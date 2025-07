⚽ De ida con la primera semifinal

- espacio publicitario -

⚔️ Gladiador en casa no puede dudar; es solo ganar o ganar

Para Gladiador y Polancos de Nueva Palmira, es el primero de los dos partidos enmarcados en las semifinales de la Divisional B del Campeonato del Interior. Aunque el objetivo central es el ascenso a la «A», aspecto ya contemplado, ahora viene el objetivo que también toca la puerta: ser Campeón y quedarse con la copa. La misma que por dos veces la ganó Ferro Carril y en la temporada pasada, Nacional. El hecho es que Gladiador no la tiene en su vitrina. Es la opción de jugarse por ello y esta tarde desde las 15.30′ en el Parque Dickinson, con el control de una terna sanducera encabezada por Mathias Schneider, el equipo de Rony Costa asume la misión, tras eliminar a Litoral de Paysandú en Cuartos de Final.

A Polancos no le han faltado aptitudes y habrá que calibrar en qué medida se convierte en amenaza real. Para el equipo de Rony Guzmán Costa, clave no sólo vencer, sino tentando la mayor diferencia posible en materia de goles. De lo que no hay dudas: aliento masivo a Gladiador no le faltará. ¿Cuántos para verlo hoy? El Barrio Artigas para amparar. La multiplicación de estímulos que no faltan y son puntuales. Desde Nicolás Sánchez para atajar y Braian Rodríguez para golear, sostenes de una realidad a favor del tiempo rojioro. Un tiempo de ambición.

Después de todo, es su derecho.

🃏 Con la última fecha de la segunda

🔥 En la «B» dan las cartas y es tiempo de decisión

Para la Divisional «B» será la de esta tarde, la última fecha de la segunda rueda, con Parque Solari en condición de líder y no dependiendo de nadie: si gana, asciende a la «A». No faltan los equipos en pro del ascenso. El que no llegase a ganar ese primer derecho al cabo de las dos ruedas del Acumulado, clave el obtener algunos de los puestos inmediatos: del segundo al quinto puesto, para ser protagonistas de los play off. Tras esa instancia, habrá surgido el segundo en obtener el segundo ascenso al círculo superior.

Lo de hoy, pasa por este detalle. De partido en partido.

📅 Domingo 27 de julio

🏟️ Divisional «B» – Quinta y última fecha de la segunda rueda

🏟️ PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora Partido Árbitros 13.30′ Fénix vs Deportivo Artigas Mauro Melo, Danilo Urruti, Pablo Almirón 16.15′ Palomar vs Cerro Ruben Ferreira, Gabriel Rodríguez, Matías Fagúndez

🏟️ CANCHA DE NACIONAL

Hora Partido Árbitros 13.30′ El Tanque vs Saladero Robert Aguirre, Gustavo Barboza, Fernando López 16.15′ Parque Solari vs Dublín Central José Carballo, Nicolás Castaño, Didier Cuello

🏟️ CANCHA DE UNIVERSITARIO

Hora Partido Árbitros 13.30′ Peñarol vs Chaná César Loetti, Johan Guelfi, Ivo Moreira 16.15′ Almagro vs Progreso Andrés Píriz, Mauricicio Revuelta, Alexander Moreno

📊 En la tabla

Los dos puntos de ventaja a favor de Parque Solari, quien alcanza el máximo número de partidos ganados: un total de 9. Almagro es el único equipo que le puede discutir el ascenso directo al equipo parquense. Si el torneo finalizara hoy bajo el imperio de los números actuales, Almagro, Saladero, Cerro y El Tanque con destino a los play off por el segundo ascenso. Básico recrear la tabla de posiciones. Los 12 en la clasificación general.

👦 Ellos, proponiendo

El Consejo Único Fútbol pactó para hoy, la nueva secuencia en categoría de Sub 14, mientras mañana lunes con el complemento que no faltará.

📅 Domingo 27 de julio

🏟️ Campo de juego: PARQUE JULIO POZZI

11 hrs. Salt Uruguay – Arsenal. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Pablo Sena, Luciana Pereira.

📅 Lunes 28 de julio

🏟️ Campo de juego: PEÑAROL

20 hrs. Almagro – Tigre. Árbitros: Robert Aguirre, Pablo Almirón, Lorena Machiavello.

🏟️ Campo de juego: PROGRESO

19:45 hrs. Progreso – Ceibal. Árbitros: Andrés Píriz, César Loetti, Johan Ghelffi.

👩 Con el Femenino

La continuidad en el Fútbol Femenino de la Liga Salteña. Domingo de acción y con Ceibal-Peñarol postergando su partido para el miércoles próximo. Lo de hoy, también es válido.

📅 Domingo 17 de julio

🏟️ Campo de juego: PARQUE JULIO POZZI

9 hrs. Fénix – S. Uruguay. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Jonathan Lemes, Ricardo González.

📅 Miércoles 27 de julio

🏟️ Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

20 hrs. Ceibal – Peñarol. Árbitros: César Loetti, Lorena Machiavello, Andreina Amaro.

🎟️ COSTO DE ENTRADAS

A partir de 12 años abonan $ 120.