⚽ Corralito – 18 de Julio se destaca por la 4ª fecha del Agrario

La 4ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias se jugará entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto.

📅 Partidos

Sábado 9 de agosto – Estadio Juan J. Vispo Mari

19:30 hs. Independiente – Universal

– 21:30 hs. Tropezón – Cizaña

Domingo 10 de agosto

Cancha de Corralito – 16:00 hs. Corralito – 18 de Julio

– 16:00 hs. – Cancha de Tropezón – 16:00 hs. Barrio Albisu – Daymán

Libre: Defensor

📊 Posiciones en Primera

Divisional “A”

🏟️ Equipos 🔢 Pts. 18 de Julio 6 Cizaña 5 Universal 3 Independiente 3 Barrio Albisu 3 Defensor 1

Divisional “B”

🏟️ Equipos 🔢 Pts. Corralito 6 Tropezón 4 Daymán 3

🏟️ Reserva – Toda el domingo 10 de agosto

La 4ª fecha de la categoría Reserva se jugará íntegramente el domingo 10 de agosto.

Cancha de Independiente

9:00 hs. Independiente – Universal

Cancha de Cizaña (Isla Bonita)

Cizaña – Tropezón

Cancha de Corralito

14:20 hs. Corralito – 18 de Julio

Cancha de Tropezón

14:00 hs. Barrio Albisu – Daymán

Libre: Defensor

📊 Posiciones en Reserva

Divisional “A”

🏟️ Equipos 🔢 Pts. 18 de Julio 4 Barrio Albisu 3 Universal 3 Cizaña 3 Defensor 1 Independiente 0

Divisional “B”

🏟️ Equipos 🔢 Pts. Tropezón 9 Corralito 9 Daymán 3

🏆 13 años: mapa de la 10ª fecha para el domingo 10 de agosto

La 10ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará el domingo 10 de agosto. La misma tuvo un adelanto la semana pasada con el partido que Chaná le ganó a Tigre por 7 a 1.

📅 Partidos

Cancha de Progreso

9:30 hs. Salto Uruguay – Ferro Carril

– 11:00 hs. Progreso – Peñarol

Cancha de Gladiador

9:30 hs. Salto Nuevo – Sud América

– 11:00 hs. Gladiador – Libertad

Cancha de Nacional

9:30 hs. Cerro – Salto Rowing

– 11:00 hs. Nacional – Hindú

Cancha Carlos Ambrosoni

9:30 hs. Saladero – Ceibal

– 11:00 hs. River Plate – Almagro

Cancha Heber Racedo

11:00 hs. Universitario – Deportivo Artigas

Libre: Remeros

Pendiente: Ferro Carril – Salto Rowing

📊 Posiciones

Equipo Pts. Universitario 24 River Plate 24 Remeros 22 Ferro Carril 21 Gladiador 18 Salto Uruguay 18 Progreso 17 Peñarol 16 Nacional 16 Salto Rowing 15 Salto Nuevo 12 Chaná 12 Hindú 11 Saladero 11 Sud América 10 Cerro 9 Libertad 7 Tigre 0 Ceibal 0 Deportivo Artigas 0 Almagro 0