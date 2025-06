⚽ Las eliminaciones de Nacional y Ferro Carril

- espacio publicitario -

🥊 El mazazo no querido

No fue un sábado más para Ferro Carril y Nacional. Claramente es así. La eliminación de uno y otro se sintetiza tan solo en un vocablo de ocasión y de consecuencia: MAZAZO. Ninguna otra palabra más a la medida de este tiempo de desolada comprobación que padecen los dos.

Ferro Carril frente a Universitario, sin ganar en los dos partidos. Nacional frente a Arsenal, sin ganar en los dos partidos. En función de ello, amarga conclusión: al margen de la Copa del Interior en las instancias que se vienen: las decisivas.

Aunque Ferro Carril fue de los cuatro equipos salteños el que totalizó más puntos (17), ese duelo ante Universitario le implicó el ausentismo de su nombre en el listado de los ocho mejores.

Nacional, en tanto, acusó males multiplicados frente a Arsenal y una situación que pareció estar al margen de lo posible: registrar cinco goles en contra en dos partidos.

📈 Los que subieron; los que mermaron

Lo de Arsenal es un notable impacto en sí mismo, mientras Universitario prolonga el fuego de un protagonismo exultante. Solo habría que recordar que en las últimas ediciones, por tres veces fue finalista en OFI y en el 2023, alcanzando la cima primero para gobernar después a Laureles de Fray Bentos.

Pero es cosa concreta que para Nacional y Ferro Carril, se trata de un mazazo no querido. Terminante comprobación es que Nacional conformó un plantel que se apegó a la ilusión de ser Campeón del Interior. No por nada, dos jugadores por puesto. No por nada este año arribaron jugadores al plantel con la misión de potenciarlo aún más, teniendo en cuenta la versión campeona en la «B» para ascender a la «A» en el 2024.

Y en el caso de Ferro Carril, la misma pretensión. La aparición de Emilio Silva en la Dirección Técnica, los ingresos entre otros de:

⚙️ Altas en Ferro Carril Matheus Brandao Nahuel de León Joaquín de León Enzo Borges Tomás Cáceres Rodrigo Salcedo Mateo Ruiz Díaz Rodrigo Ezequiel Martínez Braian Pertusatti Dalton Bueno

Los dos goles de ventaja que plasmó Universitario siendo local resultaron indescontables para Ferro Carril, que tras los resultados de la víspera en el complemento de la fecha, pierde la categoría en el fútbol de la «A».

Es cierto que no fue un sábado más.

Ni para Ferro Carril.

Ni para Nacional.

Para los dos, ese vocablo bien que se transforma en una maldición casi gitana.

Mazazo. Lo no querido. Y menos soñado.

¿Qué es eso de que el fútbol da revancha? Cabe preguntarse… si siempre la da.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🟥 Salto Fútbol Club no aprende a sumar; es último en la tabla

Para Salto Fútbol Club fue la de ayer su tercera derrota consecutiva, esta vez frente a Durazno, jugando por la nueva fecha en el torneo de la Divisional «C», ex Primera División Amateur.

La variante en la Dirección Técnica, por lo menos en la víspera, no produjo resultados. La victoria duraznense fue por 2 a 1.

En los restantes juegos:

Terremoto 0 – Bella Italia 0

– Potencia 2 – Deutscher 1

– Huracán Buceo 8 – Parque del Plata 0

📊 Tabla general – Serie «A»

🔢 Equipo Pts Durazno 12 Bella Italia 7 Potencia 7 Huracán Buceo 6 Bella Vista 6 Deutscher 6 Terremoto 2 Salto Fútbol Club 0 Parque del Plata 0

Bella Vista dispuso de fecha libre.

👴 Liga de Fútbol Súper Sénior

🎩 Para el Remeros, el partido fue lujo de repertorio: 8 a 2

Configuró la quinta fecha de la primera rueda en el fútbol de la Liga Súper Sénior. Ayer a la mañana, y más allá de la temperatura «no ideal», sintonía de fútbol que no faltó y goles también.

En el caso de la Divisional «A», Unión Don Atilio y Remeros «B» volvieron a vencer, para conservar la primera y segunda posición respectivamente. En el caso de Remeros, llegó a 8 goles en su partido ante Santa Rosa, en tanto más limitada la distancia entre Unión Don Atilio y La República.

Para el apunte: ningún empate.

En la Divisional «B» Ferro Carril llegó a 7 goles, mientras en la «C» los 7 también a la cuenta de San Eugenio.

El repaso de los registros es inevitable. Una manera de saber lo que pasó.