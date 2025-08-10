⏱️ En la hora «C»

- espacio publicitario -

Florida, Huracán, Albion, San Eugenio y Paso del Bote: ganando y punteando

La primera fecha que pasó para el fútbol de la Divisional «C» y, como consecuencia de los resultados que se generaron, cinco equipos para liderar en la tabla. Implica establecer que solo un partido finalizó empatado, el que afrontaron a primera hora en el Parque Carlos Ambrosoni, Santa Rosa y Club de Pesca.

La victoria más holgada a cuenta de Florida, ahora con la Dirección Técnica de Juan Pablo Hernández, el mismo que el año pasado condujo el ascenso de Peñarol a la «B». Los goles de Florida, por dos Ricardo Correa y el restante Maximiliano Correa.

San Eugenio fue saliente y respondió venciendo, mientras el «Globito» de Huracán (foto) pretende volverse protagonista y sumó los tres primeros puntos. Paso del Bote no fue menos a partir de los goles de Lentinelli y De Los Santos: es la vuelta paseña al fútbol de la menor de las divisionales.

Es del caso repasar los seis resultados que se registraron:

🏟️ Partido 🔢 Resultado Florida vs Tigre 3 – 0 Santa Rosa vs Club de Pesca 0 – 0 Albion vs Quinta Avenida-Treinta y Tres 2 – 0 Huracán vs Rodó 2 – 0 Paso del Bote vs Barcelona 2 – 0 San Eugenio vs Lazareto 2 – 0

📊 En la tabla

Tras la primera fecha jugada, esta clasificación general: Florida, Albion, Huracán, Paso del Bote y San Eugenio 3; Santa Rosa y Club de Pesca 1; Tigre, Quinta Avenida-Treinta y Tres, Rodó, Barcelona y Lazareto 0.

📅 La fecha que viene

Será la segunda de esta primera rueda:

Lazareto vs Florida

vs Santa Rosa vs Huracán

vs Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Barcelona

vs Paso del Bote vs Albion

vs Club de Pesca vs Rodó

vs Tigre vs San Eugenio

🏆 LIFFA tiene al campeón del Apertura: fue 2 a 1

El Campeonato Apertura de la LIFFA (Fútbol Amateur Salto) produjo ayer su final, con la consagración de Orso Bianco alcanzando la consagración. Desde EL PUEBLO, el repaso a la última fecha disputada en la víspera y palpitando el Clausura que comenzará en dos semanas.

Resultados:

🏟️ Partido 🔢 Resultado Orso Bianco vs Gladiador 2 – 1 San Isidro vs Salto Uruguay 6 – 2 La Cafetera vs La República 2 – 0 Deportivo VJ vs Liverpool 4 – 1

Orso Bianco el campeón y Gladiador vicecampeón.

San Isidro ganador de la Copa de Oro y Salto Uruguay vice.

La Cafetera primero en la Copa de Plata y La República el vice.

Deportivo V ganando la Copa de Bronce y Liverpool el vice.

☁️ En el cielo

El sábado a la tarde, las calles en la ciudad se volvieron silenciosas. Al fin de cuentas, en Salto también el clásico de Peñarol y Nacional impactó como siempre. Durante esas dos horas, la desolación «puertas afuera».

La pasión clásica es inquebrantable en el tiempo. En el cielo de Peñarol ese 2 a 0 y con dos salteños jugando: Jesús Trindade y Diego García, mientras un tercero, Gastón Silva, aguardó en el banco de espera.

Nacional sin «naranjeros» y expuesto a la decepción. Ahora Peñarol con la mira en el juego del martes ante Racing por Copa Libertadores. Ganar un clásico es tocar siempre el cielo con las manos.

🔥 En el infierno

Solo se trató de cruzar el «charco». Hubo que hacerlo y descubrir a la distancia el polo opuesto de Peñarol: el infierno de Boca Juniors.

Ayer empató 1 a 1 con Racing en La Bombonera, Miguel Russo el DT excluyó a Edinson Cavani en el segundo tiempo y, al finalizar el partido, la sinfonía de silbidos para el mermado de categoría equipo «xeneise».

Doce partidos sin registro de victorias: una situación sin precedentes en la historia deportiva de Boca Juniors.

Tras el juego en la cancha auriazul, el empate 0 a 0 entre River Plate e Independiente.