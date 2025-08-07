⚽ Carlos Daniel Texo. Tenía 61 años

- espacio publicitario -

Tanto de gol… tanto él

Jugó en Arsenal. Fue goleador de Arsenal. Se sumó a la dirigencia de Arsenal. Fue una y otra vez, consecuente de la causa.

Arsenal siempre en él. A partir de él, este rescate desde aquella condición goleadora. Los delanteros centrales de antes: por el medio y a discutir la pelota.

Vía terrestre o vía aérea. Proponía él, desde la generosidad sin claudicaciones. Había que picar a esa pelota y había que intentar prevalecer, a veces en medio de la asamblea defensiva rival.

Al fin de cuentas, ¿cuántos goles de él en Arsenal? Más de 100. ¡Seguro que más de 100!

Con Ruben Darío Cuello y Alfredo «Tola» Suárez, los ejecutores de piolas contrarias más prominentes en la historia de Arsenal.

Pero ocurre que en el caso de él, más allá del jugador que fue, el hincha efervescente, incondicional, en cada domingo… en cada querer.

- espacio publicitario -

Así fue siempre. Por eso su nombre se incorpora definitivamente a la historia de la doble «A».

Así fue siempre. Por eso su nombre se asociará al gol, pero sobre todo al eterno y candoroso sentimiento.

Así fue siempre…

CARLOS DANIEL TEXO. «Chulengo».

El de Arsenal, el de fútbol, falleció ayer a la edad de 61 años.

Es verdad que el miércoles, amaneció como pesadilla o bajo fuego declarado de la mismísima incredulidad.

Costó asimilar el hecho.

Cuesta asimilar la partida. Es cierto que no todas las muertes son iguales. Es cierto.

Y a veces el gol, estruja su alma. Y es natural que se vuelva llanto. Tiene derecho. Tiene razones.

Porque fue tanto de gol. Y tanto de él…

- espacio publicitario -

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🏆 Copa Uruguay

Oriental vino y ganó: Arsenal se perdió en la noche: fue 0-1

Para Arsenal fue el debut en la Copa Uruguay, cayó derrotado y quedó eliminado prematuramente de la cuarta.

Jugando en el Parque Juan José Vispo Mari, ante escaso marco de público en medio de la baja temperatura, Oriental de La Paz, equipo de la Segunda División Profesional, llegó a Salto con un equipo de emergencia y venció 1 a 0 por el gol de penal de Rodrigo Rey.

Arsenal se perdió en la noche en medio de sus dudas ofensivas, sin alcanzar rédito frente al marco rival.

Oriental avanzó a octavos de finales.

Arsenal alistó a:

Rafael Paiva

Juan Coelho

Christian Luna

Bruno Vera

Agustín Pereira Das Neves

Leonardo Alvez

Claudio Toriani

Richard Torani

Santiago Sánchez

Paolo Tabáres

Emliano Maciel

En tiendas de Oriental de La Paz, acudiendo un salteño: Ángelo Gabrielli, el ex Fénix, Newell’s Old Boys de Rosario y Nacional entre otros.

En la nómina de espera de Arsenal:

Martín Caffre

Héber Martínez

Franco Bertolini

Edward De Freitas

Gonzalo Silva

Lautaro Godoy

Andrey Bochkariov

Bruno Cabezas

Federico Pereira

Gianfranco Benelli

La Dirección Técnica de Richard Gabriel Requelme y Joaquín Burutarán.

⏱️ La hora de Universitario

En la víspera se afrontaban nuevos partidos por la nueva edición de la Copa Uruguay, tras los juegos de Arsenal vs Oriental de La Paz y Cerro Largo vs Rincón de la Divisional «D».

En este caso, fue empate 1 a 1 y los aracanes resolvieron por penales, con el 5 a 3 final.

Restará saber el día y el horario del partido entre Universitario de la Liga Salteña, flamante Campeón del Interior, y Montevideo Wanderers.

Se jugará en el Parque Dickinson y con 90 minutos que vendrán.

La Dirección Técnica de los bohemios en manos de Alejandro Apud.

En el caso de la «U», tres torneos en la temporada: Copa de OFI, Copa Uruguay y Campeonato Salteño.

🔁 «Benja» de Salto Nuevo; Facundo a la IASA y Axel es de Salto Uruguay

Configuró el cierre del período especial de pases en la Liga Salteña de Fútbol. En el último día, algunos con trascendencia declarada y tres de ellos con el gol como bandera.

Son los casos de:

Domingo Ramírez de Parque Solari a Salto Uruguay

de a Benjamín Albín de Saladero a Salto Nuevo

de a Facundo Trinidad de Dublín Central a Sud América

Trinidad fue pieza vital el año pasado, cuando Sud América ganó el primer ascenso de la Divisional «B» a la «A».

A su vez, el Salto Uruguay de Rodolfo «Lolo» Aguirre incorporó uno de los más aptos goleros que pasó por las 16 fechas de la «B»:

Axel Rodríguez de Deportivo Artigas

También desde Deportivo a tiendas decanas:

El volante juvenil Matías Suárez

Mientras:

Eddy Sattler alistará en Huracán

alistará en Fernando Bueno se transforma en jugador de Florida , que este año tendrá la Dirección Técnica de Juan Pablo Hernández

se transforma en jugador de , que este año tendrá la de Wáshington Medina cambia de camiseta: de El Tanque a Sud América

cambia de camiseta: de a Fabián Pereira Das Neves de El Tanque a Salto Nuevo

Más que significativo el movimiento en estos tres días, mientras se viene la disputa del Campeonato Salteño, con Hindú y Sud América llegando desde la Divisional «B».