Asistentes: Johan Güelfi – Ricardo González.

🏟 Equipo Jugadores NACIONAL (3) Lautaro Peruchena; Alejandro Cavanna, Enzo González, Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira; Agustín Suárez (Franco González), Bruno Basualdo (Enzo Zapata), Facundo Moreira, Alan Aranda; Valentín Massarino (Nicolás Arbiza), Matías Morales (Matías Trindade). Dirección Técnica: Héctor Alejandro Torrens. FERRO CARRIL (2) Leonardo Fagúndez; Lautaro Fernández, Juan Viera, Daniel Lescano, Nahuel De León; Jorgeluis Vera, Joaquín De León, Elbio Blanco Grieves, Mateo Ruiz Díaz; (Nahuel Machado); Natanael Tabárez, Dalton Bueno. Director Técnico: Paulo Emilio Silva. A.T: Luis Alberto Avellanal.

Goles: 14′ Matías Rodrigo Morales (N); 28′ Jorgeluis Vera (FC); 37′ Dalton Bueno (FC).

Segundo tiempo: 8′ Facundo Moreira (N); 13′ Alan Aranda (N).

El mejor de la cancha: Nicolás Cáceres – Facundo Moreira – Alan Aranda.

El mejor de Ferro Carril: Elbio Blanco Grieves – Jorgeluis Vera.

📊 El molde de los 3 goles otra vez

Tal como sucedió el año pasado, Nacional y Ferro Carril se encontraron en la primera fecha del Campeonato Salteño. Fue 1 a 1, con goles de Martín Lima para Ferro Carril y Nicolás Arbiza a la cuenta de Nacional.

En la segunda rueda no jugaron, pero sí en la liguilla. A la hora de la primera fecha, la imposición de Nacional por 3 a 1, con dos goles de Matías Morales y el restante de Matías Trindade, siendo Nahuel Machado autor del gol de Ferro Carril.

Por lo tanto, de los tres últimos partidos entre ambos, 7 puntos a favor de Nacional y un punto de Ferro Carril. El invicto tricolor ante Ferro Carril sabe de 270 minutos.