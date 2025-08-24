⚽ Así por la «C»

- espacio publicitario -

Paso del Bote perdió el invicto y la punta; bajo el mando de San Eugenio y Huracán

La tercera fecha que pasó en la Divisional «C», arrojó consecuencias directas en la zona de vanguardia, desde el momento que Paso del Bote, uno de los tres punteros, cayó a manos de Santa Rosa.

A su vez, San Eugenio y Huracán empataron en sus respectivos juegos, por lo que pasaron a liderar la tabla general. San Eugenio empató sobre la agonía misma del partido a un sorprendente Club de Pesca Fútbol Club.

El equipo pesquero sostiene la condición de invicto y alcanza la sexta colocación, solo dos puntos por debajo de la línea de quienes alcanzan la cima con 7 puntos.

📋 Partido a partido

Tigre 3 Rodó 0

3 0 Florida 3 ( foto ) Albion 1

3 ( ) 1 Lazareto 1 Quinta Avenida Treinta y Tres 0

1 0 Huracán 2 Barcelona 2

2 2 Santa Rosa 2 Paso del Bote 0

2 0 San Eugenio 2 Club de Pesca 2

📊 En la tabla

Equipo Puntos San Eugenio, Huracán 7 Florida, Lazareto, Paso del Bote 6 Club de Pesca 5 Barcelona, Santa Rosa 4 Albion, Tigre 3 Quinta Avenida Treinta y Tres, Rodó 0

📅 Con la cuarta fecha

Paso del Bote vs Florida

vs Quinta Avenida Treinta y Tres vs Huracán

vs Barcelona vs Santa Rosa

vs Albion vs Lazareto

vs San Eugenio vs Rodó

vs Club de Pesca vs Tigre

🏆 Así en la Copa de OFI

La Sub 14 empató y la Sub 15 goleó

Salto fue local ayer a la tarde en el Parque Ernesto Dickinson, enfrentando a Young en Sub 14 y Sub 15, jugando por una nueva fecha de la Copa de OFI.

En ambas categorías, Salto conservó el invicto. En Sub 14 fue empate 2 a 2 y los goles salteños fueron obra de Deiby Ortelli y Benjamín Echagüe.

A la hora de la Sub 15, la cuarta victoria consecutiva, esta vez por goleada 4 a 0, con registros de Thiago Peña, Valentino Torrens, Benjamín Malvasio y Mauro Píriz.

En la próxima fecha, Salto será visitante frente a Paysandú. Cabe recordar que en el Dickinson, cuando se enfrentaron, Salto se impuso en las dos categorías.

📌 Así en la síntesis

Campeonato del Interior de Selecciones Sub 15

🅰 Serie “A”

Artigas 3 Bella Unión 1

(DOMINGO)

Rivera vs Baltazar Brum

Posiciones:

Artigas 9p (4), Rivera 7p (9), Bella Unión 2p (-4), Baltazar Brum 1p (-9)

🅱 Serie “B”

Salto 4 Young 0

(DOMINGO)

Liga Lavalleja de Salto vs Paysandú

Posiciones:

Salto 12p (13), Paysandú 6p (6), Young 3p (-5), Liga Lavalleja de Salto 0p (-14)

🌊 Serie “C”

Flores 1 Soriano 1

1 1 Río Negro 2 Carmelo 0

Posiciones:

Soriano 10p (8), Río Negro 9p (4), Flores 2p (-3), Carmelo 1p (-9)

🏟 Serie “D”

Colonia 7 Ecilda Paullier 0

7 0 San José 3 Federación Colonia 0

Posiciones:

Colonia 10p (12), San José 7p (4), Federación Colonia 5p (-2), Ecilda Paullier 0p (-14)

🔴 Serie “E”

(DOMINGO)

Durazno vs Tacuarembó

Fecha Libre: Tacuarembó

Posiciones:

Tacuarembó 6p (6), Durazno 3p (0), Paso de los Toros 0p (-6)

🔵 Serie “F”

Florida 0 Canelones 1

0 1 Pando 2 Tala 2

Posiciones:

Florida 9p (9), Canelones 6p (-3), Pando 5p (-3), Tala 2p (-3)

🏟 Así en el Clausura

Nacional no pudo y Peñarol apuesta a limitar la ventaja

De no creer Boston River. En la fecha pasada, jugando en Florida, derrotó a Peñarol 2 a 1 y en la noche de ayer, le empató 0 a 0 a Nacional.

Por lo tanto, de 6 puntos frente a los grandes, rescató 4. Con tribunas vacías en el Gran Parque Central, la insuficiencia de Nacional fue notoria en los últimos metros y las variantes en la recta final no modificaron la escena.

Defensor Sporting, en tanto, batió 1 a 0 a Plaza Colonia con gol de Xavier Biscayzacú.

📅 Para hoy

Hora 10.30′ – Progreso vs Danubio

vs Hora 11.30′ – Cerro vs Liverpool

vs Hora 18 – Peñarol vs River Plate

vs Hora 20.30′ – Montevideo City Torque vs Racing

🇦🇷 En Argentina

San Lorenzo 1 Instituto 0

1 0 Rosario Central 1 Newell’s Old Boys 0

🇪🇸 En España

Barcelona 3 Levante 2

3 2 Atlético de Madrid 1 Elche 1

🇩🇪 En Alemania

Bayern Munich 6 Leipzig 0

🏴 En Inglaterra

Tottenham 2 Manchester City 0