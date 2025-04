⚽ Abel Rumi. Gladiador… en la Copa de OFI también

- espacio publicitario -

«Se sabe bien que jugar el Campeonato del Interior es costoso. Que no es fácil para ningún club asimilar determinados presupuestos. Pero cuando llegó el momento de resolver, a nivel de la Comisión Directiva de Gladiador, resolvimos a favor. Sobre todo por una cuestión central: no podemos desacostumbrar al barrio a que no tenga fútbol. Este es un barrio futbolero y uno vuelve a comprobarlo ahora con los partidos de juveniles, donde siempre hay un mínimo de 100 aficionados.

Pero además, estamos buscando que el socio retorne, que quienes puedan colaborar no falten, nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo para que participar en OFI sea posible. Le hace bien a Gladiador, le hace bien al barrio, a la gente. En eso estuvimos de acuerdo. Ese fue el punto de partida. Creo que esa idea nos junta para bien: la de jugarlo».

🏘️ ALLÁ POR EL BARRIO

Porque el Barrio Artigas es Gladiador. Desde siempre. El vecino que se ha vuelto hincha. El hincha que no reniega del sentimiento. Pero también ese bien entendido sabor a melancolía, cuando el fútbol es lo que falta.

Sucede que el domingo fluirá siempre en este caso, por la consigna del «Gladia» de la vigencia argumental. Porque es un argumento de unidad. Para que el barrio se junte.

Alguien podría suponer que se trata de un acto de fe colectiva, donde los peregrinos son puntuales a la hora de ser. A la hora de estar. A la hora de creer.

ABEL RUMI, desde la dirigencia, repasa en EL PUEBLO este tiempo del despertar ahora:

«Porque además buscamos ese reintegro de socios y ya estamos por los 300. Jugar la Copa de OFI es un incentivo para el hincha, pero ni que hablar para los jugadores, para el plantel. Pasa a ser un hecho distinto. En esta semana, por ejemplo, cuando se entrenó, con una base de 30 jugadores siempre. O sea: la disposición es real. Eso nos anima a nosotros también.»

🏟️ LA CANCHA DE LA POSIBILIDAD

Gladiador se sumará a la serie B de la Copa de OFI, junto a Litoral de Paysandú, Obreros Unidos de Guichón y San Lorenzo de Young. Los dos primeros partidos en condición de visitante y frente a Litoral como local.

«En su momento las gestiones no faltaron ante OFI para que se nos habilite la cancha. Tenemos esa posibilidad a favor. A su vez con la Liga Agraria hay un compromiso de jugar dos partidos de local en el Vispo Mari. Si OFI no nos habilita para el partido frente a Litoral, es lógico que terminemos jugando en el Vispo Mari.»

«Hemos conformado un plantel capaz de tener respuesta, porque nos hemos reforzado y también con algún retorno que importa como en el caso de Brian Bermúdez y Matías Batista. La permanencia de Braian Rodríguez. Tenemos tres arqueros aptos, llegó Nicolás Sánchez, un año más de Antony Costa. Bueno… qué digo con estas menciones entre otras, que existe una base para tener la ilusión a mano.»

«Jugar en OFI significa la mira a dos puntas: lo deportivo y lo económico. El hecho es que si estamos parados, también tenemos gastos, porque hablo de los juveniles y una sede que no deja de estar en funcionamiento. Uno siente que haber aceptado ser uno más en la ‘B’ de OFI, actúa como motivación. Eso es comprobable, eso se siente. Eso es lo que pretendemos.

El hincha merece que Gladiador salga a la cancha y lo haremos desde lo nuestro, sabiendo que lo que tenemos no es poco. A los momentos hay que aprovecharlos. Para Gladiador también es el momento».

— ELEAZAR JOSÉ SILVA

🏗️ «La cancha auxiliar dejó de ser un sueño»

Gladiador. El de dos consagraciones a nivel del Campeonato Salteño: primero en 2001 y después en 2011.

Gladiador. El del escenario propio, para ser uno más en la Liga Salteña de Fútbol. Es el escenario por excelencia en aquella zona, junto al Parque Juan José Vispo Mari.

Gladiador. También ahora para disponer de una cancha auxiliar a pocos metros de la sede social.

Al decir de Abel a EL PUEBLO:

«No se puede recargar todo a la cancha cerrada. Es necesario que se disponga de un campo de juego de alternativa para practicar y donde puedan afrontar los partidos las divisiones juveniles.

Resta alguna etapa. Una de ellas, alambrar la cancha auxiliar que ya definitivamente dejó de ser un sueño. Es una realidad a favor del club. Apuntar a ese fin fue parte de lo necesario. De eso estamos convencidos.»

👋 Claudio, el que se fue

En su momento desde EL PUEBLO lo reflejamos, desde el momento que en la temporada pasada, CLAUDIO DE ABREU, fue de los jugadores de producción más saliente en Gladiador.

Hasta que a principio de este año, el jugador planteó a la directiva el objetivo de tener la chance en Salto Fútbol Club.

Allá se fue en calidad de préstamo. Tanto Claudio como Lucas (mellizos, ellos), con una búsqueda de la que no reniegan.

En Gladiador permanece Nicolás De Abreu, el que supo de tiempos en selecciones juveniles de Salto.

📅 Para que el hincha sepa

El fin de semana que viene, para el inicio también del Torneo de la Divisional «B» a nivel del Torneo de Clubes de OFI.

Cuatro equipos salteños en la «B»: dos de la Liga Salteña y dos de la Liga de las Colonias Agrarias. En el caso de Gladiador, debuta en calidad de visitante ante San Lorenzo de Young.

Validez que tiene pasar revista a la agenda que al «Gladia» le espera.

📋 SERIE B

🆚 Fecha 🏟️ Partidos 1ª fecha Litoral vs. Obreros Unidos San Lorenzo vs. Gladiador 2ª fecha Obreros Unidos vs. Gladiador Litoral vs. San Lorenzo 3ª fecha San Lorenzo vs. Obreros Unidos Gladiador vs. Litoral 4ª fecha Obreros Unidos vs. Litoral Gladiador vs. San Lorenzo 5ª fecha Obreros Unidos vs. San Lorenzo Litoral vs. Gladiador 6ª fecha Gladiador vs. Obreros Unidos San Lorenzo vs. Litoral