⚽ Estocada: Ferro Carril – Salto Uruguay y Ceibal – Gladiador

- espacio publicitario -

No hay partido que no trascienda en la «A». No hay razón para descartar y cada uno sabe de una validez en sí mismo.

Lo bueno y saludable es que, a diferencia del año pasado, los doce equipos están despuntando a la misma vez. Nadie queda al margen del domingo.

Por lo tanto, esa situación trasluce el más radiante objetivo. Ventaja para nadie. Especulación en ningún término. Ya no más partidos en miércoles.

- espacio publicitario -

Seis partidos. Doce consignas. Ambición intacta.

La primera fecha pasó con más de un resultado sorpresa y, al paso de las horas, las denuncias que no faltaron y las interrogantes que acuden. Otra vez, el Tribunal Arbitral para la escena de la decisión. El fútbol se resolverá en los escritorios. Esencialmente penoso.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Lo de hoy implica la puesta en escena de dos partidos a rajatabla: el clásico de Ferro Carril y Salto Uruguay, más Ceibal – Gladiador en el estadio.

En este segundo caso, más que por la producción de ambos en el inicio, por el entorno que el hincha planteará.

En el caso de Ferro Carril y Salto Uruguay, es la historia que los pone de pie, porque en la fecha pasada Salto Uruguay empató y Ferro Carril perdió.

Es la doble estocada. Hay que dejarlo en claro, casi en modo de sentencia.

El apunte en cuestión no determina postergar lo que supone este Arsenal – Universitario, con los dos en sintonía válida, después del protagonismo que les cupo en el Campeonato del Interior: Universitario fue Campeón y Arsenal entre los mejores ocho, conservando la categoría «A».

Mientras River Plate y Salto Nuevo enmarcan la duda misma: ¿quién a quién?

Nacional pinta mejor que Libertad, e Hindú – Sud América hacen fluir el querer.

¿Pero sobre qué base para ganar? Queda claro: puntos suspensivos que no faltan en la segunda fecha. Puntos suspensivos inevitables, sugerentes. Condimento perfecto: lo son.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

📅 El menú del bueno

Divisional Primera “A”. 1° División. Campeonato Salteño. “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”. Copa Cable Visión Salto. 2° Fecha. 1° Rueda.

Domingo 17 de agosto

🏟️ Parque Dickinson

14:30 hs. Universitario – Arsenal . Árbitros: Marcelo Izaguirre, Danilo Urrutti, Robert Ledesma.

. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Danilo Urrutti, Robert Ledesma. 16:45 hs. Gladiador – Ceibal. Árbitros: Robert Ledesma, Nicolás Castaño, Johan Ghelffi.

Parciales de Universitario y Ceibal ingresan a la tribuna España; de Arsenal y Gladiador a la Irazoqui.

🏟️ Parque Carlos Ambrosoni

14:00 hs. Libertad – Nacional . Árbitros: Mauro Melo, Sebastián Hernández, Alexander Moreno.

. Árbitros: Mauro Melo, Sebastián Hernández, Alexander Moreno. 16:15 hs. River Plate – Salto Nuevo. Árbitros: Mauricio Revuelta, Diego Artave, Andrés Píriz.

Parciales de Libertad y River Plate ingresan al sector norte (principal); de Nacional y River Plate al sector este.

🏟️ Parque Luis T. Merazzi

14:00 hs. Sud América – Hindú . Árbitros: José de los Santos, Didier Cuello, Jhon Asencio.

. Árbitros: José de los Santos, Didier Cuello, Jhon Asencio. 16:15 hs. Ferro Carril – Salto Uruguay. Árbitros: Matías Fagúndez, Ivo Moreira, Jonathan Guglielmone.

Parciales de Hindú y Ferro Carril ingresan al sector sur (principal); de Sud América y Salto Uruguay al sector este.

🔢 La calculadora de El Pueblo

Partido Local % Visitante % Empate % Universitario – Arsenal 05% 05% 90% Gladiador – Ceibal 15% 15% 70% Libertad – Nacional 25% 50% 25% River Plate – Salto Nuevo 85% 05% 10% Sud América – Hindú 30% 30% 40% Ferro Carril – Salto Uruguay 60% 30% 10%

⭐ Cinco jugadores de la «U» en el equipo ideal de OFI

La revelación de hecho. Desde la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se definió un equipo ideal a nivel de la «A», tras la edición 2025.

Cinco jugadores de Universitario fueron incluidos en ese equipo ideal.

Repasemos:

Arquero: Bernando Long .

. Defensores: Javier Gómez , Junior Rodríguez , Fabricio Martínez, Brian De León.

, , Fabricio Martínez, Brian De León. Mediocampistas: José Barreto, Jonathan Jorge , Valentín Fornaroli , Gastón Barrientos .

, , . Delanteros: Mauro Olivera, Alexander García.

Además, la distinción para Alejandro Irigoyen, considerado como el mejor Director Técnico.

En el caso de Alexander García (Wanderers de Durazno), se convirtió en el máximo goleador con 13 anotaciones.