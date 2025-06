⚽ El cimbronazo a Nacional y el avance de este Arsenal – Impacto a Cuartos de Final: 3-1

- espacio publicitario -

🎶 La historia se puso a cantar

El 2 a 1 del primer tiempo. El 3 a 1 del final. Los dos goles de diferencia, que hasta pudieron ser más, a poco que se tenga en cuenta la colección de goles malogrados por Arsenal, cuando fue decidiendo que el contragolpe pasaba a transformarse en arma mortal.

A Nacional le dolió demasiado la expulsión de Matías Morales cuando promediaba el primer tiempo. El equipo de Alejandro Torrens no pudo superar nunca ese efecto contrario. Pero no es menos cierto que esta vez Nacional convivió con una crisis de funcionamiento, como nunca antes en lo que va transcurriendo del Torneo de OFI.

Por los 16′ del primer tiempo, cuando Aranda resuelve sobre un arquero que no podía atenazar una pelota que llegó a su área desde un defensor. Todo un desacierto técnico. El «Tiki» madrugó y la pelota se metió, rechazo mediante. Pero el hecho fue uno: Arsenal no resignó la estructura general. No se expuso a vacilaciones, a partir de un tiro a quemarropa en su propia sien. Acaso fue un mérito para no cuestionar.

Se prolongó afiliado a una generosa tesitura, desde lo táctico para defender y el valor de lo resolutivo. La coherencia entre la partida y la llegada. El empate de Paolo Tabárez a los 20′ y en los 45′, el mismo «Lolo» para entrarle bárbaro a esa pelota que se clavó como aguijón y bien arriba para el grito conmovido del 2 a 1.

Es que Arsenal nunca resultó ser la casualidad. Fue el producto bien entendido y mejor aplicado. El recetario para defender bien, para nutrirse generoso en la zona de volantes y de mitad de cancha hacia arriba, el poder de circulación de pelota y de hombres, asociados buenamente al espíritu de la construcción queriendo y jugando.

Las variantes en Nacional no redituaron. El equipo del «Ale» Torrens se equivocó demasiado. Perezoso en lo mental, expuesto al desarme de argumentos vitales, vacío de recursos como nunca. Le costó recuperar la esencia. Se fue perdiendo en el callejón de su desprotegido fin.

Cuando a los 9′ de la recta final Santiago Sánchez mandó esa bala hacia el palo derecho y fue el 3 a 1, una manera de ir apagando el fuego rival, el de alguna mísera reacción.

Arsenal fue el arte para defender y la proyección ofensiva en contagioso alarde. Acevedo fue un perfecto mandamás. El «Lolo» Tabárez un guionista primero y un ejecutor después.

Más allá de las piezas, el valor de ese funcionamiento que desniveló. Que admitió la certeza tras la primera puesta en escena y la prolongación después. Fue sólido para la resistencia básica y de contragolpe pudo localizar un registro como nunca antes.

El Arsenal de Richard Requelme entre los ocho mejores. Fue pertinaz acumulador del más franco elogio: se lo ganó sin más vueltas.

Con este Arsenal, la historia fue una aliada más.

Y de puro feliz ella, conquistada por Arsenal, no lo pensó dos veces.

Y también… se puso a cantar.

— Eleazar José Silva

📷 Foto: Vicente Massarino, EL PUEBLO

📋 Así fue

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson

Instancia: Partido de vuelta – Octavos de Final – Copa de OFI – Divisional «A»

Árbitro central: Matías Schneider (Liga de Fútbol de Paysandú)

🔵 ARSENAL (3)

Martín Caffre; Christian Luna, Álvaro Acevedo, Juan Coelho, Agustín Pereira Das Neves; Claudio Toriani (Andriv Bochkariov), Richard Toriani (Franco Bertolini), Santiago Sánchez, Lautaro Godoy (Gonzalo Silva); Paolo Muñoz (Tomás Medina), Paolo Tabárez.

Director Técnico: Richard Gabriel Tabárez

⚪ NACIONAL (1)

Carlos Eduardo Regueira; Alejandro Cavanna, Enzo González, Oscar Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira (Nicolás Arbiza); Diego Agustín Suárez, Bruno Basualdo (José Alexander Martínez), Alan Aranda, Enzo Suárez (Facundo Moreira); Rodrigo Pérez (Matías Trindade) y Matías Morales

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens

⚽ GOLES

16′ Alan Aranda ( Nacional )

( ) 20′ y 45′ Paolo Tabárez ( Arsenal )

( ) ST 9′ Santiago Sánchez (Arsenal)

🟥 Expulsado: Matías Morales (Nacional)

⭐ El mejor de la cancha: Álvaro Acevedo, Paolo Tabárez, Agustín Pereira Das Neves

⭐ El mejor de Nacional: Alan Aranda

🔴 River Plate en casa; Salto FC de visitante

Ayer fue Gladiador, que ganando 1 a 0, logró el avance hacia el nuevo turno de disputa a nivel de la Divisional «B» en el torneo de OFI.

Hoy a la tarde será el River Plate de Ruben Bidondo que saldrá a la cancha. Desde las 15 horas en el Parque Carlos Ambrosoni ante Huracán de Rivera.

Todo al alcance de River, que puede ser uno más entre los mejores 16, que proyectan el objetivo de ascender a la «A»; serán un total de cuatro.

En tanto, si del Campeonato de la Divisional «C» se trata (AUF), la nueva hora de Salto Fútbol Club: de visitante frente a Durazno.

Dos derrotas consecutivas:

Primero ante Deutscher en el Parque Juan José Vispo Mari (0-1)

en el (0-1) Luego la goleada que le infligió Bella Vista en el Parque José Nasazzi por 4 a 0.

🏆 Ferro Carril Sub 15 Campeón del Apertura

En el Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol, la Sub 15 de Ferro Carril se coronó como el mejor del Torneo Apertura, batiendo a Ceibal por 3 a 1, con dos goles de Matheo Cresseri y el restante de Kévin Alvez.