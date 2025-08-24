⚽ Ceibal-Ferro Carril y todos

- espacio publicitario -

¡Saltan chispas por todos lados!

Nacional está solo en la punta. Suma 6 unidades, como consecuencia de las imposiciones ante Ferro Carril primero y Libertad después. Será local y llegará Salto Nuevo.

Pero más allá de ese partido, uno se transforma en duelo especial: Ceibal y Ferro Carril, como cierre en el Parque Dickinson. Porque escasean los puntos en el caso de los dos (no han ganado) y la necesidad los iguala.

Las notorias bajas en Ferro Carril, mientras Ceibal no tendría que dilatar una más saludable eficacia ofensiva. Por ahora Javier Vargas sin trascender en la medida que puede.

Pero el hecho es uno: se trata de una tercera fecha para que salten chispas por todos lados, con Salto Uruguay-Gladiador por ejemplo, más Hindú-Arsenal y River Plate-Sud América, mientras fue postergado el juego de Libertad-Universitario.

Mientras, hay que aguardar que el Tribunal Arbitral resuelva los reclamos pendientes de Salto Uruguay y Gladiador.

Lo de hoy, con reservas en cuanto a más de un pronóstico. Porque la verdad sea dicha: equipos que se están construyendo, sobre todo los que no jugaron competencia alguna de OFI.

Pero de lo que no hay dudas: saltarán chispas. Entre la ilusión… y la necesidad.

(Foto: Gustavo Silveira, Gladiador Fútbol Club)

🧮 La calculadora de EL PUEBLO

Partido Local Visita Empate Salto Uruguay vs Gladiador 30% 30% 40% Ceibal vs Ferro Carril 65% 05% 30% Hindú vs Arsenal 25% 25% 50% Nacional vs Salto Nuevo 05% 05% 90% River Plate vs Sud América 50% 30% 20% Libertad vs Universitario 15% 75% 10%

📅 Agenda en mano

Domingo 24 de agosto

📍 Campo de juego: Parque Dickinson

14:30 hrs. Salto Uruguay – Gladiador . Árbitros: José Carballo , Diego Artave , Didier Cuello .

. Árbitros: , , . 16:45 hrs. Ceibal – Ferro Carril. Árbitros: Fernando López, Ivo Moreira, Sebastián Hernández.

Parciales de S. Uruguay y Ceibal ingresan a la tribuna España, de Gladiador y F. Carril a la Irazoqui.

📍 Campo de juego: Nacional

14 hrs. Hindú – Arsenal . Árbitros: Nicolás Castaño , Matías Fagúndez , Mauro Melo .

. Árbitros: , , . 16:15 hrs. Nacional – Salto Nuevo. Árbitros: Robert Aguirre, César Loetti, Johan Ghelffi.

Parciales de Hindú y Nacional ingresan al sector oeste (principal), de Arsenal y S. Nuevo al sector este.

📍 Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

16:15 hrs. River Plate – Sud América. Árbitros: Andrés Píriz, Danilo Urrutti, Mauricio Revuelta.

Parciales de River Plate ingresan al sector norte (principal), de S. América al sector sur.

Miércoles 3 de septiembre

📍 Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

20 hrs. Libertad – Universitario. Árbitros: Gustavo Barboza, José Ramallo, Pablo Sena.

Parciales de Libertad ingresan al sector norte (principal), de Universitario al sector sur.

🚨 Agredieron a dos jueces

Los partidos se jugaron ayer en cancha de Cerro, cuando se enfrentaron Libertad y Dublín Central, por la segunda fecha del Torneo Clausura del Consejo Único Juvenil.

De acuerdo a la información que se transmitiera a EL PUEBLO, fueron agredidos el árbitro central Danilo Urruti y una de las asistentes, Belén Robaina.

Fueron atendidos en un centro de asistencia médica y se establece en uno de los casos:

«Paciente que acude a constatar lesiones. Se evidencia traumatismo costal por lesión directa. Constatándose lesión traumática costal sin fractura.»