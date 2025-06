⚖️ Peñarol, Saladero, de denuncias y de descargos

- espacio publicitario -

Para el Tribunal Arbitral de la «B», no se configuró «la participación efectiva»

image.png

Saladero ganando en la cancha por 3 a 1 a Peñarol, en el marco de la última fecha de la primera rueda en la Divisional B. Tras cartón, la renuncia y reclamo de puntos de Peñarol, entendiendo que el Profesor Ricchard Nessi transgredió la norma vigente. El hecho es que Nessi no dispone del carnet habilitante para desarrollar la función.

Tras la protesta de Peñarol, los descargos de Saladero y de última el Tribunal Arbitral de la Divisional para pronunciarse.

- espacio publicitario -

Para los integrantes del Tribunal, «no hay prueba suficiente y concluyente de la participación efectiva del Sr. Nessi en todo el encuentro disputado, si bien, las fotografías adjuntadas por el Club Peñarol lo sitúan en el campo de juego, todo indica —conforme lo confirmó este Tribunal con el Sr. Árbitro— lo fue en forma circunstancial y momentánea [si bien irregular, a entender de este Tribunal no lo considerará suficiente para la pérdida de los puntos de un partido]».

❓ ¿Ingresos momentáneos?

Para el Tribunal Arbitral, el «Sr. Árbitro y sus colaboradores podían y debían haber adoptado la actitud de su retiro, o incluso luego, como fue en este caso al haber sido consultado por el Tribunal, haber expresado que sí estuvo todo el partido. En más, el Sr. Árbitro fue concluyente de que no estuvo en todo el partido, habiéndolo sí visto afuera del terreno de juego, salvo esos ingresos momentáneos.

- espacio publicitario -

Sería sumamente extraño que no fuera percibido su permanencia durante todo el partido, teniendo en cuenta el recorrido del Juez y de los líneas durante el partido, no percatarse de la presencia de esta persona y menos aún no haberse dejado constancia en el formulario tanto por estos, como por el Delegado del Club Peñarol en ocasión del encuentro.

📜 No encaja en ninguna disposición

En este sentido debe tenerse presente lo claramente establecido por el artículo 313 BIS del Reglamento de OFI 2023, así como los fallos del Tribunal Arbitral de OFI (véase fallo Florida vs Salto Capital de 10 de abril de 2024) que exigen claramente que se configure la «participación efectiva«, sin perjuicio además de la tipicidad que establece dicho artículo 313 BIS que no se adecua a este caso, en tanto habla de integrantes sancionados con suspensión, no encuadrando la situación denunciada en ninguna norma del Reglamento de OFI que establezca la pérdida de puntos.

Y como lo dice el fallo referido:

«…si bien se trata de un hecho irregular —ingreso al terreno de juego de parte de un particular— no encaja en ninguna de las disposiciones contenidas en la normativa de OFI contra hipótesis de pérdida de puntos conforme ha sido solicitado».

🗣️ Desde Saladero: «¿Qué denuncia puede haber?»

Los descargos de Saladero no faltaron. La entidad albinegra planteó que «el Club Atlético Peñarol manifiesta la inhabilitación del Señor Richard Nessi, quien si bien cumple funciones en el club como colaborador, no permanece en ningún momento en el área técnica (banco de suplentes).

Reconocemos que sí ingresa al campo de juego y ayuda en varias tareas antes del comienzo del partido (alcanzar agua, juntar ropa, colocar conos, llevar balones, etc), incluso en movimientos precompetitivos. Al ingresar la terna arbitral, se retira hacia la salida a raíz de un comunicado de las gremiales de árbitros y colegio de jueces: todos los portones deben permanecer con sus respectivos candados cerrados.

El Señor Richard Nessi se dirige al portón de salida y se queda esperando a que la guardia de seguridad llegara con la llave y abrirle para así poder retirarse.

Cabe recordar que se encuentra lejos del área técnica del Club Saladero, a prueba está que los árbitros dan comienzo al encuentro y no se percatan, sino tendrían que haberlo hecho retirarse y no comenzar el encuentro.

Pasado uno o dos minutos máximo, el guardia de seguridad se da cuenta que tenía que abrir el portón, al hacerlo, Nessi se retira inmediatamente, tal cual lo hace siempre, nada más que esta vez debido a ese comunicado no pudo salir a tiempo y permaneció un instante dentro, reiteramos, lejos del área técnica del Club Saladero.

«¿Qué denuncia puede haber?».

El fallo del Tribunal Arbitral en definitiva socavó de hecho el objetivo de Peñarol en su denuncia, pero sin embargo, más de una interrogante es capaz de seguir fluyendo. Y sobre todo una:

¿Quien no dispone de la habilitación correspondiente, puede ingresar al campo de juego a desarrollar funciones en todas las instancias previas?

Queda esa duda. Una mayúscula duda.

🤝 Aplausos por esta solidaridad

10% de recaudado con destino a Mateo Dávila



La operación a la que debe someterse el delantero Mateo Dávila, tras la lesión padecida defendiendo a Progreso. Sabido es que el jugador pertenece a Salto Nuevo, siendo cedido al equipo de la banda de la ruta hasta fines de julio.

La operación implicará el costo de 2.300 dólares.

La campaña solidaria en tiempos de ejecución, mientras que el martes a la noche en el Consejo de la Divisional «B» se resolvió que en la fecha a disputarse el domingo, primera de la segunda rueda, el 10% de lo recaudado será derivado a Mateo Dávila.

A su vez, en el caso de Salto Nuevo, ya libró a la venta los bonos-colaboración, con el premio ya resuelto: una camiseta del club.