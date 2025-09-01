⚽ El presidente de la Liga y la renuncia de José Luis De Los Santos al Colegio de Jueces

- espacio publicitario -

«Nadie quiere que se vaya»

El día fue el sábado. El sábado a la mañana en que la noticia comenzó a trascender. Una circulación inevitable, en la medida que involucra al presidente del Colegio de Árbitros, José Luis De Los Santos, a la que incluso se sumaría Matías Alzúa.

Hoy a la noche, desde las 20 horas sesionará el Consejo Superior de la Liga, más allá de la suspensión de la fecha. Pero el hecho es que el análisis y pronunciamiento se planteará, a partir de la toma de posición de De Los Santos, que por otra parte no es la primera vez que amenaza con su alejamiento y al final «pega la vuelta».

Sobre la base de ese antecedente, se especula en que «Pipilo» podría (podrá) rectificar, en la medida que sea convencido.

- espacio publicitario -

Ayer a la mañana en diálogo con EL PUEBLO, el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, fue puntual en el enfoque. Incluso la chance surgía que en algún momento de la tarde del domingo, algún encuentro de partes podía producirse.

El propio Luis Alberto fue concluyente al sostener que «nadie quiere que se vaya. Hablo de directivos de clubes, de neutrales de la Liga y de las dos asociaciones de jueces. Si algo está mal o no viene funcionando, entonces habrá que hablar y habrá que corregir. Solo digo que cada directivo que trabaja por el fútbol y se va, es una situación adversa para el propio fútbol. Pregunto, por ejemplo: si el presidente del Colegio se va, ¿a quién traemos?

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Por lo tanto de nuestra parte, como neutrales de la Liga, haremos en este caso lo que hay que hacer. No es fácil la función de presidente del Colegio, quizás más complicada que la del propio presidente de la Liga. El Colegio es un área especial, sensible y que impacta. Pero buscar que «Pipilo» De Los Santos recapacite una vez más y continúe, es la misión que tenemos. O el objetivo que nos anima».

❓ ¿De qué se cansó?

Un par de horas antes del mediodía del pasado sábado, José Luis De Los Santos ratificaba a EL PUEBLO la decisión de alejarse. En un determinado momento, tiró al ruedo tan solo dos palabras: «me cansé».

Cabría preguntarse, «¿de qué se cansó?» el presidente del Colegio de Jueces.

O las discrepancias hacia dónde apuntan. ¿Solo con determinados pronunciamientos que surgen desde el Tribunal de Penas? En este aspecto: ¿dónde se radican las diferencias o cuáles son?

En tanto, habrá que aguardar la sesión de esta noche del Consejo Superior, para esclarecer o no la realidad que sigue en la Liga Salteña de Fútbol. Con José Luis De Los Santos… o sin él.

—Eleazar José Silva—

📝 «Según él, esto no es nuevo»

El mensaje es interno, pero al cual fue posible acceder desde EL PUEBLO y refleja de hecho la posición asumida por José Luis De Los Santos. Es para tener en cuenta el contenido de este mensaje. Más claro imposible, mientras se afianza la duda inmediata con respecto a la continuidad o no del presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Salteña de Fútbol.

«Buenos días al grupo.

Les comento que en el grupo de la Liga el cual integró como representante de ASA, ayer a la noche se produjo la renuncia de Pipilo y Alzúa al Colegio, por lo que estuve hablando con Pipilo se debe a discrepancias con el Tribunal de Penas de la Divisional A.

Según él esto no es nuevo y ya viene de hace un tiempo largo.

Por lo que les llevó a tomar esta medida.

Manda saludos a tod@s, yo de parte mía y de ASA le di nuestro apoyo.

Vamos a ver cómo transcurren las horas, para ver cómo sigue esto».

🏟️ A mano levantada, respaldo total en el Consejo Superior

De lo que no hay dudas: cada tanto en la Liga, no faltan cimbronazos de esta naturaleza. Coincide en buen romance cuando se va avanzando en la disputa del Campeonato Salteño y se generan las primeras situaciones, donde más de una polémica puede estar planteada.

El Colegio de Jueces suele ser a veces la complejidad en sí misma. Y quien es parte de la primera línea de fuego, no otro que el presidente, José Luis «Pipilo» De Los Santos.

Es obvio que hoy en el Consejo Superior, el tema surgirá a manera de eje central y el fin de los neutrales no es otro que, a mano levantada, los delegados de los clubes que militan en la «A», ofrezcan respaldo al presidente del Colegio como a sus integrantes inmediatos, en este caso Matías Alzúa y Jorge «Chato» Caffre.