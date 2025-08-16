back to top
⚽ Fútbol Femenino – Copa OFI

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Las “Guapas” de Ceibal visitan hoy a Litoral de Paysandú en el marco del partido de vuelta por la Cuarta Fase de la 23ª Copa Nacional de Clubes Femenino de OFI.

Las ceibaleñas, dirigidas por Sergio “Pitufo” Olivera, cayeron 0 – 1 en la ida jugada el pasado domingo en el Parque Rufino Araujo, por lo que deberán remontar ese resultado para clasificar a la siguiente fase.

📍 Detalles del partido

  • Cancha: Parque Rivaben
  • Hora: 15:00
  • Árbitro: Marlene Pereira
  • Asistentes: Adrián Aranda – Alberto Assimonti (Terna de Colonia)

📌 Otros partidos – Cuarta Fase

  • Arachanas de Melo vs. Ituzaingo de Maldonado
    • Cancha: German Baldassini (Melo – Cerro Largo)
    • Hora: 15:00
    • Árbitro: Rosina Dos Santos (Tacuarembó)
    • Ida: Arachanas 2 – 0
  • River Plate de San José vs. Nacional de Florida
    • Cancha: Parque Menéndez (San José)
    • Hora: 15:00
    • Árbitro: Mirta Oliveira (Paysandú)
    • Ida: 1 – 1

📍 Clasificación: avanzan a semifinales los ganadores de las tres llaves y el mejor perdedor.

👧 Baby Fútbol Femenino – Fecha 12

La 12ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol Femenino se jugará en la cancha “Gennaro Cabrera” de Ceibal.

Programación de partidos

  • 13:00 – Ceibal vs. Remeros (Sub 10)
  • 14:10 – Remeros vs. Salto Uruguay (Sub 13)
  • 15:10 – Ferro Carril vs. Nacional (Sub 10)
  • 16:10 – El Tanque vs. Universitario (Sub 13)
  • 17:20 – La Celeste vs. Ferro Carril
  • 18:30 – Ceibal vs. Nacional (Sub 13)
