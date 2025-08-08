⚽ Corralito – 18 de Julio se destaca por la 4ª fecha del Agrario

La 4ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias se jugará entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto.
📅 Partidos
Sábado 9 de agosto – Estadio Juan J. Vispo Mari
- 19:30 hs. Independiente – Universal
- 21:30 hs. Tropezón – Cizaña
Domingo 10 de agosto
- Cancha de Corralito – 16:00 hs. Corralito – 18 de Julio
- Cancha de Tropezón – 16:00 hs. Barrio Albisu – Daymán
Libre: Defensor
📊 Posiciones en Primera
Divisional “A”
|🏟️ Equipos
|🔢 Pts.
|18 de Julio
|6
|Cizaña
|5
|Universal
|3
|Independiente
|3
|Barrio Albisu
|3
|Defensor
|1
Divisional “B”
|🏟️ Equipos
|🔢 Pts.
|Corralito
|6
|Tropezón
|4
|Daymán
|3
🏟️ Reserva – Toda el domingo 10 de agosto
La 4ª fecha de la categoría Reserva se jugará íntegramente el domingo 10 de agosto.
Cancha de Independiente
- 9:00 hs. Independiente – Universal
Cancha de Cizaña (Isla Bonita)
- Cizaña – Tropezón
Cancha de Corralito
- 14:20 hs. Corralito – 18 de Julio
Cancha de Tropezón
- 14:00 hs. Barrio Albisu – Daymán
Libre: Defensor
📊 Posiciones en Reserva
Divisional “A”
|🏟️ Equipos
|🔢 Pts.
|18 de Julio
|4
|Barrio Albisu
|3
|Universal
|3
|Cizaña
|3
|Defensor
|1
|Independiente
|0
Divisional “B”
|🏟️ Equipos
|🔢 Pts.
|Tropezón
|9
|Corralito
|9
|Daymán
|3
🏆 13 años: mapa de la 10ª fecha para el domingo 10 de agosto
La 10ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará el domingo 10 de agosto. La misma tuvo un adelanto la semana pasada con el partido que Chaná le ganó a Tigre por 7 a 1.
📅 Partidos
Cancha de Progreso
- 9:30 hs. Salto Uruguay – Ferro Carril
- 11:00 hs. Progreso – Peñarol
Cancha de Gladiador
- 9:30 hs. Salto Nuevo – Sud América
- 11:00 hs. Gladiador – Libertad
Cancha de Nacional
- 9:30 hs. Cerro – Salto Rowing
- 11:00 hs. Nacional – Hindú
Cancha Carlos Ambrosoni
- 9:30 hs. Saladero – Ceibal
- 11:00 hs. River Plate – Almagro
Cancha Heber Racedo
- 11:00 hs. Universitario – Deportivo Artigas
Libre: Remeros
Pendiente: Ferro Carril – Salto Rowing
📊 Posiciones
|Equipo
|Pts.
|Universitario
|24
|River Plate
|24
|Remeros
|22
|Ferro Carril
|21
|Gladiador
|18
|Salto Uruguay
|18
|Progreso
|17
|Peñarol
|16
|Nacional
|16
|Salto Rowing
|15
|Salto Nuevo
|12
|Chaná
|12
|Hindú
|11
|Saladero
|11
|Sud América
|10
|Cerro
|9
|Libertad
|7
|Tigre
|0
|Ceibal
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0