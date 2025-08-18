⚽ Con sabor a poco, un clásico sin emociones.

- espacio publicitario -

Ferro Carril y Salto Uruguay igualaron sin goles ayer en el marco de la 2ª fecha del Campeonato Salteño de la Divisional “A”.

El partido fue discreto, más luchado que jugado. Insinuó algo más el dueño de casa en el complemento, pero careció de profundidad ofensiva, a no ser por el empuje y juego de Dalton Bueno.

El primer tiempo se resumió en corridas con la pelota sin destino. Para el apunte, un cabezazo de Dalton Bueno a los 33’ que salió apenas desviado, y poco más por el lado carbonero.

El segundo tramo del partido lo tuvo a Ferro Carril con más actitud ofensiva, intentando generar algún circuito de juego, siempre teniendo a Bueno como eje. Por el lado albiceleste, un tibio remate de afuera del área a los 17’ de Flavio Cabrera terminó con la pelota mansa en las manos del golero Hernández.

Se quedó con un jugador menos el Decano tras la roja vista a Facundo Machado a los 28’. Un rato después llegó lo mejor del partido: centro medido a la cabeza de Bueno, que la quiso colocar contra el palo, pero el golero González se estiró bien abajo hacia la izquierda y salvó la caída de su arco.

Después fue todo ganas. El cansancio jugó de titular y los dos fueron claudicando en la cancha. Sobre la hora fue expulsado Franco Silva en Ferro, y ambos terminaron con 10 jugadores. Aunque el árbitro Fagúndez también expulsó más tarde a Elbio Blanco, que ya había salido y estaba en el banco, lo que será baja para el carbonero a futuro.

Al final fue un clásico sin emociones, sin fútbol, muy discutido, con muchas faltas y un cero gigante en la pizarra.

José Luis Toriani

📋 ASÍ PASÓ

Campo de juego: Luis T. Merazzi.

Luis T. Merazzi. Árbitro: Matías Fagúndez (Aceptable).

Matías Fagúndez (Aceptable). Asistentes: Ivo Moreira – Jonathan Guglielmone.

📝 Alineaciones

Ferro Carril (0): Leonardo Fagúndez, Hernán Barros, Daniel Lescano, Alejandro García, Elbio Blanco, Joaquín De León, Leandro De Mora, Nahuel De León, Jorgeluis Vera, Dalton Bueno, Natanael Tabarez.

También jugaron: Lautaro Fernández, Diego González, Franco Silva, Brian Pertusatti.

DT: Emilio Silva.

Salto Uruguay (0): Joaquín González, Walter Campos, Facundo Tesis, Ignacio Bueno, Lucas Silva, Facundo Machado, Cristian Rodríguez, Joaquín Aguirre, Lucas Alvez, Flavio Cabrera, Javier Álvarez.

También jugaron: Natanael Sánchez, Milton Basualdo, Domingo Ramírez, Marcos Rodríguez.

DT: Rodolfo Aguirre.

🔴 Expulsados

2T Facundo Machado (SU).

(SU). 2T Franco Silva (FC).

(FC). 2T Elbio Blanco (FC, desde el banco).

⭐ Mejor jugador de la cancha

Dalton Bueno.

⚽ Nacional 3 Libertad 2

La madurez desnivelante

IMG-20250817-WA0022.jpg

Cuando Nacional alcanzó el 2 a 0 transitorio, pareció que el partido iba ingresando en un período de decisión, sobre todo porque el equipo de Héctor Alejandro Torrens fue ejerciendo desnivel general, de mitad de cancha hacia arriba.

Hasta que Libertad descontó primero y el gol de Facundo Llemes puso un manto de incertidumbre. Por momentos el partido se hizo de ida y vuelta.

Las variantes que no faltaron, Nacional fue exponiendo una versión superior, desde el anticipo primero para quedarse con pelotas divididas y generar brechas de ofensiva.

Libertad nunca dejó de exponer razones a favor del fin, pero de última la madurez de Nacional y el instinto de búsqueda superior del equipo, le puso marco a ese tiempo de renacer y creer.

6 puntos en 6 y la punta también.

Está claro que para Libertad nada viene siendo fácil. Tendrá que pelearla, remarla. No le queda otra. Desde ahora y desde ya.

📋 Así pasó

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Árbitro central: Mauro Melo (Bien).

Asistentes: Sebastián Hernández – Alexander Moreno.

LIBERTAD (2): Jorge Federico Noboa; Nicolás Pintos, Colombo, Alvez, Ferrón; Stábile, Leonardo Silva, Chaparro; Suárez, Pereira, Llemes.

Director Técnico: Fabricio Martínez.

NACIONAL (3): Lucas Peruchena; Alejandro Cavanna, Franco González, Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira; Diego Agustín Suárez, Bruno Basualdo, Facundo Moreira, Alan Aranda; Matías Morales, Nicolás Arbiza.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

GOLES: 9′ autogol de Nicolás Pintos (N); 51′ Facundo Moreira (N); 54′ Facundo Llemes (L); 65′ Facundo Pereira (L); 79′ Facundo Moreira de penal (N).

El mejor de la cancha: Facundo Moreira.

El mejor de Libertad: Facundo Llemes.

(Foto: página oficial de Nacional Fútbol Club)

⚽ Gladiador 0 Ceibal 0

La lógica de no poder

facebook_1755472929045_7362987128186250830.jpg

Porque si mal manejaron la pelota, si los vínculos ofensivos fueron limitados, si las pocas situaciones de gol se malograron, porque además no faltó respuesta desde Nicolás Sánchez y Leandro Fagúndez, es establecer sin más trámite que la lógica de no poder desde Ceibal y Gladiador fue aliada del 0 a 0.

Ya en el primer tiempo, la desventura de un accionar inconexo, mayormente sin brújula ofensiva, la repetición de un fútbol a media luz, con gusto a poco siempre.

Una estupenda reacción de Nicolás Sánchez a los 45′ y en los 34′ de la recta final, Leandro Fagúndez para evitar frente a la estocada de Gladiador.

Los últimos 25 minutos con mayor temperatura ofensiva, el mejoramiento en la actitud de búsqueda y el empate que en algún momento pudo quebrarse.

Pero el empate hace al no poder. Un empate 0 a 0 suele ser reflejo de impotencia ofensiva. Como en este caso, por ejemplo.

📋 Así pasó

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Robert Ledesma (MUY BIEN).

Asistentes: Nicolás Castaño – Johan Güelfi.

GLADIADOR (0): Fernando Nicolás Sánchez; Juan de los Santos, Michael Izaguirre, Enrique Aranda, Franco Hernández; Braian Ferreira (Facundo Martínez), Matías Batista (Agustín Alvez Da Silva), Agustín Panza, Gustavo Silveira; Braian Rodríguez, Diego Medina (Gastón Elías).

Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

CEIBAL (0): Leandro Fagúndez; Fernando Scarrone, Matías Núñez, Samir Bonasola; Mauro De Mora, Nahuel González, Brian Santana (Marcelo Menoni), Hugo Rodríguez (Kévin Colobrado); Nicolás Fagúndez, Javier Vargas (Braian Cavanna), Franco Correa (Maicol Naim).

Director Técnico: Pablo Martín Barreto.

GOLES: No hubo.

EXPULSADOS: No hubo.

El mejor de la cancha: Matías Núñez – Mauro De Mora.

El mejor de Gladiador: Nicolás Sánchez – Michael Izaguirre.

⚽ Divisional “A”: Hindú (3) – Sud América (2)

🏆 El triunfo se fue para el Dos Naciones

Hindú venció 3 a 2 a Sud América ayer en el marco de la 2ª fecha del Campeonato Salteño de la Divisional “A”.

El partido fue entretenido, sin mostrar un fútbol vistoso pero los goles le pusieron condimento al juego.

Desde el vamos comenzó ganando el equipo del Dos Naciones con un autogol de Matías Medina. Aumentó Emanuel Cardozo a los 21’ para poner una distancia de dos goles en el trámite.

Los Naranjitas del barrio Williams se pusieron en partido al cierre de la primera mitad con el gol marcado por Matías Medina, poniéndole emoción a lo que vendría en el partido.

El segundo tiempo fue menos intenso en cuanto al juego pero tuvo goles, lo más importante en esto del fútbol. A los 32’ Santiago Ortiz convirtió el tercer gol para los del Dos Naciones, que cerraron bien el partido a su favor pese al gol de Brizuela a los 37’ y monedas para el Naranjita.

📋 ASÍ PASÓ

Campo de juego : Luis T. Merazzi.

: Luis T. Merazzi. Árbitro : José de los Santos (Bien).

: José de los Santos (Bien). Asistentes: Didier Cuello – Jhon Ascencio.

🟦 HINDÚ (3)

Ramiro Carballo, Emiliano Gómez, Deivid Salaberry, Nicolás Rodríguez, Fernando Miquelarena, Gastón Elgarte, Sebastián Galli, Lucas Piegas, Gabriel Pintos, Martín Machado, Emanuel Cardozo.

DT: Maycon Rodríguez.

🟧 SUD AMÉRICA (2)

Cristian Argain, Nicolás Elías, Matías Medina, Mateo Vianessi, Leonardo Araujo, Santiago Izaguirre, Cristian Sosa, Brahian Asencio, Facundo Trinidad, Martín Lima, Jorge Barrientos.

DT: Marcelo Pintos.

⚽ Goles

Tiempo Minuto Jugador Equipo 1T 5’ Matías Medina (en contra) Hindú 1T 21’ Emanuel Cardozo Hindú 1T 45’ Matías Medina Sud América 2T 32’ Santiago Ortiz Hindú 2T 37’ Maicol Brizuela Sud América

⭐ Mejor jugador de la cancha: Gastón Elgarte

⚽ Fin del sueño copero para las Guapas de Ceibal, Litoral pasó a semifinales de OFI

Ceibal perdió 2 – 3 en su visita a Litoral de Paysandú en el marco del partido de vuelta por la Cuarta Fase de la 23ª Copa Nacional de Clubes Femenino de OFI temporada 2025.

Los goles de Ceibal fueron anotados por Ruth Acosta y Ana Paula Ferreira.

Fue el fin del sueño copero para las Guapas, que pelearon la clasificación hasta el final pero cayeron en la hora ante un equipo de Litoral que aprovechó cada chance que tuvo para convertir y así llevarse la serie y la clasificación a semifinales.

Vale recordar que las ceibaleñas dirigidas por Sergio “Pitufo” Olivera habían caído 0 – 1 en la ida jugada en el Parque Rufino Araujo. Tampoco pudieron con el equipo rojinegro en tierras sanduceras, donde las litoraleñas se hicieron fuertes en el Parque Agustín Rivaben.

🔝 A semifinales: Arachanas, River Plate e Ituzaingo

Arachanas (Melo) vs Ituzaingo (Maldonado)

Jugaron hoy en la cancha German Baldassini de Melo ( Cerro Largo ). Fue victoria del equipo fernandino por 1 a 0.

En la ida, disputada en el Parque San Rafael , había sido victoria de Arachanas por 2 a 0.

Clasificados a semis: Arachanas y Ituzaingo (como mejor perdedor).

vs Jugaron hoy en la cancha de Melo ( ). Fue victoria del equipo fernandino por 1 a 0. En la ida, disputada en el , había sido victoria de por 2 a 0. Clasificados a semis: y (como mejor perdedor). River Plate (San José) vs Nacional (Florida)

Jugaron en el Parque Menéndez de la capital maragata y empataron 0 a 0.

La ida había terminado 1 a 1 en la cancha del Club Nacional de Florida.

Fueron a la definición por penales, donde se impuso el River Plate maragato.

🏆 Salto 10 años no pudo en Tacuarembó por ONFI

La selección de Salto de 10 años (Gen. 2015) no pudo acceder a la fase semifinal del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A”.

Ayer perdió los dos partidos jugados en la ciudad de Tacuarembó.

Los dirigidos por Jonatan Correa habían caído en el debut el sábado 1 – 2 ante el local.

Ayer, por la mañana, perdieron ante Artigas 3 – 4 y por la tarde ante Rivera 1 – 3, quedando eliminados.

Los clasificados a semifinales fueron Tacuarembó (1º) y Rivera (2º).

📋 Resultados

Sábado 16 de agosto – Primera Fecha

Artigas 1 – 1 Rivera

1 – 1 Tacuarembó 2 – 1 Salto

Domingo 17 de agosto – Segunda Fecha

Tacuarembó 0 – 0 Rivera

0 – 0 Artigas 4 – 3 Salto

Domingo 17 de agosto – Tercera Fecha

Rivera 3 – 1 Salto

3 – 1 Tacuarembó 2 – 1 Artigas

📊 Posiciones – Serie 1

Campeonato Nacional de Selecciones Gen. 2015 – Divisional “A”

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS Tacuarembó 3 2 1 0 4 2 7 Rivera 3 1 2 0 4 2 5 Artigas 3 1 1 1 6 6 4 Salto 3 0 0 3 5 9 0