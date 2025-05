⚽ El molde de lo posible

- espacio publicitario -

Nacional juega el sábado; clave frente a Estudiantil

En la medida que va fluyendo la semana, la situación se esclarece con respecto a la nueva fecha, primera de la segunda rueda a nivel del Torneo del Interior de Clubes. El sábado será el punto de partida, cuando en campo de juego de Nacional, se enfrenten el local y Estudiantil de Paysandú, en el marco de la serie «A».

De visitante, Nacional perdió 1 a 0, por el gol de Ignacio Schneider en el primer tiempo. El partido se iniciará a la hora 16:30, teniendo en cuenta que, más allá del puntaje de Universitario, el tricolor en manos de Alejandro Torrens suma 4 puntos, mientras Estudiantil y Estudiantes de Tacuarembó tienen 3 cada uno. En el caso de Universitario, será visitante en Tacuarembó.

🚆 Ferro en el domingo

En el caso de Ferro Carril, puntero exclusivo en la serie «B», enfrentará como visitante a Pirata Junior de Artigas. El partido fue pactado para el domingo a las 15:30 en el estadio Matías González de la frontera. Pirata observa la última colocación.

Por su parte, Arsenal también jugará el domingo como visitante ante Peñarol de Rivera, desde las 15:30 en el estadio Pedro Balbi.

En el caso de equipos salteños que juegan en la Divisional B, River Plate será local el domingo a las 15:30 en el Parque Carlos Ambrosoni, mientras Gladiador oficiará de local en el Parque Juan José Vispo Mari ante San Lorenzo de Young. Imprescindible tiempo para Gladiador: obligado a ganar.

(Foto: Página oficial de Nacional Fútbol Club)

🛤️ Trazando la senda

Universitario y Ferro Carril entre los invictos de OFI

Un total de tres equipos ganaron los 9 puntos que disputaron hasta aquí en Copa A del Campeonato del Interior: Ferro Carril de Salto, Atlético Florida y Melo Wanderers. Distinción para la franja, que despegó ganando a Pirata de Artigas, luego derrotó a Arsenal y, por último, de visitante, venció a Peñarol en Rivera. La chance inmejorable para Ferro Carril de ser el primero en su serie.

🛡️ Los invictos en la serie «A»

Como para tenerlos en cuenta. Ocurre que en la nómina no faltan equipos salteños:

📋 Equipos invictos

Equipos invictos Universitario Ferro Carril Barracas Porongos Quilmes Atlético Florida Melo Wanderers Libertad San Carlos Arroyo Grande (1 partido menos)

📋 Equipos sin victorias

Equipos que no ganaron Pirata Jrs Peñarol 18 de Julio Huracán de Paysandú Piriápolis Nacional de Nueva Helvecia Campana San Lorenzo Punta del Este Huracán de Treinta y Tres Arroyo Grande (1 partido menos)

🎮 El fútbol que pasó

En este caso, se trata de los partidos pendientes, los que no se pudieron disputar el pasado fin de semana, como consecuencia del mal tiempo y campos de juego anegados.

📅 Resultados recientes

Serie Partido Serie C Figuritas de Fray Bentos 2 – Peñarol de Mercedes 2 Serie E Juincam de la Liga de Ecilda 1 – Nuevos Horizontes de Nueva Helvecia 1 Serie F San Carlos de Colonia 1 – San Rafael de Rafael Perazza 2 Serie H Sarandí de Sarandí del Yi 1 – Avenida de Florida 5 Serie I Central de San José 1 – San Lorenzo de San José 1

🧤 Un arquero salteño no faltará en la historia de Liverpool

En la última fecha del Campeonato Apertura, Liverpool alcanzó la victoria definitiva para consagrarse Campeón, con diferencia mínima en relación a Nacional: 32 puntos del equipo de la «Cuchilla» frente a los 31 de Nacional.

En esa tarde, la elocuencia de un nivel superlativo en el caso del salteño SEBASTIÁN LENTINELLY en la custodia del arco de Liverpool, evitando el gol de Cerro Largo en tres oportunidades durante una misma maniobra ofensiva.

Lo cierto es que Sebastián volvió a ser pieza saliente y vital en la consagración de Liverpool, mientras en ofensiva, los 10 goles de Abel Hernández, como máximo scorer en la disputa.

Pero tratándose de goleros, no es el primer salteño que alista en Liverpool. Todo lo contrario: en la entidad de Belvedere, ha pasado más de uno, desde aquella década de los 60, donde atajó PEDRO GONZÁLEZ ACUÑA (ex Salto Uruguay). Luego llegaría el tiempo de HUGO QUEVEDO (ex Universitario e Hindú) y MARTÍN FERRANDO (ex Salto Uruguay, Ferro Carril, Salto Fútbol Club), etc.

⚠️ Cuando la intolerancia anda suelta

«Grosero vocabulario de algunos jueces en Consejo Único Juvenil»



Al tema se lo analizó en el último nivel del Consejo Único Juvenil. Y es tema de preocupación y como tal fue abordado. Esto es, la utilización de «un grosero vocabulario de algunos jueces en partidos del Consejo Único Juvenil».

Pero a su vez se dijo a EL PUEBLO, que «algunos jueces responden de la misma manera que son tratados desde no pocos futbolistas, más los gritos insultantes del hincha. En algunos casos se han detectado claras muestras de racismo».

Se apuntó sin más trámite que si en el futuro este tipo de situación experimenta continuidad, se cortará de cuajo y la suspensión del partido será inevitable. No habrá otra salida de principio, para evitar el infortunio que supone la agresión verbal constante y sin miramientos de tipo alguno.