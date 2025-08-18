⚽ La madurez desnivelante

- espacio publicitario -

Cuando Nacional alcanzó el 2 a 0 transitorio, pareció que el partido iba ingresando en un período de decisión, sobre todo porque el equipo de Héctor Alejandro Torrens fue ejerciendo desnivel general, de mitad de cancha hacia arriba.

Hasta que Libertad descontó primero y el gol de Facundo Llemes puso un manto de incertidumbre. Por momentos el partido se hizo de ida y vuelta.

Las variantes que no faltaron, Nacional fue exponiendo una versión superior, desde el anticipo primero para quedarse con pelotas divididas y generar brechas de ofensiva.

- espacio publicitario -

Libertad nunca dejó de exponer razones a favor del fin, pero de última la madurez de Nacional y el instinto de búsqueda superior del equipo, le puso marco a ese tiempo de renacer y creer.

6 puntos en 6 y la punta también.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Está claro que para Libertad nada viene siendo fácil. Tendrá que pelearla, remarla. No le queda otra. Desde ahora y desde ya.

📋 Así pasó

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Árbitro central: Mauro Melo (Bien).

Asistentes: Sebastián Hernández – Alexander Moreno.

LIBERTAD (2): Jorge Federico Noboa; Nicolás Pintos, Colombo, Alvez, Ferrón; Stábile, Leonardo Silva, Chaparro; Suárez, Pereira, Llemes.

Director Técnico: Fabricio Martínez.

NACIONAL (3): Lucas Peruchena; Alejandro Cavanna, Franco González, Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira; Diego Agustín Suárez, Bruno Basualdo, Facundo Moreira, Alan Aranda; Matías Morales, Nicolás Arbiza.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

GOLES: 9′ autogol de Nicolás Pintos (N); 51′ Facundo Moreira (N); 54′ Facundo Llemes (L); 65′ Facundo Pereira (L); 79′ Facundo Moreira de penal (N).

El mejor de la cancha: Facundo Moreira.

El mejor de Libertad: Facundo Llemes.

(Foto: página oficial de Nacional Fútbol Club)

⚽ Gladiador 0 Ceibal 0

La lógica de no poder

facebook_1755472929045_7362987128186250830.jpg

Porque si mal manejaron la pelota, si los vínculos ofensivos fueron limitados, si las pocas situaciones de gol se malograron, porque además no faltó respuesta desde Nicolás Sánchez y Leandro Fagúndez, es establecer sin más trámite que la lógica de no poder desde Ceibal y Gladiador fue aliada del 0 a 0.

Ya en el primer tiempo, la desventura de un accionar inconexo, mayormente sin brújula ofensiva, la repetición de un fútbol a media luz, con gusto a poco siempre.

Una estupenda reacción de Nicolás Sánchez a los 45′ y en los 34′ de la recta final, Leandro Fagúndez para evitar frente a la estocada de Gladiador.

Los últimos 25 minutos con mayor temperatura ofensiva, el mejoramiento en la actitud de búsqueda y el empate que en algún momento pudo quebrarse.

Pero el empate hace al no poder. Un empate 0 a 0 suele ser reflejo de impotencia ofensiva. Como en este caso, por ejemplo.

📋 Así pasó

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Robert Ledesma (MUY BIEN).

Asistentes: Nicolás Castaño – Johan Güelfi.

GLADIADOR (0): Fernando Nicolás Sánchez; Juan de los Santos, Michael Izaguirre, Enrique Aranda, Franco Hernández; Braian Ferreira (Facundo Martínez), Matías Batista (Agustín Alvez Da Silva), Agustín Panza, Gustavo Silveira; Braian Rodríguez, Diego Medina (Gastón Elías).

Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

CEIBAL (0): Leandro Fagúndez; Fernando Scarrone, Matías Núñez, Samir Bonasola; Mauro De Mora, Nahuel González, Brian Santana (Marcelo Menoni), Hugo Rodríguez (Kévin Colobrado); Nicolás Fagúndez, Javier Vargas (Braian Cavanna), Franco Correa (Maicol Naim).

Director Técnico: Pablo Martín Barreto.

GOLES: No hubo.

EXPULSADOS: No hubo.

El mejor de la cancha: Matías Núñez – Mauro De Mora.

El mejor de Gladiador: Nicolás Sánchez – Michael Izaguirre.