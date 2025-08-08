⚽ Diego y Jesús, ¿los salteños adentro?

- espacio publicitario -

El clásico en la puerta y con dos salteños factibles en el equipo mirasol de Diego Aguirre: Jesús Trindade y Diego García.

En Nacional, sin “naranjeros”. Peñarol alistaría a Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte o Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, David Terans o Diego García y Maximiliano Silvera.

Nacional opondría a Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño, Christian Oliva, Luciano Boggio, Rómulo Otero, Nicolás López, Exequiel Mereles y Maximiliano Gómez.

🏆 Dieciseisavos de final en la Copa Uruguay

La primera instancia que va transcurriendo a nivel de la cuarta edición de la Copa Uruguay, con Arsenal eliminado tras la derrota padecida ante Oriental de La Paz el pasado martes en el Parque Juan José Vispo Mari.

Habrá que aguardar la fijación del juego entre Universitario y Montevideo Wanderers. El flamante Campeón del Interior ante los bohemios, en un solo partido en el Parque Ernesto Dickinson. Partidos que se jugaron y hoy viernes, con fútbol también.

🔹 Llave 🔹 Partido 🔹 Goles 🔹 Clasificado 1 Arsenal (Salto) 0 – Oriental (La Paz) 1 Rodrigo Rey (O) Oriental 2 Libertad (San Carlos) 0 – Defensor Sporting 3 Xavier Biscayzacú (2) y Rodrigo Dudok (DS) Defensor Sporting 4 Nacional (Nueva Helvecia) 1 – Central Español 3 Matías Daghero (N); Facundo Yocco (2) y Santiago Sequeira (CE) Central Español 5 Rincón 1 – Cerro Largo 1 Alejo Pérez (R); Sebastián Assis (CL) Penales: R 3 – CL 5 Cerro Largo 8 Viernes 7 – 15:00 hs – Estadio José Pedro Damiani Durazno FC – Liverpool 9 Porongos (Flores) 2 – Deportivo Maldonado 2 Santiago Acosta y Agustín Monzón (P); Matías Espíndola y Joel Poiso (DM) Penales: P 3 – DM 0 Porongos 10 Paysandú FC 0 – Albión 2 Maximiliano Burruzo y Diego Sánchez (A) Albión 11 Viernes 7 – 20:30 hs – Estadio Silvestre Octavio Landoni Wanderers (Durazno) – Plaza Colonia 13 Atlético Florida (Florida) 3 – Atenas (San Carlos) 1 Nahuel Alanís, Matías Fontes y Braian García (AF); César Nunes (A) Atlético Florida

📌 Octavos de final confirmados

Oriental (La Paz) – Defensor Sporting

(La Paz) – Porongos (Flores) – Albión FC

👨‍⚖️ Javier Burgos: él es el juez…

Javier Burgos, segundo clásico de su carrera, el primero en materia de Campeonato Uruguayo.

El árbitro de 38 años debutó en la máxima categoría en mayo de 2019 y es internacional FIFA desde 2022. Su debut se produjo el 26 de enero, por la final de la Supercopa Uruguaya, con victoria de Nacional por 2:1.

Resultó ser severo a la hora de castigar infracciones (recuerda TENFIELD.COM) y no dejó pasar por alto reclamos airados. Expulsó a cuatro futbolistas, dos por bando (Diego Herazo y Nicolás López, Nacional; Rodrigo Pérez y Javier Cabrera, Peñarol) y mostró nueve tarjetas amarillas.

En la final de la Supercopa, le puso fin a la racha de 36 clásicos consecutivos sin sancionar penales a favor de Nacional. Fue cuestionado ya que su determinación resultó determinante en el resultado final.

En primera instancia, no pitó la pena máxima tras el cabezazo de Jeremía Recoba que rozó la mano de Rodrigo Pérez dentro del área grande aurinegra. La intervención del VAR, al mando de Diego Dunajec, lo llevó a cambiar su fallo primario y cobrar el penal que Nicolás López transformó en gol, abriendo el tanteador a favor de los tricolores.

🏟️ Torneo Clausura

Hoy viernes, para el inicio de la segunda fecha en el Campeonato Clausura de la “A”, con un partido a manera de adelanto. Se trata del prólogo de una pasión: la de Nacional y Peñarol como tantas veces. Y mañana también.

📅 Día ⚽ Partido 📍 Estadio ⏰ Hora 👨‍⚖️ Árbitro / Asistentes Viernes 8 de agosto MC Torque – Boston River Parque Viera 19:00 Leodan González / Andrés Nievas, Federico Piccardo Sábado 9 de agosto Progreso – Cerro Largo Parque Paladino 11:00 Gustavo Tejera / Horacio Ferreiro, Mauricio Hernández Sábado 9 de agosto Peñarol – Nacional Estadio Campeón del Siglo 15:00 Javier Burgos / Martín Soppi, Alberto Píriz