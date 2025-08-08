back to top
viernes, 8 de agosto de 2025
⚽ Corralito – 18 de Julio se destaca por la 4ª fecha del Agrario

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/6orj

La 4ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias se jugará entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto.

📅 Partidos

Sábado 9 de agostoEstadio Juan J. Vispo Mari

  • 19:30 hs. IndependienteUniversal
  • 21:30 hs. TropezónCizaña

Domingo 10 de agosto

  • Cancha de Corralito – 16:00 hs. Corralito18 de Julio
  • Cancha de Tropezón – 16:00 hs. Barrio AlbisuDaymán

Libre: Defensor

📊 Posiciones en Primera

Divisional “A”

🏟️ Equipos🔢 Pts.
18 de Julio6
Cizaña5
Universal3
Independiente3
Barrio Albisu3
Defensor1

Divisional “B”

🏟️ Equipos🔢 Pts.
Corralito6
Tropezón4
Daymán3

🏟️ Reserva – Toda el domingo 10 de agosto

La 4ª fecha de la categoría Reserva se jugará íntegramente el domingo 10 de agosto.

Cancha de Independiente

  • 9:00 hs. IndependienteUniversal

Cancha de Cizaña (Isla Bonita)

  • CizañaTropezón

Cancha de Corralito

  • 14:20 hs. Corralito18 de Julio

Cancha de Tropezón

  • 14:00 hs. Barrio AlbisuDaymán

Libre: Defensor

📊 Posiciones en Reserva

Divisional “A”

🏟️ Equipos🔢 Pts.
18 de Julio4
Barrio Albisu3
Universal3
Cizaña3
Defensor1
Independiente0

Divisional “B”

🏟️ Equipos🔢 Pts.
Tropezón9
Corralito9
Daymán3

🏆 13 años: mapa de la 10ª fecha para el domingo 10 de agosto

La 10ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará el domingo 10 de agosto. La misma tuvo un adelanto la semana pasada con el partido que Chaná le ganó a Tigre por 7 a 1.

📅 Partidos

Cancha de Progreso

  • 9:30 hs. Salto UruguayFerro Carril
  • 11:00 hs. ProgresoPeñarol

Cancha de Gladiador

  • 9:30 hs. Salto NuevoSud América
  • 11:00 hs. GladiadorLibertad

Cancha de Nacional

  • 9:30 hs. CerroSalto Rowing
  • 11:00 hs. NacionalHindú

Cancha Carlos Ambrosoni

  • 9:30 hs. SaladeroCeibal
  • 11:00 hs. River PlateAlmagro

Cancha Heber Racedo

  • 11:00 hs. UniversitarioDeportivo Artigas

Libre: Remeros

Pendiente: Ferro CarrilSalto Rowing

📊 Posiciones

EquipoPts.
Universitario24
River Plate24
Remeros22
Ferro Carril21
Gladiador18
Salto Uruguay18
Progreso17
Peñarol16
Nacional16
Salto Rowing15
Salto Nuevo12
Chaná12
Hindú11
Saladero11
Sud América10
Cerro9
Libertad7
Tigre0
Ceibal0
Deportivo Artigas0
Almagro0
