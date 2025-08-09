⚽ La segunda fecha del tramo final

- espacio publicitario -

Progreso en Salto, para jugar en Sub 15 y Sub 14

Fin de semana para que se dispute la nueva fecha a nivel del Campeonato Clausura en el esquema de disputa de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Salto Fútbol Club enfrentará a Progreso de Montevideo, jugando en el Parque Juan José Visò Mari en Sub 15 y Sub 14. Será a las 13 y 15 horas respectivamente, mientras que las tres restantes categorías se enfrentarán en el Complejo de Progreso en la capital.

- espacio publicitario -

De acuerdo a la programación elaborada, la Sub 19 a la hora 11, la Sub 17 (foto) a la hora 13 y la Sub 16 a las 15 horas.

En el caso de Salto Fútbol Club, situado en posición de descenso, restan fechas aún como para evitar la pérdida de categoría. Es por eso que cada secuencia obliga a la palpitación e ir sumando, cuestión imprescindible.

- espacio publicitario -

📝 Desde hoy en el fútbol salteño también

Para que todos lo vayamos sabiendo

Las variantes en la reglamentación: los 8 segundos como máximo para que los arqueros repongan o, caso contrario, ejecución de tiro libre desde el córner.

Pero además, sin reclamos airados desde los bancos de relevo, sin invasión de cancha, con penalización mediante. Clave además esta modificación que a continuación se acentúa desde EL PUEBLO, porque tiende a evitar los reclamos sistemáticos y la pérdida de tiempo. Un texto bien específico, como para eludirlo. Y tendrá que ser parte de la práctica.

⚽ Fútbol Femenino

Con la quinta del Clausura

Un total de dos partidos se jugarán hoy sábado, enmarcados en la quinta fecha del Torneo Clausura a nivel del Fútbol Femenino.

El partido de Ceibal será postergado, desde el momento que las rojiblancas asumen el partido correspondiente a la nueva fase del Campeonato del Interior.

Por lo tanto, lo de hoy queda limitado a estos detalles para tener en cuenta:

Sábado 9 de agosto

⏰ Hora 🏟 Campo de juego 🆚 Partido 👨‍⚖ Árbitros 20:00 Nacional Nacional – Peñarol Mauricio Revuelta, Ignacio Vargas, Catalina Fernández 19:00 Parque Luis T. Merazzi Ferro Carril – San Eugenio de Uruguay José Ramallo, Jhon Asencio, Lorena Machiavello

Costo de entradas: a partir de 12 años abonan $ 120.

🏟 Peñarol o Nacional; donde se mueren las palabras…

Peñarol y Nacional disputarán el 33º clásico por el Clausura desde que se instauraron los torneos cortos en 1994.

Los aurinegros, con 11 triunfos, aventajan a los tricolores, que suman 10 victorias. Los restantes 11 encuentros finalizaron empatados.

El primer clásico por el torneo se disputó el 9 de octubre de 1994 y finalizó con triunfo de Peñarol por 2:1 con doblete de Marcelo Otero. Vale recordar que los carboneros no ganan desde la edición de 2017. En los ocho últimos enfrentamientos se registran tres imposiciones de los albos y cinco empates.

El partido es hoy desde las 15 horas con el arbitraje de Javier Burgos.

Tabla anual:

📊 Pos. 🏟 Equipo 🔢 Puntos 1 Nacional 52 2 Peñarol 46 3 Juventud de Las Piedras 45 4 Liverpool 41 5 Racing 39 6 Defensor Sporting 38 7 Boston River 32 8 Plaza Colonia 27 8 Cerro Largo 27 10 Wanderers 24 11 Danubio 23 11 Cerro 23 13 Montevideo City Torque 22 14 Progreso 21 15 Miramar Misiones 19 16 River Plate 16

Hoy sábado, con un partido más a tener en cuenta: Progreso y Cerro Largo desde la hora 11 en el Parque Paladino, con el arbitraje de Gustavo Tejera.