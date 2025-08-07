- espacio publicitario -

El lunes pasado fue el partido. Parque Solari y Dublín Central se enfrentaron a segunda hora en el Parque Ernesto Dickinson, por la última fecha de la segunda rueda de la Divisional «B». Finalizó 1 a 1 y, teniendo en cuenta la victoria de Almagro, el empate surgía en la zona alta de la tabla: los dos con 31 puntos, por lo que se trataría de un partido final para resolver quién de los dos alcanzaba el primer ascenso a la «A».

El hecho es que el martes a la mañana, la noticia sacudió las entrañas de la Divisional «B», porque Parque Solari iría a reclamar los puntos, teniendo en cuenta que un jugador de Dublín Central (Maximiliano Saucedo Núñez) fue incluido teniendo el carnet de deportista vencido. La vigencia finalizaba el 2 de agosto.

Ese martes a nivel de la Divisional «B» se conoció oficialmente la postura parquense: denuncia y reclamo de puntos. La delegación de Dublín Central admitió el error y, en principio, no elevará ningún tipo de descargo al Tribunal Arbitral. A los efectos reglamentarios, Dublín Central dispone de tres días hábiles a esos fines. De lo que no hay dudas es que a Parque Solari se la dejaron servida: reclamó, campeonará y ascenderá. Trilogía de objetivos plasmados.

🎉 La fiesta que no fue

Es obvio que a nivel de la Divisional «B» no faltaron repercusiones. Una de ellas, no menos que esencial: esto es la legitimidad de Parque Solari a la hora de la protesta. Después de todo, las disposiciones están para cumplirse.

A renglón seguido, se enfatiza desde algunos delegados la situación que fue creando Dublín Central, con sistemáticas actitudes en la misma dirección, donde errores administrativos le cuestan puntos. El año pasado fue letal la realidad adversa y ahora, de remate en esta temporada, otra vez.

A su vez, no faltan los que apuntan a cuestiones deportivas: «porque la «B» se perdió la gran fiesta, a partir de una final entre Almagro y Parque Solari«. Fiesta por el número de asistentes que podrían asistir y por la recaudación que se podría generar.

Pero además, desde más de un delegado se coincidió ante EL PUEBLO:

«El error de Dublín determinó un campeón y perjudicó a otro. En casos como estos, el error pasa a tener doble repercusión. La consecuencia deportiva no ha sido justa.»

(Registro gráfico: Vicente Massarino, EL PUEBLO)

🏆 El ritual de la copa al ganador

y con los play off postergados

Hasta mañana viernes, el Tribunal Arbitral aguardará si Dublín Central eleva un descargo frente al reclamo de puntos de Parque Solari o, caso contrario, el Tribunal tendrá las manos libres para resolver.

De acuerdo al apunte del presidente Deolindo Miquelarena a EL PUEBLO, el pronunciamiento del Tribunal se revelará el martes próximo, por lo que este fin de semana será inviable el inicio de los play off entre el segundo y el quinto equipo en la suma del Acumulado, para determinar el siguiente ascenso a la Divisional «A».

Almagro, Saladero, Cerro y El Tanque serán los protagonistas.

A su vez, en la «B» se tendrá que acordar la entrega del trofeo de campeón a Parque Solari.

El ritual que el hincha siempre aguarda: en la cancha y después de la acción. Esta vez no sucederá, desde el momento que el ascenso parquense termina por plasmarse en el contenido de un dictamen surgido desde un Tribunal Arbitral.

Si de la «B» se trata, el segundo ascenso es la cuestión pendiente, desde el momento que Peñarol y Fénix resignaron la categoría. En el 2026 militarán en la menor de las divisionales.

🟥 Chaná: derrumbe de una ilusión…

De años a esta parte, en el Club Atlético Chaná se fue manejando una posibilidad-ilusión: que en el año del centenario, el equipo sea uno más en la Divisional «A». El 26 de marzo del 2026, Chaná llega a los 100 años de existencia deportiva y social.

Cuando nació esta temporada, el objetivo apuntaba en esa dirección, pero al cabo de las 16 fechas (primera y segunda rueda), terminó alcanzando la séptima colocación. Por lo tanto, hay que hablar del derrumbe de una ilusión.

Por lo demás, del lote de cuatro equipos que afrontarán los play, los cuatro alguna vez fueron parte de la Divisional «A».

Saladero y El Tanque descendieron en la temporada pasada, y en el caso de Cerro y Almagro, llegaron a la «B» desde la Divisional «C».